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पेट्रोल या डीजल, JCB बुलडोजर में कौन-सा फ्यूल डाला जाता है?
जब मशीन ज्यादा भारी काम करती है, तो इंजन पर लोड बढ़ता है और डीजल की खपत भी बढ़ सकती है. हल्के काम या कम लोड की स्थिति में ईंधन की खपत कम हो सकती है
सड़क निर्माण और बड़े कंस्ट्रक्शन के काम में आपने अक्सर JCB या बुलडोजर जैसी भारी मशीनों को काम करते देखा होगा. इन मशीनों का इस्तेमाल मिट्टी खोदने से लेकर भारी सामान उठाने और जमीन को समतल करने तक कई कामों में किया जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर JCB में पेट्रोल डाला जाता है या डीजल?
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Published at : 15 Sep 2026 03:10 PM (IST)
Tags :Auto News Diesel JCB Bulldozer PETROL
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