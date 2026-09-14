एक्सप्लोरर
100 रुपये के पेट्रोल पर कितना चलेगी Bullet 350? यहां जानें
Royal Enfield Bullet 350 उन ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑप्शन है जो दमदार डिजाइन और 350cc इंजन वाली बाइक चाहते हैं, लेकिन माइलेज को भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करना चाहते. आइए डिटेल्स जानते हैं.
रॉयल एनफील्ड की बाइक्स अपने दमदार लुक, मजबूत रोड प्रेजेंस और अलग पहचान के लिए काफी पसंद की जाती हैं. कंपनी की Bullet 350 भी लंबे समय से ग्राहकों के बीच पॉपुलर है. खासतौर पर युवाओं में इस बाइक का अलग क्रेज देखने को मिलता है. अगर आप Bullet 350 खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो इसके माइलेज, इंजन, गियरबॉक्स और दूसरे स्पेसिफिकेशन के बारे में जानना जरूरी हो सकता है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 14 Sep 2026 03:28 PM (IST)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
ऑटो
होंडा की इस बाइक ने तोड़े बड़े रिकॉर्ड! एक महीने में बिकी लाखों यूनिट
ऑटो
मैनुअल की जगह लेनी है ऑटोमैटिक कार? 9 लाख से कम बजट में मौजूद हैं ये ऑप्शन्स
ऑटो
सस्ती हैचबैक चाहिए? बस थोड़ा-सा इंतजार, जल्द लॉन्च होंगे ये मॉडल्स
ऑटो
Hyundai Creta खरीदने जा रहे हैं? जल्द आ रहा नया मॉडल, जानें खासियत
Advertisement
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
Opinion