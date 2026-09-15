नई Car के साथ ये 5 Accessories बिल्कुल न लें, बेवजह खर्च होंगे पैसे

जानकारी दें दे कि, शोरूम से जो सबसे पहली बेकार चीज बेची जाती है वह है बेहद महंगी क्रोम गार्निशिंग और एक्स्ट्रा बॉडी बंपर्स. डोर हैंडल्स, ग्रिल और लाइट्स पर क्रोम लगवाने के लिए कंपनियां तगड़ा चार्ज वसूलती हैं. जो कुछ ही महीनों में अपनी चमक खो देता है. इसके अलावा गैर-जरूरी प्लास्टिक बंपर्स कार के लुक को खराब करते हैं और सेफ्टी एयरबैग्स के काम में रुकावट भी डालते हैं.