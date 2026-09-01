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बजट रखिए तैयार! इस महीने लॉन्च होने वाली हैं एक से बढ़कर एक कारें
सितंबर 2026 भारतीय कार बाजार के लिए काफी बिजी महीना रहने वाला है. अगर आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इन मॉडल की कीमत, फीचर्स और वेरिएंट की जानकारी देखना फायदेमंद रहेगा.
अगर आप आने वाले दिनों में नई कार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो सितंबर 2026 आपके लिए काफी खास हो सकता है. इस महीने भारतीय बाजार में कई नई और अपडेटेड कारें लॉन्च होने जा रही हैं. कंपनियां फेस्टिव सीजन से पहले अपने पॉपुलर मॉडल्स को नए अवतार में पेश कर रही हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 03:44 PM (IST)
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दिनेश प्रताप सिंह
Opinion