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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटो100 रुपये के पेट्रोल पर कितना चलेगी Bullet 350? यहां जानें

100 रुपये के पेट्रोल पर कितना चलेगी Bullet 350? यहां जानें

Royal Enfield Bullet 350 उन ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑप्शन है जो दमदार डिजाइन और 350cc इंजन वाली बाइक चाहते हैं, लेकिन माइलेज को भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करना चाहते. आइए डिटेल्स जानते हैं.

Written By : क़मरजहां  | Updated at : 14 Sep 2026 03:28 PM (IST)
Royal Enfield Bullet 350 उन ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑप्शन है जो दमदार डिजाइन और 350cc इंजन वाली बाइक चाहते हैं, लेकिन माइलेज को भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करना चाहते. आइए डिटेल्स जानते हैं.

रॉयल एनफील्ड की बाइक्स अपने दमदार लुक, मजबूत रोड प्रेजेंस और अलग पहचान के लिए काफी पसंद की जाती हैं. कंपनी की Bullet 350 भी लंबे समय से ग्राहकों के बीच पॉपुलर है. खासतौर पर युवाओं में इस बाइक का अलग क्रेज देखने को मिलता है. अगर आप Bullet 350 खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो इसके माइलेज, इंजन, गियरबॉक्स और दूसरे स्पेसिफिकेशन के बारे में जानना जरूरी हो सकता है.

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Royal Enfield Bullet 350 में सिंगल-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक, एयर-ऑयल कूल्ड इंजन दिया गया है. इस इंजन के साथ इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलता है. यह इंजन 6,100 rpm पर 14.87 kW यानी करीब 20.2 PS की पावर देता है. यानी बाइक में रोजमर्रा की राइडिंग के साथ हाईवे पर चलने के लिए भी पर्याप्त पावर मिलती है.
Royal Enfield Bullet 350 में सिंगल-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक, एयर-ऑयल कूल्ड इंजन दिया गया है. इस इंजन के साथ इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलता है. यह इंजन 6,100 rpm पर 14.87 kW यानी करीब 20.2 PS की पावर देता है. यानी बाइक में रोजमर्रा की राइडिंग के साथ हाईवे पर चलने के लिए भी पर्याप्त पावर मिलती है.
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Bullet 350 में मिलने वाला इंजन 349cc का है और यह रॉयल एनफील्ड के 350cc लाइनअप का हिस्सा है.मौजूदा स्पेसिफिकेशन के अनुसार इसमें सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो बाइक को दमदार और स्मूद राइडिंग देने के लिए जाना जाता है।
Bullet 350 में मिलने वाला इंजन 349cc का है और यह रॉयल एनफील्ड के 350cc लाइनअप का हिस्सा है.मौजूदा स्पेसिफिकेशन के अनुसार इसमें सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो बाइक को दमदार और स्मूद राइडिंग देने के लिए जाना जाता है।
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माइलेज की बात करें तो Bullet 350 एक लीटर पेट्रोल में करीब 35 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है. यानी अगर हम बाइक में 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं तो यह करीब 30 किलोमीटर चल सकती है. हालांकि, रियल माइलेज सड़क की स्थिति, ट्रैफिक, राइडिंग स्टाइल, बाइक के मेंटेनेंस और स्पीड जैसी चीजों पर निर्भर करता है.
माइलेज की बात करें तो Bullet 350 एक लीटर पेट्रोल में करीब 35 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है. यानी अगर हम बाइक में 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं तो यह करीब 30 किलोमीटर चल सकती है. हालांकि, रियल माइलेज सड़क की स्थिति, ट्रैफिक, राइडिंग स्टाइल, बाइक के मेंटेनेंस और स्पीड जैसी चीजों पर निर्भर करता है.
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Bullet 350 में 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. इसका मतलब है कि राइडर को अलग-अलग स्पीड और सड़क की स्थिति के हिसाब से गियर बदलने का विकल्प मिलता है.शहर में ट्रैफिक के दौरान बाइक को संभालना आसान रहता है, जबकि हाईवे पर ऊंचे गियर में बाइक को आराम से चलाया जा सकता है.
Bullet 350 में 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. इसका मतलब है कि राइडर को अलग-अलग स्पीड और सड़क की स्थिति के हिसाब से गियर बदलने का विकल्प मिलता है.शहर में ट्रैफिक के दौरान बाइक को संभालना आसान रहता है, जबकि हाईवे पर ऊंचे गियर में बाइक को आराम से चलाया जा सकता है.
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बाइक के डायमेंशन की बात करें तो Bullet 350 में 170 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है.वहीं इसका व्हीलबेस 1,390 mm है.ग्राउंड क्लीयरेंस की वजह से सामान्य स्पीड ब्रेकर और खराब सड़कों पर बाइक चलाने में काफी मदद मिलती है.लंबा व्हीलबेस बाइक को सड़क पर स्थिर रखने में भी मदद करता है.
बाइक के डायमेंशन की बात करें तो Bullet 350 में 170 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है.वहीं इसका व्हीलबेस 1,390 mm है.ग्राउंड क्लीयरेंस की वजह से सामान्य स्पीड ब्रेकर और खराब सड़कों पर बाइक चलाने में काफी मदद मिलती है.लंबा व्हीलबेस बाइक को सड़क पर स्थिर रखने में भी मदद करता है.
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कीमत की बात करें तो दिल्ली में Royal Enfield Bullet 350 की ऑन-रोड कीमत 2 लाख रुपये के करीब है. बाइक की कीमत शहर, वेरिएंट और उस समय लागू कंपनी की कीमतों के हिसाब से बदल सकती है.इसलिए खरीदारी से पहले अपने शहर की मौजूदा एक्स-शोरूम और ऑन-रोड कीमत जरूर जांचनी चाहिए.
कीमत की बात करें तो दिल्ली में Royal Enfield Bullet 350 की ऑन-रोड कीमत 2 लाख रुपये के करीब है. बाइक की कीमत शहर, वेरिएंट और उस समय लागू कंपनी की कीमतों के हिसाब से बदल सकती है.इसलिए खरीदारी से पहले अपने शहर की मौजूदा एक्स-शोरूम और ऑन-रोड कीमत जरूर जांचनी चाहिए.
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ऐसे में Royal Enfield Bullet 350 उन ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑप्शन है जो दमदार डिजाइन और 350cc इंजन वाली बाइक चाहते हैं, लेकिन माइलेज को भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करना चाहते. करीब 35 kmpl की बताया गया माइलेज, 5-स्पीड गियरबॉक्स और दमदार रोड प्रेजेंस इसे रोजाना इस्तेमाल के साथ लंबी राइड के लिए भी जरूरी बनाते हैं.
ऐसे में Royal Enfield Bullet 350 उन ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑप्शन है जो दमदार डिजाइन और 350cc इंजन वाली बाइक चाहते हैं, लेकिन माइलेज को भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करना चाहते. करीब 35 kmpl की बताया गया माइलेज, 5-स्पीड गियरबॉक्स और दमदार रोड प्रेजेंस इसे रोजाना इस्तेमाल के साथ लंबी राइड के लिए भी जरूरी बनाते हैं.
Published at : 14 Sep 2026 03:28 PM (IST)
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Royal Enfield Bullet 350 Bullet 350 Features

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