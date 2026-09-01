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बजट रखिए तैयार! इस महीने लॉन्च होने वाली हैं एक से बढ़कर एक कारें

सितंबर 2026 भारतीय कार बाजार के लिए काफी बिजी महीना रहने वाला है. अगर आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इन मॉडल की कीमत, फीचर्स और वेरिएंट की जानकारी देखना फायदेमंद रहेगा.

Written By : क़मरजहां  | Updated at : 01 Sep 2026 03:44 PM (IST)
सितंबर 2026 भारतीय कार बाजार के लिए काफी बिजी महीना रहने वाला है. अगर आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इन मॉडल की कीमत, फीचर्स और वेरिएंट की जानकारी देखना फायदेमंद रहेगा.

अगर आप आने वाले दिनों में नई कार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो सितंबर 2026 आपके लिए काफी खास हो सकता है. इस महीने भारतीय बाजार में कई नई और अपडेटेड कारें लॉन्च होने जा रही हैं. कंपनियां फेस्टिव सीजन से पहले अपने पॉपुलर मॉडल्स को नए अवतार में पेश कर रही हैं.

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सितंबर 2026 में Kia Sorento, Maruti Baleno facelift, Renault Triber Turbo और Skoda Slavia facelift जैसे मॉडल बाजार में दस्तक देने वाले हैं. इन कारों में नए डिजाइन, ज्यादा फीचर्स और कुछ मामलों में नया पावरट्रेन देखने को मिलेगा.
सितंबर 2026 में Kia Sorento, Maruti Baleno facelift, Renault Triber Turbo और Skoda Slavia facelift जैसे मॉडल बाजार में दस्तक देने वाले हैं. इन कारों में नए डिजाइन, ज्यादा फीचर्स और कुछ मामलों में नया पावरट्रेन देखने को मिलेगा.
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किआ सोरेंटो को भारत में 4 सितंबर 2026 को लॉन्च किया जाएगा और इसकी बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है. सोरेंटो को भारत में हाइब्रिड और डीजल, दोनों इंजन विकल्पों के साथ उतारा जाएगा. हाइब्रिड वर्जन में 1.6 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर दी जाएगी, जो ऑल-व्हील ड्राइव यानी AWD के साथ आएगी.
किआ सोरेंटो को भारत में 4 सितंबर 2026 को लॉन्च किया जाएगा और इसकी बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है. सोरेंटो को भारत में हाइब्रिड और डीजल, दोनों इंजन विकल्पों के साथ उतारा जाएगा. हाइब्रिड वर्जन में 1.6 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर दी जाएगी, जो ऑल-व्हील ड्राइव यानी AWD के साथ आएगी.
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सितंबर में Skoda Slavia का भी नया फेसलिफ्ट मॉडल बाजार में आने वाला है. कंपनी इस प्रीमियम सेडान को डिजाइन के साथ-साथ फीचर्स और टेक्नोलॉजी के मामले में भी अपडेट कर रही है. नई Slavia में 1.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन के साथ नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलने की बात सामने आई है.
सितंबर में Skoda Slavia का भी नया फेसलिफ्ट मॉडल बाजार में आने वाला है. कंपनी इस प्रीमियम सेडान को डिजाइन के साथ-साथ फीचर्स और टेक्नोलॉजी के मामले में भी अपडेट कर रही है. नई Slavia में 1.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन के साथ नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलने की बात सामने आई है.
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ऑफ-रोड SUV पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए सितंबर में Mahindra Thar का नया फेसलिफ्ट मॉडल भी आने वाला है. यह मौजूदा 3-डोर Thar का अपडेटेड वर्जन होगा. नई Thar के डिजाइन में Thar Roxx की झलक देखने को मिलेगी, जिससे इसका लुक पहले से ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम हो सकता है.
ऑफ-रोड SUV पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए सितंबर में Mahindra Thar का नया फेसलिफ्ट मॉडल भी आने वाला है. यह मौजूदा 3-डोर Thar का अपडेटेड वर्जन होगा. नई Thar के डिजाइन में Thar Roxx की झलक देखने को मिलेगी, जिससे इसका लुक पहले से ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम हो सकता है.
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Renault अपनी 7-सीटर कॉम्पैक्ट MPV Triber को ज्यादा पावरफुल बनाने की तैयारी में है. नए मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसका 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन होगा. यह इंजन Renault Kiger से लिया गया है और करीब 100 bhp की पावर और 160 Nm का टॉर्क पैदा करता है.
Renault अपनी 7-सीटर कॉम्पैक्ट MPV Triber को ज्यादा पावरफुल बनाने की तैयारी में है. नए मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसका 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन होगा. यह इंजन Renault Kiger से लिया गया है और करीब 100 bhp की पावर और 160 Nm का टॉर्क पैदा करता है.
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कुल मिलाकर सितंबर 2026 भारतीय कार बाजार के लिए काफी बिजी महीना रहने वाला है. अगर आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इन मॉडल की कीमत, फीचर्स और वेरिएंट की जानकारी देखना फायदेमंद रहेगा.
कुल मिलाकर सितंबर 2026 भारतीय कार बाजार के लिए काफी बिजी महीना रहने वाला है. अगर आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इन मॉडल की कीमत, फीचर्स और वेरिएंट की जानकारी देखना फायदेमंद रहेगा.
Published at : 01 Sep 2026 03:44 PM (IST)
Tags :
Auto News Upcoming Launches In India September Launching

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