नई Car के साथ ये 5 Accessories बिल्कुल न लें, बेवजह खर्च होंगे पैसे
नई कार खरीदते समय डीलर के कहने पर कभी न खरीदें ये 5 एसेसरीज. बेवजह खर्च होने वाले हजारों रुपये बचाएं और जानें क्या खरीदना है सही फैसला.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 15 Sep 2026 04:51 PM (IST)
जब भी हम कोई नई कार खरीदने शोरूम जाते हैं तो सेल्स एग्जीक्यूटिव हमें तरह-तरह की एसेसरीज का बंडल थमाने की कोशिश करते हैं. कार की चमक-दमक और खुशी के माहौल में हम अक्सर बिना सोचे-समझे कई ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं होती. सही जानकारी न होने की वजह से हमारा हजारों रुपयों का बजट फालतू के सामान में बेकार चला जाता है.
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जानकारी दें दे कि, शोरूम से जो सबसे पहली बेकार चीज बेची जाती है वह है बेहद महंगी क्रोम गार्निशिंग और एक्स्ट्रा बॉडी बंपर्स. डोर हैंडल्स, ग्रिल और लाइट्स पर क्रोम लगवाने के लिए कंपनियां तगड़ा चार्ज वसूलती हैं. जो कुछ ही महीनों में अपनी चमक खो देता है. इसके अलावा गैर-जरूरी प्लास्टिक बंपर्स कार के लुक को खराब करते हैं और सेफ्टी एयरबैग्स के काम में रुकावट भी डालते हैं.
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जबकि दूसरी चीज जिससे आपको पूरी तरह बचना चाहिए वह है बेस वेरिएंट में शोरूम से ही मंगाया गया महंगा इंफोटेनमेंट सिस्टम. शोरूम वाले अक्सर लो-क्वालिटी के टचस्क्रीन और स्पीकर्स के नाम पर आपसे दोगुनी-तिगुनी कीमत वसूल लेते हैं. अगर आपको कार में स्क्रीन लगवानी ही है तो बाहर किसी अच्छे आफ्टरमार्केट शॉप से बहुत कम कीमत में बेहतरीन और लेटेस्ट एंड्रॉयड सिस्टम आसानी से लगवाया जा सकता है.
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तीसरी सबसे बेकार एसेसरी महंगी फैब्रिक या लैदरेट सीट कवर्स और रूफ रेल बंडल मानी जाती है. अगर आपकी कार में पहले से साइड एयरबैग्स दिए गए हैं तो लोकल या शोरूम के सीट कवर्स एयरबैग्स को खुलने से रोक सकते हैं. वहीं, सिर्फ शो-ऑफ के लिए कार की छत पर लगाई जाने वाली फर्जी रूफ रेल्स हवा के बहाव को बिगाड़ती हैं और माइलेज भी कम करती हैं.
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चौथी चीज जो है आपका बजट बिगाड़ती है वह है कार के नीचे कराया जाने वाला महंगा अंडरबॉडी रबर कोटिंग और डोर वाइजर. आजकल कंपनियां कार बनाते वक्त ही जिंक-प्लेटेड शीट और मजबूत एंटी-रस्ट कोटिंग का इस्तेमाल करती हैं और इससे कार में जंग नहीं लगती. शोरूम से हजारों रुपये देकर यह एक्स्ट्रा कोटिंग करवाना पैसे की बर्बादी के अलावा और कुछ भी नहीं है.
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वहीं, पांचवीं और आखिरी एसेसरी है महंगी कार कवर, केबिन परफ्यूम, डोर गार्ड्स और बॉडी पॉलिश किट का पैकेज. ये छोटे-मोटे सामान शोरूम की लिस्ट में काफी ज्यादा रेट्स पर बेचे जाते हैं जबकि यही सामान ऑनलाइन या लोकल मार्केट में आधे से भी कम दाम में मिल जाते हैं. शोरूम से एसेसरीज पैक लेने के बजाय अपनी पसंद के हिसाब से खुद खरीदारी करना हमेशा अक्लमंदी होती है.
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बता दें कि, शोरूम वाले अक्सर एसेसरीज पैकेज को कार की डिलीवरी से जोड़कर अनिवार्य यानी जरूरी बताने का नाटक करते हैं. आपको यह बात अच्छे से समझनी होगी कि किसी भी कंपनी के एसेसरीज बंडल को लेना कानूनी तौर पर बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता. आप अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी फालतू सामान को लिस्ट से कटवाकर अपने पैसे तुरंत बचा सकते हैं.
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वहीं, अगर आप नई कार खरीदते वक्त इन 5 बेकार एसेसरीज को लेने से साफ मना कर देते हैं तो आप ऑन-रोड प्राइस पर आसानी से 25 से 40 हजार रुपये तक की सीधी बचत कर सकते हैं. इस बचाए गए पैसे का इस्तेमाल आप कार का एक्सटेंडेड वारंटी पैकेज लेने या अच्छे इंश्योरेंस कवर को चुनने में कर सकते हैं जो लंबे समय में आपके बहुत काम आएगा.
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हमेशा नई कार की डिलीवरी लेते समय समझदारी दिखाएं और सिर्फ जरूरी चीजों जैसे 7D फ्लोर मैट्स और मड फ्लैप्स पर ही खर्च करें. सेल्समैन की चिकनी-चुपड़ी बातों में आकर अपनी मेहनत की कमाई को बेवजह के शो-ऑफ वाले सामान में न फंसाएं. स्मार्ट बायर्स बनें समझदारी से एसेसरीज चुनें और अपनी नई कार की राइड का पूरा आनंद उठाएं.