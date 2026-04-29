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हिंदी न्यूज़ऑटोTATA Sierra, Mahindra BE6 या Thar Roxx: सेफ्टी में कौन है सबसे आगे? खरीदने से पहले यहां जानें अंतर

TATA Sierra, Mahindra BE6 या Thar Roxx: सेफ्टी में कौन है सबसे आगे? खरीदने से पहले यहां जानें अंतर

भारत में सुरक्षित कारों की डिमांड लगातार बढ़ रही है. खासकर TATA और Mahindra की 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली SUVs को ग्राहकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. आइए जानें कौन सी SUV सबसे सुरक्षित है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 29 Apr 2026 03:03 PM (IST)
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आज के समय में कार खरीदते वक्त लोग सिर्फ डिजाइन या फीचर्स नहीं देखते, बल्कि सेफ्टी सबसे बड़ा फैक्टर बन चुकी है. खासकर SUV सेगमेंट में कंपनियां अब बेहतर सुरक्षा देने पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं. भारत में BNCAP जैसे क्रैश टेस्ट के आने के बाद ग्राहकों को साफ जानकारी मिलती है कि कौन सी गाड़ी कितनी सुरक्षित है. हाल ही में Tata Sierra, Mahindra BE6 और Thar Roxx जैसी SUVs ने 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है, जिससे यह सेगमेंट और भी मजबूत हो गया है.

Tata Sierra की सेफ्टी परफॉर्मेंस कैसी है?

Tata Sierra ने भारतीय बाजार में आते ही अपनी मजबूत पहचान बना ली है. इसका लुक जितना अट्रैक्टिव है, इसकी सुरक्षा उतनी ही दमदार है. कंपनी ने इसकी मजबूती दिखाने के लिए क्रैश टेस्ट का प्रदर्शन भी किया था. इस SUV को BNCAP में 5-स्टार रेटिंग मिली है, जो इसे भारत की सबसे सुरक्षित गाड़ियों में शामिल करती है. अगर स्कोर की बात करें तो Sierra ने एडल्ट सेफ्टी में 32 में से 31.14 अंक हासिल किए हैं. वहीं बच्चों की सुरक्षा में इसे 49 में से 44.73 अंक मिले हैं. कुल मिलाकर इस SUV का स्कोर 81 में से 75.87 रहा है. 

Mahindra BE6 और Thar Roxx कितनी सुरक्षित हैं?

Mahindra BE6 भी सेफ्टी के मामले में काफी आगे है. इसे भी 5-स्टार रेटिंग मिली है, जो इसकी मजबूत बॉडी और एडवांस सेफ्टी फीचर्स को दिखाती है. इस SUV ने एडल्ट सेफ्टी में 31.97 अंक और बच्चों की सुरक्षा में 45 अंक हासिल किए हैं. कुल स्कोर 76.97 है, जो इसे टॉप सेफ SUVs में शामिल करता है.

अन्य टॉप सेफ SUV और फाइनल तुलना

अगर हम पूरी लिस्ट देखें तो Mahindra XEV 9E और Tata Harrier EV सबसे ऊपर नजर आती हैं. दोनों ने एडल्ट सेफ्टी में पूरे 32 अंक और चाइल्ड सेफ्टी में 45 अंक हासिल किए हैं. इनका कुल स्कोर 77 है, जो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा है. अगर तुलना की जाए तो सभी SUVs को 5-स्टार रेटिंग मिली है, लेकिन स्कोर के आधार पर Mahindra XEV 9E और Tata Harrier EV थोड़ी आगे हैं. वहीं BE6, Thar Roxx और Tata Sierra भी बहुत करीब हैं और शानदार सुरक्षा देती हैं. यानी आप इनमें से किसी भी SUV को चुन सकते हैं और आपको बेहतर सेफ्टी मिलेगी.

यह भी पढ़ें:-

Auto Industry Crisis: आने वाले महीनों में बढ़ सकते हैं कार के दाम, बढ़ती लागत से ऑटो सेक्टर में हलचल 

Published at : 29 Apr 2026 03:03 PM (IST)
Tags :
Tata Sierra Safety Safest SUV India Mahindra BE6 Safety Thar Roxx Safety Rating
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