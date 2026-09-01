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हिंदी न्यूज़ऑटोलुक ऐसा कि देखते रह जाओगे! नए अवतार में आ रही Tata Nexon

लुक ऐसा कि देखते रह जाओगे! नए अवतार में आ रही Tata Nexon

नई जनरेशन Nexon को कंपनी मौजूदा मॉडल से काफी अलग लुक दे सकती है. अभी मिलने वाली Nexon का डिजाइन थोड़ा कूपे जैसा है, जिसकी वजह से पीछे की सीटों पर हेडरूम और केबिन स्पेस सीमित है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 01 Sep 2026 08:51 AM (IST)
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Tata Nexon भारतीय बाजार की सबसे पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV में शामिल है. 2017 में लॉन्च होने के बाद से इसे 2020 और 2023 में बड़े अपडेट मिल चुके हैं. अब कंपनी इसकी नई जनरेशन पर काम कर रही है. नई Nexon को 2027 में लॉन्च किया जा सकता है. इसका इंटरनल कोडनेम ‘प्रोजेक्ट गरुड़’ बताया जा रहा है. नई SUV में सिर्फ मामूली कॉस्मेटिक बदलाव नहीं होंगे, बल्कि डिजाइन, केबिन और पावरट्रेन में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

नई जनरेशन Nexon को कंपनी मौजूदा मॉडल से काफी अलग लुक दे सकती है. अभी मिलने वाली Nexon का डिजाइन थोड़ा कूपे जैसा है, जिसकी वजह से पीछे की सीटों पर हेडरूम और केबिन स्पेस सीमित महसूस हो सकता है. नई SUV के टेस्ट मॉडल में इसके A-पिलर, C-पिलर और पीछे की विंडो में बदलाव देखने को मिले हैं.

नई Nexon का पिछला हिस्सा पहले की तुलना में ज्यादा सीधा और बॉक्सी रखा जा सकता है. इससे SUV को ज्यादा प्रैक्टिकल डिजाइन मिलने के साथ-साथ अंदर बैठने वालों के लिए बेहतर हेडरूम और ज्यादा जगह मिल सकती है. इसका डिजाइन टाटा की नई जनरेशन वाली SUVs से प्रेरित होने की उम्मीद है.

नया प्लेटफॉर्म और ज्यादा बदलाव

  • नई Nexon में मौजूदा X1 आर्किटेक्चर का इस्तेमाल जारी रह सकता है, लेकिन इसमें बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव किए जा सकते हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि टाटा अपने नए ATLAS आर्किटेक्चर का इस्तेमाल कर सकती है. यह मौजूदा X1 प्लेटफॉर्म का काफी बदला हुआ रूप माना जा रहा है.
  • इसका मतलब है कि नई Nexon को केवल फेसलिफ्ट समझना सही नहीं होगा. कंपनी इसे नई जनरेशन के मॉडल के तौर पर बड़े बदलावों के साथ तैयार कर सकती है.

लुक ऐसा कि देखते रह जाओगे! नए अवतार में आ रही Tata Nexon

  • नई Nexon के इंटीरियर में भी बड़े बदलाव की उम्मीद है. कंपनी इसका डैशबोर्ड नए डिजाइन के साथ पेश कर सकती है. इसके अलावा नया इंफोटेनमेंट सिस्टम और ज्यादा एडवांस कनेक्टेड-कार टेक्नोलॉजी मिलने की संभावना है.
  • पीछे की तरफ ज्यादा सीधा डिजाइन होने से केबिन में यात्रियों के लिए ज्यादा जगह मिल सकती है. ऐसे में नई Nexon सिर्फ दिखने में ही नई नहीं होगी, बल्कि रोजाना इस्तेमाल के लिहाज से भी ज्यादा आरामदायक और प्रैक्टिकल हो सकती है.

पेट्रोल और CNG इंजन रह सकते हैं जारी

  • पावरट्रेन की बात करें तो नई Nexon में पेट्रोल और CNG विकल्प जारी रहने की उम्मीद है. मौजूदा मॉडल में मिलने वाला 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन करीब 120 hp की पावर और 170 Nm का टॉर्क देता है. वहीं 1.5-लीटर डीजल इंजन करीब 115 hp की पावर और 260 Nm का टॉर्क पैदा करता है.
  • इसके अलावा Nexon में टर्बो-CNG का विकल्प भी मिलता है, जो करीब 100 hp की पावर और 170 Nm का टॉर्क देता है. नई जनरेशन में कंपनी इन पावरट्रेन को अपडेट कर सकती है.

लुक ऐसा कि देखते रह जाओगे! नए अवतार में आ रही Tata Nexon

  • नई Nexon में सबसे बड़ा बदलाव डीजल इंजन को लेकर हो सकता है. कंपनी अगले चरण के सख्त एमिशन नियमों को देखते हुए मौजूदा 1.5-लीटर डीजल इंजन को आगे जारी न रखने का फैसला कर सकती है.
  • डीजल इंजन को नए उत्सर्जन नियमों के मुताबिक अपडेट करना कंपनी के लिए महंगा हो सकता है. ऐसे में टाटा का फोकस पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन पर ज्यादा हो सकता है. हालांकि, डीजल इंजन को लेकर कंपनी की ओर से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

इलेक्ट्रिक वर्जन में भी हो सकते हैं बदलाव

  • Nexon EV को भी नई जनरेशन के साथ अपडेट मिलने की उम्मीद है. हालांकि, टाटा पेट्रोल-CNG और इलेक्ट्रिक वर्जन को एक साथ लॉन्च करने के बजाय अलग-अलग समय पर पेश कर सकती है. इलेक्ट्रिक मॉडल में भी डिजाइन, फीचर्स और टेक्नोलॉजी के स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
  • मौजूदा Nexon में मैनुअल, AMT और DCT जैसे कई गियरबॉक्स विकल्प मिलते हैं. नई जनरेशन में भी कंपनी ग्राहकों को अलग-अलग ट्रांसमिशन विकल्प देने की कोशिश कर सकती है. हालांकि, नई SUV में सिर्फ ज्यादा पावर देने के बजाय कंपनी का फोकस बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस, स्मूदनेस और माइलेज पर हो सकता है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 01 Sep 2026 08:51 AM (IST)
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