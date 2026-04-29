Ganga Expressway पर बाइक-कार और ट्रक के लिए कितना देना होगा टोल? यहां जानिए डिटेल्स

यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज यानी 29 अप्रैल 2026 को किया गया है. यह एक लंबा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है, जो मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा और 12 जिलों को कवर करेगा. इसके चालू होने के बाद लोगों का सफर पहले की तुलना में काफी तेज और आरामदायक हो जाएगा. औद्योगिक विकास, व्यापार और पर्यटन को भी इससे बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. इसी एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने के लिए सरकार ने अलग-अलग गाड़ियों के लिए टोल टैक्स की दरें तय कर दी हैं, ताकि सड़क के इस्तेमाल के हिसाब से टोल लिया जा सके.

प्रति किलोमीटर के हिसाब से वसूला जाएगा टोल

टोल फीस का सिस्टम पूरी तरह प्रति किलोमीटर के हिसाब से होगा. इसका मतलब यह है कि गाड़ी जितनी दूरी तय करेगी, उसी हिसाब से टोल देना होगा. सबसे कम टोल टू-व्हीलर्स और थ्री-व्हीलर्स जैसे हल्के वाहनों के लिए रखा गया है. इनसे लगभग 1.28 रुपये प्रति किलोमीटर टोल लिया जाएगा. इसके बाद कार, जीप और वैन जैसी प्राइवेट गाड़ियों से करीब 2.55 रुपये प्रति किलोमीटर रुपये लिए जाएंगे, जो कि आम लोगों के लिए सबसे ज्यादा यूज में आने वाले वाहन हैं.

इसके साथ ही कर्मशियल गाड़ियां जैसे हल्के मालवाहक वाहन और मिनी बसों के लिए टोल थोड़ा ज्यादा है, जो करीब 4.05 रुपये प्रति किलोमीटर होगा. वहीं बड़ी गाड़ियां जैसे बस और ट्रक, जो सड़क पर ज्यादा वजन डालते हैं, उनसे लगभग 8.20 रुपये प्रति किलोमीटर तक टोल लिया जाएगा. वहीं भारी और मल्टी-एक्सल ट्रकों के लिए यह कीमत और ज्यादा रखी गई है, क्योंकि ऐसी गाड़ियां सड़क पर ज्यादा दबाव डालती हैं और इनकी मेंटेनेंस भी ज्यादा होती है.

कितनी होगी कुल टोल फीस?

अगर पूरे एक्सप्रेसवे की दूरी को ध्यान में रखें, तो मेरठ से प्रयागराज तक का सफर तय करने पर टोल की कुल फीस काफी अलग-अलग हो सकती है. उदाहरण के तौर पर एक कार चालक को पूरे रास्ते का टोल करीब 1500 रुपये के आसपास देना पड़ सकता है. वहीं बस या ट्रक जैसे भारी वाहनों के लिए यह रकम 2400 रुपये से लेकर कई हजार रुपये तक जा सकती है. मल्टी-एक्सल और बड़े ट्रकों के लिए यह खर्च और भी ज्यादा हो सकता है, जो करीब 9000 रुपये या उससे ज्यादा तक पहुंच सकता है.

इस एक्सप्रेसवे की खास बात यह है कि इसे मॉडर्न तकनीक के साथ तैयार किया गया है, जिससे यहां सफर करना न सिर्फ तेज बल्कि सुरक्षित भी होगा. टोल कलेक्शन में भी डिजिटल सिस्टम और फास्टैग जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकना कम पड़ेगा और समय की बचत होगी.

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