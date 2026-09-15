पेट्रोल या डीजल, JCB बुलडोजर में कौन-सा फ्यूल डाला जाता है?

JCB का माइलेज कार या बाइक की तरह सिर्फ किलोमीटर प्रति लीटर में समझना हमेशा सही नहीं होता.इसका कारण यह है कि JCB सड़क पर लगातार चलने की बजाय ज्यादातर समय खुदाई, लोडिंग या दूसरे भारी काम में लगी रहती है.इसलिए इसका फ्यूल खर्च काम की स्थिति और इंजन पर पड़ने वाले लोड के हिसाब से बदलता रहता है.