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हिंदी न्यूज़ऑटोचंद मिनटों में बुक हुई 10 हजार से ज्यादा कारें, लॉन्च होते ही मचाई धूम, यहां जानें डिटेल्स

चंद मिनटों में बुक हुई 10 हजार से ज्यादा कारें, लॉन्च होते ही मचाई धूम, यहां जानें डिटेल्स

China Electric Car: इस कार को कई वेरिएंट्स में पेश किया गया है, जिसमें Max, Ultra, Ultra+ और टॉप मॉडल Yaoying शामिल हैं. इसकी कीमत 45 लाख रुपये से शुरू होकर करीब 69 लाख रुपये है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 24 Apr 2026 01:18 PM (IST)
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इलेक्ट्रिक और हाई-टेक कारों की दुनिया में चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है. यही वजह है कि इन गाड़ियों को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त पॉपुलेरिटी है. इसी कड़ी में Zeekr 8X को लॉन्च होते ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. यह कार इतनी पसंद की गई कि कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों ने इसे बुक कर लिया, जिससे इसकी डिमांड का अंदाजा लगाया जा सकता है. 

चीन में लॉन्च हुई Zeekr 8X को ग्राहकों से बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा,  जैसे ही इसकी बुकिंग शुरू हुई. सिर्फ 38 मिनट के अंदर ही इस कार के 10,000 से ज्यादा ऑर्डर आ गए. इतना ही नहीं सिर्फ 48 घंटे में यह संख्या बढ़कर 30 हजार के पार पहुंच गई. इससे साफ पता चलता है कि यह कार लॉन्च होते ही मार्केट में छा गई. 

कितनी है गाड़ी की कीमत?

इस कार को कई वेरिएंट्स में पेश किया गया है, जिसमें Max, Ultra, Ultra+ और टॉप मॉडल Yaoying शामिल है. इसकी कीमत चीन में लगभग 45 लाख रुपये से शुरू होकर करीब 69 लाख रुपये तक जाती है, यानी यह एक प्रीमियम सेगमेंट की लग्जरी SUV है. 

गाड़ी के फीचर्स और पावर

फीचर्स और पावर की बात करें तो Zeekr 8X सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि परफॉर्मेंस में भी काफी दमदार है. इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ पावरफुल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन मिलता है, जिससे यह बहुत तेज और स्मूद ड्राइविंग अनुभव देती है. कुछ वेरिएंट्स में यह कार बेहद तेज एक्सीलरेशन दे सकती है और कुछ सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ सकती है. 

इसमें लंबी रेंज भी मिलती है, यानी एक बार चार्ज या फुल टैंक पर यह काफी लंबी दूरी तय कर सकती है. इसके साथ ही इसमें फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी दी् गई है, जिससे बैटरी बहुत कम समय में चार्ज हो जाती है.कार के इंटीरियर की बात करें तो इसमें लग्जरी और हाई-टेक फीचर्स का पूरा ध्यान रखा गया है. 

ड्राइविंग को सेफ बनाएंगे ये फीचर्स

इसमें बड़ी स्क्रीन, एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्मार्ट ड्राइविंग फीचर्स और आरामदायक सीटिंग जैसी चीजें मिलती हैं, जो इसे एक प्रीमियम अनुभव देती हैं. इसके अलावा यह कार सेफ्टी और स्मार्ट ड्राइविंग टेक्नोलॉजी में भी काफी आगे है. इसमें ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो ड्राइवर की मदद करते हैं और ड्राइविंग को ज्यादा सेफ और आसान बनाते हैं. 

यह भी पढ़ें:-

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Published at : 24 Apr 2026 01:18 PM (IST)
Tags :
Auto News China Electric Car Zeekr 8X Zeekr 8X Price
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