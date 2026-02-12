इस दिन लॉन्च होगी 2026 Tata Punch EV Facelift, जानें क्या होंगे 5 बड़े बदलाव

भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग लगातार बढ़ रही है और इसी को देखते हुए टाटा मोटर्स अपनी एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक SUV Tata Punch EV का फेसलिफ्ट वर्जन 20 फरवरी 2026 को लॉन्च करने जा रही है. Punch EV पहले से ही फीचर्स और सेफ्टी के मामले में मजबूत मॉडल रही है, लेकिन अब कंपनी इसे और प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से भरपूर बनाने की तैयारी में है. नया मॉडल डिजाइन, इंटीरियर, सेफ्टी और कम्फर्ट के मामले में कई बड़े बदलाव लेकर आ सकता है.

डिजाइन में मिलेगा नया और ज्यादा फ्रेश लुक

नई Tata Punch EV Facelift के एक्सटीरियर में हल्के बदलाव देखने को मिलेंगे. फ्रंट प्रोफाइल में क्लोज्ड ग्रिल और स्प्लिट LED हेडलाइट सेटअप पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन हेडलाइट्स को जोड़ने वाली ब्लैक स्ट्रिप हटा दी गई है, जिससे लुक ज्यादा क्लीन लगेगा. स्लिम DRLs और मिनिमलिस्टिक डिजाइन लैंग्वेज को बरकरार रखा गया है. फ्रंट बंपर में नई स्कफ प्लेट दी जा सकती है, जो SUV को ज्यादा मजबूत अपील देगी. साइड प्रोफाइल लगभग समान रहेगी, लेकिन 16-इंच अलॉय व्हील्स का डिजाइन अपडेट हो सकता है.

इंटीरियर होगा ज्यादा प्रीमियम और टेक-लोडेड

नई Punch EV के केबिन में भी अपग्रेड देखने को मिल सकता है. डैशबोर्ड लेआउट में हल्का बदलाव, नई अपहोल्स्ट्री और बेहतर थाई सपोर्ट के साथ सीटिंग कम्फर्ट सुधारा जा सकता है. इसमें 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टू-स्पोक इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील और रोटरी डायल गियर शिफ्ट जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. इसके अलावा वॉयस-एनेबल्ड इलेक्ट्रिक सनरूफ के शामिल होने की भी उम्मीद है, जो इस सेगमेंट में बड़ा अपडेट होगा.

सेफ्टी में ADAS की एंट्री संभव

Punch EV फेसलिफ्ट में ADAS फीचर्स शामिल किए जा सकते हैं. इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग और फ्रंट कोलिजन वार्निंग जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. अगर ऐसा होता है, तो यह अपनी कैटेगरी में सबसे एडवांस इलेक्ट्रिक SUV बन सकती है. हालांकि बैटरी पैक 25 kWh और 35 kWh वाले ही रहने की उम्मीद है, लेकिन कंपनी सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन से रेंज बेहतर कर सकती है.

कीमत और मुकाबला

मौजूदा Punch EV की कीमत 9.99 लाख से 14.44 लाख रुपये के बीच है. फेसलिफ्ट मॉडल की संभावित कीमत 10 से 15 लाख रुपये के बीच हो सकती है. इसका मुकाबला Citroen eC3, MG Windsor EV, Mahindra XUV 3XO EV और Tata Nexon EV से होगा.

