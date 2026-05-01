1 लाख में 180KM रेंज! भारत में लॉन्च हुई सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक, 8 साल वारंटी फ्री

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन तेजी से बढ़ रहा है और अब टू-व्हीलर सेगमेंट में भी नई-नई बाइक लॉन्च हो रही हैं. इसी बीच Oben Electric ने अपनी नई बाइक Oben Rorr Evo को पेश किया है, जो स्टाइल, पावर और बचत तीनों का बेहतर कॉम्बिनेशन है. इस बाइक की शुरुआती कीमत 1,24,999 रखी गई है, लेकिन पहले 10,000 ग्राहकों को यह सिर्फ 99,999 में मिल रही है, जिससे यह और भी अट्रैक्टिव बन जाती है.

डिजाइन और लुक

Oben Rorr Evo का डिजाइन पहली नजर में ही ध्यान खींचता है. इसका लुक काफी शार्प और मस्कुलर है, जो इसे एक स्पोर्टी बाइक जैसा फील देता है. आगे की तरफ प्रोजेक्टर LED हेडलाइट और DRLs दिए गए हैं, जिससे रात में विजिबिलिटी भी बेहतर रहती है. बाइक का टैंक हिस्सा मजबूत और स्टाइलिश दिखता है, जो इसकी रोड प्रेजेंस को और बेहतर बनाता है. कंपनी ने बैटरी को ठंडा रखने के लिए खास एयर चैनल के साथ बेली पैन दिया है, जिससे लंबी राइड में भी परफॉर्मेंस बनी रहती है. पीछे की तरफ शार्प टेल सेक्शन और सिंगल सीट दी गई है, जिसमें सफेद सिलाई इसे प्रीमियम लुक देती है.

पावर और बैटरी

इस बाइक में मिड-माउंटेड मोटर दी गई है, जो नई तकनीक पर आधारित है और इसमें रेयर मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिससे लागत कम रहती है. यह मोटर पहले से छोटी होने के बावजूद ज्यादा पावर देती है. बाइक 9 kW की पीक पावर देती है और सिर्फ 3 सेकंड में 0 से 40 kmph की स्पीड पकड़ लेती है. इसमें 3.4 kWh की बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज करने पर 180 किलोमीटर तक चल सकती है, जबकि सामान्य उपयोग में करीब 150 किलोमीटर की रेंज मिलती है. खास बात यह है कि कंपनी 8 साल की बैटरी वारंटी भी दे रही है, जो इसे भरोसेमंद बनाती है.

चेसिस और राइडिंग

Oben Rorr Evo को खास प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिससे बाइक को बेहतर बैलेंस मिलता है. इसकी सीट लंबी और आरामदायक है, जिससे लंबी दूरी पर भी थकान कम होती है. सीट हाइट ऐसी रखी गई है कि ज्यादातर लोग इसे आसानी से चला सकते हैं. सस्पेंशन के लिए आगे टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे एडजस्ट होने वाला शॉक दिया गया है, जिससे खराब रास्तों पर भी आरामदायक राइड मिलती है. ब्रेकिंग के लिए दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जिससे सेफ्टी बेहतर रहती है.

टेक्नोलॉजी और फीचर्स

यह बाइक सिर्फ लुक और पावर में ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी में भी आगे है. इसमें 8-इंच का बड़ा कलर डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें नेविगेशन, कॉल अलर्ट, मैसेज और म्यूजिक कंट्रोल जैसी सुविधाएं मिलती हैं. बाइक में अलग-अलग राइडिंग मोड दिए गए हैं, जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से परफॉर्मेंस बदल सकते हैं. साथ ही इसमें स्टोरेज स्पेस और USB चार्जिंग जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं.