बजट रखिए तैयार! इस महीने लॉन्च होने वाली हैं एक से बढ़कर एक कारें

किआ सोरेंटो को भारत में 4 सितंबर 2026 को लॉन्च किया जाएगा और इसकी बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है. सोरेंटो को भारत में हाइब्रिड और डीजल, दोनों इंजन विकल्पों के साथ उतारा जाएगा. हाइब्रिड वर्जन में 1.6 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर दी जाएगी, जो ऑल-व्हील ड्राइव यानी AWD के साथ आएगी.