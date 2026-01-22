एक्सप्लोरर
क्रैश टेस्ट में फौलाद जैसी निकली Tata Punch, 5.59 लाख में मिली 5-स्टार सेफ्टी
Tata Punch फेसलिफ्ट को Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी मिली है. 6 लाख से कम कीमत में बेहतर सुरक्षा और नए फीचर्स के साथ ये कार बजट में सेफ्टी चाहने वालों के लिए अच्छा विकल्प है.
टाटा मोटर्स की माइक्रो-SUV Tata Punch ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि सेफ्टी के मामले में कंपनी कोई समझौता नहीं करती. दिसंबर 2025 में हुए Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में Tata Punch फेसलिफ्ट को पूरे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग से नवाजा गया है. खास बात ये है कि यह सेफ्टी रेटिंग पेट्रोल और CNG दोनों वेरिएंट्स पर लागू होती है. भारतीय बाजार में Tata Punch फेसलिफ्ट की कीमत 5.59 लाख से शुरू होकर 10.54 लाख तक जाती है, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कारों में शामिल करती है.
एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी स्कोर ने किया हैरान
- Bharat NCAP टेस्ट के नतीजों के मुताबिक, Tata Punch फेसलिफ्ट ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से 30.58 अंक हासिल किए हैं. वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में इस SUV को 49 में से 45 अंक मिले हैं. ये स्कोर बताते हैं कि Punch न सिर्फ ड्राइवर और आगे बैठे यात्री के लिए सुरक्षित है, बल्कि बच्चों की सेफ्टी के मामले में भी ये अपने सेगमेंट में सबसे आगे है.
क्रैश टेस्ट में कैसा रहा प्रदर्शन?
- फ्रंटल ऑफसेट क्रैश टेस्ट में Tata Punch को 16 में से 14.71 अंक मिले हैं, जबकि साइड इम्पैक्ट टेस्ट में इसने 16 में से 15.87 अंक हासिल किए. टेस्ट के दौरान ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर के सिर, गर्दन, छाती और घुटनों को बेहतर सुरक्षा मिली. साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में भी Punch का प्रदर्शन संतोषजनक रहा, जो इसकी मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर को दिखाता है.
बच्चों की सेफ्टी में भी बेहतर
- चाइल्ड सेफ्टी के मामले में Tata Punch फेसलिफ्ट ने लगभग फुल मार्क्स हासिल किए हैं. डायनेमिक टेस्ट में इसे पूरे 24 अंक मिले हैं और चाइल्ड सीट इंस्टॉलेशन के लिए 12 अंक दिए गए हैं. टेस्ट के दौरान 18 महीने और 3 साल के बच्चों के डमी का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें रियर-फेसिंग चाइल्ड सीट में बैठाया गया था. इससे ये साफ हो गया कि Punch बच्चों के लिए भी एक बेहद सुरक्षित कार है.
एडवांस सेफ्टी फीचर्स बने ताकत
- Tata Punch फेसलिफ्ट में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर, 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और TPMS जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं. इतने एडवांस सेफ्टी फीचर्स आमतौर पर महंगी कारों में ही देखने को मिलते हैं.
