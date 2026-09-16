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मौजूदा Nexon से कितना अलग होगा नया मॉडल? टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट

नई Tata Nexon के डिजाइन में सबसे बड़ा बदलाव इसका बॉक्सी लुक हो सकता है. टेस्टिंग मॉडल में रूफलाइन मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा सीधी और फ्लैट दिखाई दी है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 16 Sep 2026 08:39 AM (IST)
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Tata Nexon भारतीय बाजार में कंपनी की सबसे पॉपुलर गाड़ियों में से एक है और अब टाटा मोटर्स इसकी अगली जनरेशन पर काम कर रही है. नई Nexon को टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है. कंपनी इस बार सिर्फ मामूली कॉस्मेटिक बदलाव नहीं, बल्कि SUV के डिजाइन, इंटीरियर, फीचर्स और प्लेटफॉर्म में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है. नई Nexon को मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा दमदार डिजाइन मिल सकता है.

नई Tata Nexon के डिजाइन में सबसे बड़ा बदलाव इसका बॉक्सी लुक हो सकता है. टेस्टिंग मॉडल में रूफलाइन मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा सीधी और फ्लैट दिखाई दी है. वहीं पीछे का हिस्सा भी ज्यादा सीधा और ऊंचा रखा जा सकता है. इससे नई Nexon को पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत और पारंपरिक SUV जैसा लुक मिल सकता है.

इसके अलावा साइड प्रोफाइल में नई विंडो लाइन और ग्लासहाउस डिजाइन देखने को मिल सकता है. डोर और व्हील आर्च के डिजाइन में भी बदलाव किए जाने की उम्मीद है. हालांकि, SUV की लंबाई 4 मीटर से कम ही रखी जा सकती है, जिससे यह मौजूदा कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में बनी रहेगी.

पीछे के डिजाइन में भी बड़े बदलाव

  • नई Nexon के पिछले हिस्से को भी काफी अलग डिजाइन दिया जा सकता है. टेस्टिंग मॉडल में टेल-लैंप्स को दोनों तरफ ऊपर की ओर रखा गया है. रियर विंडस्क्रीन भी मौजूदा मॉडल की तुलना में बड़ी दिखाई देती है और इसमें ऊपर की तरफ पारंपरिक वाइपर दिया गया है.

मौजूदा Nexon से कितना अलग होगा नया मॉडल? टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट

  • टेलगेट को ज्यादा सीधा रखने से पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए हेडरूम और सामान रखने की जगह बढ़ाने में मदद मिल सकती है. रियर बंपर को भी नए डिजाइन में पेश किया जा सकता है. रूफ स्पॉयलर भी नई डिजाइन का हिस्सा होगा.
  • नई Nexon के टेस्टिंग मॉडल में एक और दिलचस्प बदलाव देखने को मिला है. इसमें फ्यूल फिलर कैप की जगह बदली हुई नजर आई है. मौजूदा Nexon में यह नीचे की तरफ है, जबकि नए मॉडल में इसे पीछे की तरफ ऊपर रखा गया है और यह डोर हैंडल के करीब दिखाई देता है.
  • यह बदलाव सिर्फ बाहरी डिजाइन तक सीमित नहीं माना जा रहा है. फ्यूल फिलर की जगह बदलने के साथ कार के अंदर और अंडरबॉडी में भी कुछ बदलाव किए जाने के संकेत मिलते हैं. इसी वजह से नई Nexon को केवल एक सामान्य फेसलिफ्ट के बजाय नई जनरेशन का मॉडल माना जा रहा है.

फ्रंट में भी बदलेगा लुक

  • नई Nexon के फ्रंट डिजाइन में भी बड़े बदलाव किए जा सकते हैं. टेस्टिंग मॉडल में स्प्लिट हेडलैंप सेटअप और LED DRLs जारी रहने के संकेत मिले हैं. हालांकि, फ्रंट ग्रिल, बंपर और पूरे फेसिया का डिजाइन पहले से ज्यादा सीधा और बॉक्सी हो सकता है.

मौजूदा Nexon से कितना अलग होगा नया मॉडल? टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट

  • अभी टेस्टिंग मॉडल पूरी तरह से कैमुफ्लाज में है, इसलिए इसके फाइनल डिजाइन के बारे में पूरी जानकारी सामने नहीं आई है. प्रोडक्शन मॉडल में हेडलैंप, DRLs और ग्रिल का डिजाइन टेस्ट कार से अलग भी हो सकता है.
  • नई Nexon के इंटीरियर में भी कई बदलाव किए जाने की उम्मीद है. शुरुआती टेस्टिंग मॉडल में कुछ मौजूदा पार्ट्स जैसे स्टीयरिंग व्हील, इंफोटेनमेंट स्क्रीन और क्लाइमेट कंट्रोल दिखाई दिए हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट मॉडल के पार्ट्स हो सकते हैं. इसलिए प्रोडक्शन वर्जन का इंटीरियर इससे काफी अलग हो सकता है.
  • SUV में अपडेटेड डैशबोर्ड के साथ बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और पूरी तरह डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया जा सकता है. इसके अलावा ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, लेदरेट सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और रियर AC वेंट जैसे फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है.

ADAS और 360 डिग्री कैमरा की उम्मीद

  • सेफ्टी और ड्राइविंग सुविधा के मामले में भी नई Nexon को ज्यादा आधुनिक बनाया जा सकता है. इसमें Level-2 ADAS और 360 डिग्री कैमरा मिलने की संभावना बताई गई है. ADAS की मदद से कार ड्राइवर को सड़क पर कई तरह की कंडीशन में ज्यादा सहायता दे सकती है.
  • 360 डिग्री कैमरा पार्किंग और तंग जगहों पर कार को चलाने में जरूरी हो सकता है. हालांकि, इन फीचर्स की मौजूदगी किस वेरिएंट में होगी, इसकी  जानकारी लॉन्च के समय ही सामने आएगी.
  • पावरट्रेन की बात करें तो नई Nexon में कंपनी पेट्रोल, डीजल और CNG विकल्पों को जारी रख सकती है. पेट्रोल मॉडल में 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जबकि डीजल वेरिएंट में 1.5-लीटर टर्बो डीजल इंजन जारी रह सकता है.
  • दोनों इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलने की उम्मीद है. CNG वेरिएंट भी लाइनअप का हिस्सा रह सकता है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि इसमें मौजूदा ट्विन-सिलेंडर CNG तकनीक जारी रहेगी या कंपनी अंडरबॉडी CNG टैंक का इस्तेमाल करेगी.

नए प्लेटफॉर्म पर बन सकती है Nexon

  • नई जनरेशन Nexon को लेकर एक बड़ा बदलाव इसके प्लेटफॉर्म से जुड़ा हो सकता है. Tata Motors इसे अपने नए ATLAS प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर सकती है. हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.
  • बताया जा रहा है कि यह प्लेटफॉर्म अलग-अलग आकार की कारों और ICE के साथ इलेक्ट्रिक पावरट्रेन को सपोर्ट करने के लिए तैयार किया गया है. नई Nexon के अलावा इसके इलेक्ट्रिक वर्जन को भी भविष्य में नई जनरेशन के रूप में अपडेट किया जा सकता है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 16 Sep 2026 08:39 AM (IST)
Tags :
Tata Nexon Auto News Tata Nexon Testing
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