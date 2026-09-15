क्या हर महीने 2 हजार की EMI पर मिल जाएगी Splendor Plus? जानें हिसाब

अगर आप रोजाना ऑफिस, बाजार या छोटे-बड़े सफर के लिए ज्यादा माइलेज वाली बाइक खरीदना चाहते हैं तो Hero Splendor Plus एक पॉपुलर ऑप्शन है. इसकी खासियत कम कीमत के साथ अच्छा माइलेज और आसान मेंटेनेंस है.

अगर आपके पास फुल पेमेंट के लिए पर्याप्त बजट नहीं है, तो इसे लोन पर खरीदा जा सकता है. बाइक को करीब 10,000 की डाउन पेमेंट देकर भी फाइनेंस कराया जा सकता है. हालांकि डाउन पेमेंट और लोन की मंजूरी बैंक, फाइनेंस कंपनी और ग्राहक की प्रोफाइल पर निर्भर करेगी.

Hero Splendor Plus की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 78,000 बताई गई है. इसमें RTO रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और दूसरे जरूरी शुल्क जुड़ने के बाद बाइक की ऑन-रोड कीमत लगभग 92,000 तक पहुंच सकती है. अलग-अलग राज्य, शहर, वेरिएंट और इंश्योरेंस के हिसाब से यह कीमत बदल सकती है.

अगर ऑन-रोड कीमत करीब 92 हजार मानें और 10,000 की डाउन पेमेंट की जाए तो करीब 82,000 की रकम फाइनेंस करानी पड़ सकती है. हालांकि, बैंक लोन की अंतिम राशि ग्राहक की पात्रता और फाइनेंस कंपनी की शर्तों पर निर्भर करेगी.

3 साल के लोन पर इतनी EMI

अगर बाइक को खरीदने के लिए 9 फीसदी ब्याज दर से लोन लिया जाता है तो 3 साल के टाइम में 10 फीसदी सालाना ब्याज और 3 साल की अवधि का उदाहरण दिया गया है. इस हिसाब से करीब 80,000 से 82,000 के लोन पर EMI लगभग 2,600 से 2,750 हो सकती है.

अगर कोई ग्राहक करीब 2,600 से 2,750 की EMI का बजट आसानी से संभाल सकता है तो इस तरह के फाइनेंस ऑप्शन से बाइक खरीदना पॉसिबल हो सकता है. हालांकि, लोन लेने से पहले कुल ब्याज और अन्य चार्ज जरूर देख लेने चाहिए.





अगर ग्राहक लोन टाइम कम रखना चाहता है और 3 साल की जगह 2 साल यानी 24 महीने का लोन लेता है तो EMI बढ़ जाएगी. ऐसी स्थिति में EMI करीब 3,600 प्रति महीने हो सकती है. इसका फायदा यह होगा कि लोन जल्दी खत्म हो जाएगा और लंबे समय तक ब्याज देने से बचा जा सकता है.

ज्यादा अवधि चुनने पर EMI कम रहती है, लेकिन कुल ब्याज ज्यादा हो सकता है. वहीं कम अवधि में EMI बढ़ती है, लेकिन ब्याज का बोझ घट सकता है. ग्राहक को अपनी मंथली आय और खर्च के हिसाब से सही अवधि चुननी चाहिए.

Splendor Plus में मिलता है 97.2cc इंजन

Hero Splendor Plus में 97.2cc का एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन दिया गया है. यह इंजन करीब 8.02 PS की पावर देता है. बाइक को खास तौर पर रोजाना इस्तेमाल और बेहतर ईंधन दक्षता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

इस बाइक की सबसे बड़ी खूबियों में इसका माइलेज भी शामिल है. रिपोर्ट के मुताबिक, वास्तविक इस्तेमाल में यह करीब 65 से 70 kmpl का माइलेज दे सकती है. हालांकि, असली माइलेज सड़क, ट्रैफिक, स्पीड, बाइक की सर्विस और राइडिंग स्टाइल के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है.

Splendor Plus में i3S टेक्नोलॉजी भी दी गई है. यह सिस्टम ट्रैफिक सिग्नल या रुकने की स्थिति में इंजन को अपने आप बंद कर सकता है. क्लच दबाने पर इंजन दोबारा स्टार्ट हो जाता है. इसका मकसद अनावश्यक रूप से इंजन चालू रहने से होने वाली पेट्रोल की खपत को कम करना है.





लोन लेने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

10,000 की डाउन पेमेंट सुनने में कम लग सकती है, लेकिन बाइक फाइनेंस कराने से पहले सिर्फ EMI देखना पर्याप्त नहीं है. ग्राहक को ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, इंश्योरेंस और दूसरे चार्जेस की जानकारी पहले लेनी चाहिए. बैंक लोन के लिए आधार कार्ड, PAN कार्ड, बैंक पासबुक और इनकम प्रूफ या सैलरी स्लिप जैसे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं.

इसके साथ ही अच्छा क्रेडिट स्कोर होने पर बेहतर ब्याज दर मिलने की संभावना हो सकती है. बाइक खरीदने से पहले यह भी देखना जरूरी है कि EMI आपकी मासिक आय पर ज्यादा बोझ न डाले. कम डाउन पेमेंट से शुरुआत में खर्च कम हो सकता है, लेकिन इससे लोन की रकम और कुल ब्याज बढ़ सकता है.

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