किन हैचबैक कारों को मिली है 5 स्टार रेटिंग, चौंका देंगे यह नाम

कार खरीदते समय लोग कीमत, माइलेज और फीचर्स के साथ सेफ्टी पर भी ध्यान देते हैं. खासकर परिवार के लिए कार लेते समय मजबूत बॉडी और सेफ्टी रेटिंग जरूरी मानी जाती है. भारत में कुछ हैचबैक कारों ने क्रैश टेस्ट में अच्छी रेटिंग हासिल की है. टाटा अल्ट्रोज और टाटा पंच को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जबकि कुछ दूसरी लोकप्रिय कारों की रेटिंग इससे कम है.

5 स्टार रेटिंग वाली टाटा अल्ट्रोज

टाटा अल्ट्रोज भारत की लोकप्रिय प्रीमियम हैचबैक कारों में शामिल है. सेफ्टी के मामले में इसे 5 स्टार रेटिंग मिली है. इसे ग्लोबल NCAP और भारत NCAP दोनों में अच्छी सेफ्टी रेटिंग हासिल हुई है. यही वजह है कि सेफ्टी को प्राथमिकता देने वाले लोगों के बीच यह कार काफी पसंद की जाती है. अल्ट्रोज में पेट्रोल, डीजल और CNG जैसे विकल्प मिलते हैं. इसकी बिल्ड क्वालिटी मजबूत है और कार का डिजाइन भी काफी आकर्षक है. शहर में रोजाना इस्तेमाल के साथ लंबी दूरी के सफर के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है. अगर कोई व्यक्ति प्रीमियम हैचबैक के साथ मजबूत सेफ्टी चाहता है, तो अल्ट्रोज एक अच्छा विकल्प मानी जाती है.

टाटा पंच को भी मिली 5 स्टार रेटिंग

टाटा पंच का डिजाइन सामान्य हैचबैक से थोड़ा अलग है. इसे माइक्रो SUV के तौर पर भी देखा जाता है. यह छोटी कार होने के बावजूद मजबूत डिजाइन और अच्छी सेफ्टी के लिए जानी जाती है. टाटा पंच को ग्लोबल NCAP और भारत NCAP में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. इस कार की खासियत इसका कॉम्पैक्ट साइज है. शहर की सड़कों और ट्रैफिक में इसे चलाना आसान रहता है. साथ ही इसमें ऊंची सीटिंग पोजिशन मिलती है, जिससे ड्राइवर को सड़क का बेहतर व्यू मिलता है. जिन लोगों को छोटी कार में SUV जैसा लुक और अच्छी सेफ्टी चाहिए, उनके लिए पंच एक अच्छा ऑप्शन है

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एक नजर इन कारों पर भी डालें

साथ ही स्विफ्ट, बलेनो, टियागो और i20 भी काफी पसंद की जाने वाली कारें हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट भारत की सबसे लोकप्रिय हैचबैक कारों में से एक है. इसका माइलेज, आसान ड्राइविंग और कम मेंटेनेंस इसे लोगों के बीच पसंदीदा बनाता है. मारुति सुजुकी बलेनो बड़ी हैचबैक है, जिसमें अच्छा केबिन स्पेस और कई फीचर्स मिलते हैं. टाटा टियागो भी बजट में आने वाली लोकप्रिय कार है. इसे ग्लोब NCAP में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. वहीं हुंडई i20 अपने प्रीमियम इंटीरियर, मॉडर्न डिजाइन और फीचर्स के लिए जानी जाती है. हालांकि इन कारों की सेफ्टी रेटिंग अल्ट्रोज और पंच की 5 स्टार रेटिंग से अलग है. इसलिए कार खरीदते समय केवल माइलेज या फीचर्स ही नहीं, बल्कि सेफ्टी रेटिंग को भी जरूर देखना चाहिए.

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