Bajaj ने लॉन्च की नई Pulsar 125, कीमत 90 हजार से भी कम, जानिए बाइक में क्या है खास?
Bajaj ने 2026 Pulsar 125 भारत में लॉन्च कर दी है. 90 हजार से कम कीमत, नया LED लुक, 50+ माइलेज और डिजिटल फीचर्स के साथ ये बाइक एंट्री की है. आइए विस्तार से जानते हैं.
बजाज ऑटो ने भारत में 2026 Pulsar 125 को लॉन्च कर दिया है. ये पल्सर सीरीज की सबसे किफायती बाइक है, जिसे खास तौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो स्पोर्टी लुक तो चाहते हैं लेकिन ज्यादा पावर वाली बाइक नहीं लेना चाहते. सिंगल-सीट वर्जन की एक्स-शोरूम कीमत 89,910 रखी गई है, जबकि स्प्लिट-सीट वर्जन 92,046 में उपलब्ध है. इस नए मॉडल में हल्का फेसलिफ्ट दिया गया है, जबकि इंजन और मैकेनिकल सेटअप पहले जैसा ही रखा गया है.
डिजाइन और लाइटिंग अपडेट
- 2026 Pulsar 125 में सबसे बड़ा बदलाव इसके लाइटिंग सिस्टम में देखने को मिलता है. अब इसमें नया LED हेडलैंप और LED टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जो पहले मौजूद हैलोजन लाइट्स की जगह लेते हैं. इससे बाइक का फ्रंट लुक ज्यादा मॉडर्न और शार्प नजर आता है. इसके अलावा बजाज ने कलर ऑप्शन्स और ग्राफिक्स भी नए किए हैं. अब ये बाइक ब्लैक ग्रे, ब्लैक रेसिंग रेड, ब्लैक सियान ब्लू और रेसिंग रेड विद टैन बेज जैसे अट्रैक्टिव कलर्स में उपलब्ध है.
इंजन, माइलेज और हार्डवेयर
- इंजन की बात करें तो 2026 Pulsar 125 में वही भरोसेमंद 124.4cc सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है. ये इंजन 11.64 bhp की पावर और 10.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जिसके साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है. ये बाइक रोजमर्रा के इस्तेमाल में 50 से 55 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज देने में सक्षम है. सस्पेंशन के लिए आगे टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे गैस-चार्ज्ड ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं. ब्रेकिंग में आगे डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक दिया गया है.
फीचर्स
- फीचर्स के मामले में Pulsar 125 अब पहले से ज्यादा अपडेटेड हो गई है. इसमें फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है. साथ ही USB चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है, जो डेली कम्यूट के दौरान काफी काम आता है. नई Pulsar 125 अब देशभर में बजाज डीलरशिप पर उपलब्ध है. बता दें कि 2026 Bajaj Pulsar 125 उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम कीमत, अच्छा माइलेज और स्पोर्टी लुक वाली भरोसेमंद कम्यूटर बाइक की तलाश में हैं.
