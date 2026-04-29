नेहा धूपिया, आलिया भट्ट ही नहीं, ये एक्ट्रेसेस भी शादी से पहले ही हो गई थीं प्रेग्नेंट

एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने 2018 में एक्टर अंगद बेदी संग शादी की. उन्होंने प्राइवेट सेरेमनी में शादी की. नेहा ने अचानक शादी करके फैंस को सरप्राइज कर दिया था. शादी के 5 महीने बाद नेहा ने नवंबर 2018 में बेटी मेहर को जन्म दिया. नेहा शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थीं.

अब भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट में नेहा और अंगद नजर आए. यहां नेहा ने कहा, 'मैं भगवान का शुक्र अदा करना चाहती हूं कि मैं प्रेग्नेंट हो गई. ये प्रेग्नेंसी आशीर्वाद है और हमारी लव स्टोरी पूरा करने का जरिया बनी.'

नेहा के अलावा और भी कई एक्ट्रेसेस हैं जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थीं. आइए जानते हैं.

आलिया भट्ट

आलिया भट्ट ने 14 अप्रैल 2022 को रणबीर कपूर संग शादी की. 27 जून को आलिया ने प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की. आलिया भट्ट ने 6 नवंबर 2022 को बेबी गर्ल राहा को जन्म दिया.

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दिया मिर्जा

दिया मिर्जा की शादी 15 फरवरी 2021 को बिजनेसमैन वैभव रेखी से हुई थी. दिया ने हनीमून पर बेबी बंप के साथ तस्वीरें शेयर कर फैंस को सरप्राइज किया था. दिया ने जुलाई 2021 में बताया कि 14 मई को उन्होंने बच्चे को जन्म दिया. दिया के बेटे का नाम अव्यान आजाद रेखी है.

नताशा स्टेनकोविक

नताशा की शादी क्रिकेटर हार्दिक पंड्या संग हुई थी. नताशा शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थीं. हार्दिक पांड्या ने 1 जनवरी 2020 को सोशल मीडिया पर इंगेजमेंट की अनाउंसमेंट की. उन्होंने 31 मई को प्राइवेट सेरेमनी में शादी की. 30 जुलाई को उन्होंने बेटे को जन्म दिया. बेटे का नाम अगस्त्य रखा.

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इलियाना डीक्रूज

इलियाना ने 13 मई 2023 को माइकल डोलन से शादी की. उन्होंने 1 अगस्त 2023 को बेटे को जन्म दिया.

कल्कि कोचलिन

कल्कि इजरायली संगीतकार गाय हर्शबर्ग संग लिवइन में थीं. वो शादी से प्रेग्नेंट हो गई थीं और मां बनी थीं. उन्होंने 2020 में बेटी सैफो को जन्म दिया था. कल्कि ने गाय हर्शबर्ग से 2024 में शादी की थी.