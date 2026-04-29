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हिंदी न्यूज़ऑटो10 लाख के अंदर आने वाली ये ऑटोमैटिक कारें चलाने में हैं बेहद आसान, सिटी ट्रैफिक के लिए बेस्ट

10 लाख के अंदर आने वाली ये ऑटोमैटिक कारें चलाने में हैं बेहद आसान, सिटी ट्रैफिक के लिए बेस्ट

Best Automatic Cars: ऑटोमैटिक हैचबैक कारें लोगों की पहली पसंद बनती जा रही हैं, क्योंकि इनमें क्लच और बार-बार गियर बदलने की झंझट नहीं होती. आइए इन गाड़ियों के ऑप्शन्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 29 Apr 2026 01:24 PM (IST)
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भारतीय ऑटो बाजार में हैचबैक को कई दशकों से पसंद किया जा रहा है. भारत में Maruti 800 को पहली हैचबैक के तौर पर पेश किया गया था, जिसे परफेक्ट फैमिली कार के तौर पर जाना गया. हालांकि अब ऑटोमैटिक हैचबैक कारें लोगों की पहली पसंद बनती जा रही हैं, क्योंकि इनमें क्लच और बार-बार गियर बदलने की झंझट नहीं होती. खासकर 10 लाख रुपये से कम बजट में अब कई ऐसी छोटी और आसान कारें मौजूद हैं जो रोजाना शहर के ट्रैफिक में आरामदायक ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती हैं. 

Maruti Suzuki S-Presso

आपके लिए पहला सस्ता ऑप्शन Maruti Suzuki S-Presso है, जो कम कीमत में ऑटोमैटिक सुविधा देती है. इसमें अच्छा हेडरूम मिलता है, जिससे लंबी हाइट वाले लोग भी आराम से बैठ सकते हैं. इसका माइलेज भी काफी अच्छा है और इसमें सेफ्टी के लिए एयरबैग, ABS, ESP जैसे फीचर्स दिए गए हैं. Maruti S-Presso ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत 4.74 लाख रुपये एक्स-शोरूम है. इसकी ऑन-रोड कीमत 5.37 लाख रुपये के करीब है.

Renault Kwid

इस लिस्ट में दूसरा किफायती ऑप्शन Renault Kwid है. इसमें 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और इसका AMT गियरबॉक्स शहर के ट्रैफिक में काफी मददगार है. इसमें Traffic Assist जैसे फीचर दिए गए हैं, जो धीरे-धीरे चलने वाले ट्रैफिक में गाड़ी को आसानी से आगे बढ़ाने में मदद करते हैं. Renault Kwid के Evolution AMT वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 4.99 लाख रुपये के करीब है. RTO और इंश्योरेंस चार्जेस के बाद इस गाड़ी की ऑन-रोड कीमत करीब 5.65 लाख रुपये तक पहुंच जाती है. 

Tata Tiago

इसके बाद तीसरे नंबर पर Tata Tiago आती है, जो पावरफुल इंजन के साथ बेहतर परफॉर्मेंस देती है. इसमें 1.2 लीटर इंजन मिलता है और ऑटोमैटिक (AMT) गियरबॉक्स के साथ ये शहर में स्मूद ड्राइविंग देती है. Tata की यह कार मजबूत बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती हैं, इसलिए ये सुरक्षा के लिहाज से भी अच्छा ऑप्शन है. Tata Tiago के XTA AMT वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 6.38 लाख रुपये और ऑन-रोड कीमत 7.42 लाख रुपये के करीब है. 

Maruti Suzuki Swift

चौथे नंबर पर Maruti Suzuki Swift है, जो भारत की पॉपुलर हैचबैक कारों में से एक है. इसका नया इंजन पहले से ज्यादा स्मूद और रिफाइंड है. यह कार हल्की, कॉम्पैक्ट और चलाने में बेहद आसान है, जिससे भीड़भाड़ वाले शहरों में इसे चलाना काफी आरामदायक हो जाता है. इसका ऑटोमैटिक गियरबॉक्स भी ट्रैफिक में अच्छी तरह काम करता है और ड्राइविंग को आसान बनाता है. इस गाड़ी की कीमत 5.78 लाख रुपये एक्स-शोरूम है.  

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Published at : 29 Apr 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
Tata Tiago Maruti S-Presso Maruti Swift Best Automatic Cars 5 East Automatic Cars
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