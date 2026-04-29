भारत में पिछले कुछ सालों में 7-सीटर कारों की मांग तेजी से बढ़ी है. बड़ी फैमिली और लंबी यात्रा के लिए लोग ऐसी गाड़ियां पसंद करते हैं, जिनमें ज्यादा जगह और आराम मिले. इसी को ध्यान में रखते हुए Hyundai और Kia अब भारतीय बाजार में नई MPV लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं. खास बात यह है कि ये गाड़ियां पेट्रोल और हाइब्रिड दोनों विकल्प में आएंगी, जिससे ग्राहकों को बेहतर माइलेज और परफॉर्मेंस का फायदा मिलेगा.

Hyundai की नई MPV कैसी होगी?

Hyundai अपनी नई MPV को एक फैमिली कार के रूप में पेश करेगी. कंपनी का लक्ष्य इसे आम लोगों के बजट में रखना है, इसलिए इसकी कीमत 20 लाख रुपये से कम हो सकती है. इस कीमत में यह Maruti Ertiga और Kia Carens जैसी गाड़ियों को सीधी टक्कर दे सकती है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, Hyundai भारत में Stargazer या Staria में से किसी एक मॉडल को ला सकती है. Stargazer का साइज भारतीय सड़कों के हिसाब से सही माना जा रहा है, क्योंकि इसकी लंबाई करीब 4.4 मीटर है. इंटरनेशनल मार्केट में यह 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो लगभग 115PS की पावर और 144Nm टॉर्क देता है. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है, जिससे ड्राइविंग आसान और आरामदायक हो जाती है.

Kia की हाइब्रिड MPV में क्या होगा खास?

Kia भी अपनी प्रीमियम MPV Carnival का हाइब्रिड वर्जन भारत में ला सकती है. यह कार पहले से ही अपने स्पेस और लग्जरी फीचर्स के लिए जानी जाती है. हाइब्रिड वर्जन आने के बाद इसमें बेहतर माइलेज और कम Fuel खर्च का फायदा मिलेगा.

ग्लोबल मार्केट में Kia Carnival Hybrid 1.6 लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन के साथ आती है, जो लगभग 272PS की पावर और 367Nm टॉर्क देता है. इसमें 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है. हालांकि भारत में आने वाले मॉडल में इंजन थोड़ा अलग हो सकता है. कंपनी इसमें छोटा और ज्यादा किफायती इंजन भी दे सकती है, ताकि ज्यादा ग्राहक इसे खरीद सकें. डिजाइन और फीचर्स में यह मौजूदा मॉडल जैसा ही प्रीमियम अनुभव दे सकती है.

पेट्रोल और हाइब्रिड का सही कॉम्बिनेशन

Hyundai और Kia की इन नई MPV का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इनमें पेट्रोल और हाइब्रिड दोनों विकल्प मिलेंगे. पेट्रोल इंजन रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए अच्छा होता है, जबकि हाइब्रिड इंजन बेहतर माइलेज और कम प्रदूषण देता है. इससे ग्राहकों को अपनी जरूरत और बजट के अनुसार विकल्प चुनने की सुविधा मिलेगी.

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