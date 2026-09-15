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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोपेट्रोल या डीजल, JCB बुलडोजर में कौन-सा फ्यूल डाला जाता है?

पेट्रोल या डीजल, JCB बुलडोजर में कौन-सा फ्यूल डाला जाता है?

जब मशीन ज्यादा भारी काम करती है, तो इंजन पर लोड बढ़ता है और डीजल की खपत भी बढ़ सकती है. हल्के काम या कम लोड की स्थिति में ईंधन की खपत कम हो सकती है

Written By : क़मरजहां  | Updated at : 15 Sep 2026 03:10 PM (IST)
जब मशीन ज्यादा भारी काम करती है, तो इंजन पर लोड बढ़ता है और डीजल की खपत भी बढ़ सकती है. हल्के काम या कम लोड की स्थिति में ईंधन की खपत कम हो सकती है

सड़क निर्माण और बड़े कंस्ट्रक्शन के काम में आपने अक्सर JCB या बुलडोजर जैसी भारी मशीनों को काम करते देखा होगा. इन मशीनों का इस्तेमाल मिट्टी खोदने से लेकर भारी सामान उठाने और जमीन को समतल करने तक कई कामों में किया जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर JCB में पेट्रोल डाला जाता है या डीजल?

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JCB और इसी तरह की ज्यादातर भारी कंस्ट्रक्शन मशीनों में डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है. इसकी वजह यह है कि ऐसी मशीनों को लंबे समय तक लगातार भारी काम करना पड़ता है.मिट्टी खोदने, वजन उठाने या भारी सामान खींचने जैसे कामों में इंजन को ज्यादा टॉर्क की जरूरत होती है.
JCB और इसी तरह की ज्यादातर भारी कंस्ट्रक्शन मशीनों में डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है. इसकी वजह यह है कि ऐसी मशीनों को लंबे समय तक लगातार भारी काम करना पड़ता है.मिट्टी खोदने, वजन उठाने या भारी सामान खींचने जैसे कामों में इंजन को ज्यादा टॉर्क की जरूरत होती है.
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डीजल इंजन कम RPM पर ही अच्छा टॉर्क देने के लिए जाने जाते हैं.यही वजह है कि भारी मशीनों में इनका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है.डीजल इंजन भारी लोड के दौरान भी मशीन को जरूरी पावर देने में मदद करता है.
डीजल इंजन कम RPM पर ही अच्छा टॉर्क देने के लिए जाने जाते हैं.यही वजह है कि भारी मशीनों में इनका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है.डीजल इंजन भारी लोड के दौरान भी मशीन को जरूरी पावर देने में मदद करता है.
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सामान्य कारों में पेट्रोल इंजन काफी पॉपुलर हैं, लेकिन JCB जैसी मशीनों के लिए सिर्फ माइलेज ही सबसे जरूरी चीज नहीं होती.यहां इंजन की ताकत, टॉर्क, लगातार काम करने की कैपेसिटी और भारी लोड संभालना ज्यादा जरूरी होता है.
सामान्य कारों में पेट्रोल इंजन काफी पॉपुलर हैं, लेकिन JCB जैसी मशीनों के लिए सिर्फ माइलेज ही सबसे जरूरी चीज नहीं होती.यहां इंजन की ताकत, टॉर्क, लगातार काम करने की कैपेसिटी और भारी लोड संभालना ज्यादा जरूरी होता है.
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JCB को कई बार घंटों तक लगातार काम करना पड़ता है.ऐसे में ऐसा इंजन चाहिए जो कम स्पीड पर भी ताकत दे और भारी काम के दौरान ज्यादा दबाव संभाल सके. डीजल इंजन इस तरह के इस्तेमाल के लिए ज्यादा उपयुक्त माना जाता है.
JCB को कई बार घंटों तक लगातार काम करना पड़ता है.ऐसे में ऐसा इंजन चाहिए जो कम स्पीड पर भी ताकत दे और भारी काम के दौरान ज्यादा दबाव संभाल सके. डीजल इंजन इस तरह के इस्तेमाल के लिए ज्यादा उपयुक्त माना जाता है.
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JCB का माइलेज कार या बाइक की तरह सिर्फ किलोमीटर प्रति लीटर में समझना हमेशा सही नहीं होता.इसका कारण यह है कि JCB सड़क पर लगातार चलने की बजाय ज्यादातर समय खुदाई, लोडिंग या दूसरे भारी काम में लगी रहती है.इसलिए इसका फ्यूल खर्च काम की स्थिति और इंजन पर पड़ने वाले लोड के हिसाब से बदलता रहता है.
JCB का माइलेज कार या बाइक की तरह सिर्फ किलोमीटर प्रति लीटर में समझना हमेशा सही नहीं होता.इसका कारण यह है कि JCB सड़क पर लगातार चलने की बजाय ज्यादातर समय खुदाई, लोडिंग या दूसरे भारी काम में लगी रहती है.इसलिए इसका फ्यूल खर्च काम की स्थिति और इंजन पर पड़ने वाले लोड के हिसाब से बदलता रहता है.
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जब मशीन ज्यादा भारी काम करती है, तो इंजन पर लोड बढ़ता है और डीजल की खपत भी बढ़ सकती है. हल्के काम या कम लोड की स्थिति में ईंधन की खपत कम हो सकती है.इसलिए JCB का माइलेज मशीन के मॉडल, इंजन, काम के प्रकार, ऑपरेटिंग कंडीशन और ड्राइवर के इस्तेमाल करने के तरीके पर निर्भर करता है.
जब मशीन ज्यादा भारी काम करती है, तो इंजन पर लोड बढ़ता है और डीजल की खपत भी बढ़ सकती है. हल्के काम या कम लोड की स्थिति में ईंधन की खपत कम हो सकती है.इसलिए JCB का माइलेज मशीन के मॉडल, इंजन, काम के प्रकार, ऑपरेटिंग कंडीशन और ड्राइवर के इस्तेमाल करने के तरीके पर निर्भर करता है.
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JCB को कार की तरह सड़क पर लंबी दूरी तय करने के लिए नहीं बनाया गया है.इसका मुख्य काम निर्माण और खुदाई से जुड़े काम करना है.इसलिए इसकी फ्यूल कैपेसिटी को भी उसी हिसाब से देखा जाता है.
JCB को कार की तरह सड़क पर लंबी दूरी तय करने के लिए नहीं बनाया गया है.इसका मुख्य काम निर्माण और खुदाई से जुड़े काम करना है.इसलिए इसकी फ्यूल कैपेसिटी को भी उसी हिसाब से देखा जाता है.
Published at : 15 Sep 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
Auto News Diesel JCB Bulldozer PETROL

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