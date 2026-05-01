हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो1 लाख में 180KM रेंज! भारत में लॉन्च हुई सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक, 8 साल वारंटी फ्री

1 लाख में 180KM रेंज! भारत में लॉन्च हुई सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक, 8 साल वारंटी फ्री

Oben Electric ने Oben Rorr Evo लॉन्च की है, जिसकी कीमत 1.24 लाख है, लेकिन शुरुआती ग्राहकों को 99,999 में मिलेगी. यह 3.4 kWh बैटरी के साथ 180km रेंज और 0-40 kmph स्पीड सिर्फ 3 सेकंड में पकड़ती है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 01 May 2026 01:39 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन तेजी से बढ़ रहा है और अब टू-व्हीलर सेगमेंट में भी नई-नई बाइक लॉन्च हो रही हैं. इसी बीच Oben Electric ने अपनी नई बाइक Oben Rorr Evo को पेश किया है, जो स्टाइल, पावर और बचत तीनों का बेहतर कॉम्बिनेशन है. इस बाइक की शुरुआती कीमत 1,24,999 रखी गई है, लेकिन पहले 10,000 ग्राहकों को यह सिर्फ 99,999 में मिल रही है, जिससे यह और भी अट्रैक्टिव बन जाती है.

डिजाइन और लुक

Oben Rorr Evo का डिजाइन पहली नजर में ही ध्यान खींचता है. इसका लुक काफी शार्प और मस्कुलर है, जो इसे एक स्पोर्टी बाइक जैसा फील देता है. आगे की तरफ प्रोजेक्टर LED हेडलाइट और DRLs दिए गए हैं, जिससे रात में विजिबिलिटी भी बेहतर रहती है. बाइक का टैंक हिस्सा मजबूत और स्टाइलिश दिखता है, जो इसकी रोड प्रेजेंस को और बेहतर बनाता है. कंपनी ने बैटरी को ठंडा रखने के लिए खास एयर चैनल के साथ बेली पैन दिया है, जिससे लंबी राइड में भी परफॉर्मेंस बनी रहती है. पीछे की तरफ शार्प टेल सेक्शन और सिंगल सीट दी गई है, जिसमें सफेद सिलाई इसे प्रीमियम लुक देती है.

पावर और बैटरी

इस बाइक में मिड-माउंटेड मोटर दी गई है, जो नई तकनीक पर आधारित है और इसमें रेयर मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिससे लागत कम रहती है. यह मोटर पहले से छोटी होने के बावजूद ज्यादा पावर देती है. बाइक 9 kW की पीक पावर देती है और सिर्फ 3 सेकंड में 0 से 40 kmph की स्पीड पकड़ लेती है. इसमें 3.4 kWh की बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज करने पर 180 किलोमीटर तक चल सकती है, जबकि सामान्य उपयोग में करीब 150 किलोमीटर की रेंज मिलती है. खास बात यह है कि कंपनी 8 साल की बैटरी वारंटी भी दे रही है, जो इसे भरोसेमंद बनाती है.

चेसिस और राइडिंग

Oben Rorr Evo को खास प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिससे बाइक को बेहतर बैलेंस मिलता है. इसकी सीट लंबी और आरामदायक है, जिससे लंबी दूरी पर भी थकान कम होती है. सीट हाइट ऐसी रखी गई है कि ज्यादातर लोग इसे आसानी से चला सकते हैं. सस्पेंशन के लिए आगे टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे एडजस्ट होने वाला शॉक दिया गया है, जिससे खराब रास्तों पर भी आरामदायक राइड मिलती है. ब्रेकिंग के लिए दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जिससे सेफ्टी बेहतर रहती है.

टेक्नोलॉजी और फीचर्स

यह बाइक सिर्फ लुक और पावर में ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी में भी आगे है. इसमें 8-इंच का बड़ा कलर डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें नेविगेशन, कॉल अलर्ट, मैसेज और म्यूजिक कंट्रोल जैसी सुविधाएं मिलती हैं. बाइक में अलग-अलग राइडिंग मोड दिए गए हैं, जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से परफॉर्मेंस बदल सकते हैं. साथ ही इसमें स्टोरेज स्पेस और USB चार्जिंग जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं.

ये भी पढ़ें: Honda Activa vs TVS Jupiter: माइलेज, फीचर्स और कीमत में कौन है असली किंग? यहां देखें पूरा कंपैरिजन

Published at : 01 May 2026 01:39 PM (IST)
Tags :
Affordable Electric Bike Oben Electric Bike Oben Rorr Evo Electric Bike India 180 Km Range Bike
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
1 लाख में 180KM रेंज! भारत में लॉन्च हुई सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक, 8 साल वारंटी फ्री
1 लाख में 180KM रेंज! भारत में लॉन्च हुई सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक, 8 साल वारंटी फ्री
ऑटो
Hyundai Creta को चुनौती देने आ रही Jeep की नई SUV! जानिए क्या होगा खास
Hyundai Creta को चुनौती देने आ रही Jeep की नई SUV! जानिए क्या होगा खास
ऑटो
CNG, Hybrid या Electric, कौन है असली किंग? जानें 1KM पर किसमें होगी सबसे ज्यादा बचत?
CNG, Hybrid या Electric, कौन है असली किंग? जानें 1KM पर किसमें होगी सबसे ज्यादा बचत?
ऑटो
Car Modification Warranty Void: किन चीजों को After Market लगवाने से खत्म हो जाती है कार की वॉरंटी, जानें काम की बात
किन चीजों को After Market लगवाने से खत्म हो जाती है कार की वॉरंटी, जानें काम की बात
Advertisement

वीडियोज

47 फिल्में साइन करने वाला स्टार आज रील्स में, ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने बताई सच्चाई
Chitra Tripathi: EXIT POLL में बीजेपी, EXACT पोल में क्या? | Bengal Elections 2026 | BJP Vs TMC
Gurugram Crime: कासन गांव में गैंगवार और पुरानी रंजिश का खूनी खेल! | Crime News | Haryana Police
Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UAE-Pakistan Relations: UAE का पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला, 15 पाकिस्तानियों को बिना नोटिस के निकाला, कहा- '48 घंटे में...'
UAE का पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला, 15 पाकिस्तानियों को बिना नोटिस के निकाला, कहा- '48 घंटे में...'
मध्य प्रदेश
जबलपुर हादसे की रुला देने वाली तस्वीर, आखिरी वक्त में भी मां ने की होगी बच्चे को बचाने की कोशिश लेकिन...
जबलपुर हादसे की रुला देने वाली तस्वीर, आखिरी वक्त में भी मां ने की होगी बच्चे को बचाने की कोशिश लेकिन...
चुनाव 2026
'बंगाल में BJP सत्ता में आई तो...' बांग्लादेश की संसद में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या बोला बांग्लादेशी सांसद, मचा बवाल
'बंगाल में BJP सत्ता में आई तो...' बांग्लादेश की संसद में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या बोला बांग्लादेशी सांसद, मचा बवाल
आईपीएल 2026
Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक
Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक
ओटीटी
Undekhi 4 Review: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
अनदेखी 4 रिव्यू: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
विश्व
'अमेरिका-इजरायल वादे तोड़ने के लिए...' ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने के बाद तेहरान ने दी चेतावनी
'अमेरिका-इजरायल वादे तोड़ने के लिए...' ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने के बाद तेहरान ने दी चेतावनी
जनरल नॉलेज
Chicken Heart Attack: क्या डीजे की आवाज से जानवरों को आ सकता है हार्ट अटैक, जानें कैसे हुई 140 मुर्गियों की मौत?
क्या डीजे की आवाज से जानवरों को आ सकता है हार्ट अटैक, जानें कैसे हुई 140 मुर्गियों की मौत?
एग्रीकल्चर
एक दिन में कितना दूध देती है बकरी के साइज वाली गाय, कितने रुपये लीटर होती है इसकी कीमत?
एक दिन में कितना दूध देती है बकरी के साइज वाली गाय, कितने रुपये लीटर होती है इसकी कीमत?
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
ENT LIVE
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
Embed widget