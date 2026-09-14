100 रुपये के पेट्रोल पर कितना चलेगी Bullet 350? यहां जानें

ऐसे में Royal Enfield Bullet 350 उन ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑप्शन है जो दमदार डिजाइन और 350cc इंजन वाली बाइक चाहते हैं, लेकिन माइलेज को भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करना चाहते. करीब 35 kmpl की बताया गया माइलेज, 5-स्पीड गियरबॉक्स और दमदार रोड प्रेजेंस इसे रोजाना इस्तेमाल के साथ लंबी राइड के लिए भी जरूरी बनाते हैं.