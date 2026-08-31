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हिंदी न्यूज़ऑटो3.50 लाख में SUV वाला लुक, इस कार को जमकर खरीद रहे लोग

3.50 लाख में SUV वाला लुक, इस कार को जमकर खरीद रहे लोग

मारुति सुजुकी एस-प्रेसो मात्र 3.50 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में एसयूवी जैसा लुक और 32 किमी/किग्रा तक का माइलेज देती है. जानिए इसके फीचर्स और डिटेल्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 31 Aug 2026 01:17 PM (IST)
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हमारे देश में भले ही महंगी SUV गाड़ियों की डिमांड ज्यादा है. लेकिन कम बजट में मिलनी वाली कारों को भी अभी लोग खरीद रहे हैं. क्योंकि, अभी मार्केट में  गाड़ियां मौजूद हैं जो की बेहद कम दाम में मिलती हैं और छोटी कार होने के बाद भी आपको SUV वाला फील देती हैं. आज इस खबर में हम भी आज एक ऐसी ही छोटी कार की बात करेंगे जो बेहद कम दाम में आपको एक SUV का अहसास देगा.

दरअसल, हम बात कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी की हैचबैक एस-प्रेसो की. बता दें कि, मात्र 3.50 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर आने वाली इस मिनी SUV को लोग इसकी उपयोगिता और किफायती कीमत के कारण जमकर खरीद रहे हैं. चलिए जानतें हैं इस गाड़ी की खासियत और सभी डिटेल्स.

ग्राउंड क्लीयरेंस है शानदार

आपको बता दें कि, मारुति एस-प्रेसो को कंपनी ने मिनी एसयूवी के कॉन्सेप्ट पर डिजाइन किया है. इसका हाई-राइडिंग स्टांस, मस्कुलर फ्रंट ग्रिल, बॉडी क्लैडिंग और ऊंचा केबिन इसे सामान्य हैचबैक कारों से अलग और दमदार SUV जैसा लुक देता है.

क्योंकि, इसमें 180mm का शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है जिसकी मदद से यह कार बड़े गड्ढों और खराब सड़कों पर बिना नीचे टकराए आसानी से निकल जाती है. वहीं, ऊंची सिटिंग पोजिशन के कारण ड्राइवर को सड़क का साफ और बेहतर कमांडिंग व्यू भी मिलता है.


3.50 लाख में SUV वाला लुक, इस कार को जमकर खरीद रहे लोग

Image Credit- AI Generated

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देती है शानदार माइलेज

जानकारी दें दे कि, एस-प्रेसो में मारुति का भरोसेमंद 1.0-लीटर नेक्स्ट-जेन K-Series Dual Jet, Dual VVT पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 5-स्पीड मैनुअल और AGS  गियरबॉक्स के साथ आता है. वहीं, यह कार माइलेज के मामले में बेहद किफायती है.

  • पेट्रोल वेरिएंट्स: 24.12 किमी/लीटर से लेकर 25.30 किमी/लीटर तक का क्लेम्ड माइलेज.
  • CNG वेरिएंट्स: 32.73 किमी/किग्रा का धमाकेदार माइलेज.


3.50 लाख में SUV वाला लुक, इस कार को जमकर खरीद रहे लोग

Image Credit- AI Generated

केबिन स्पेस भी है बड़ा

आपको बता दें कि, कम कीमत होने के बावजूद मारुति ने इसके फीचर्स में कोई बड़ी कटौती नहीं की है. कार के इंटीरियर में फ्यूचरिस्टिक सेंटर-माउंटेड कंसोल दिया गया है.

  • इंफोटेनमेंट: 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो टचस्क्रीन सिस्टम जो की एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है.
  • सुविधाएं: स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और वॉइस कंट्रोल, डिजिटल स्पीडोमीटर, की-लेस एंट्री, और फ्रंट पावर विंडोज.
  • बूट स्पेस: छोटे साइज के बावजूद इसमें 240 लीटर का प्रैक्टिकल बूट स्पेस मिल जाता है जो रोजमर्रा के सामान के लिए काफी है.

सेफ्टी फीचर्स में भी आगे

वहीं, कंपनी ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मारुति एस-प्रेसो में स्टैंडर्ड तौर पर कई सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स, स्पीड अलर्ट सिस्टम और सीट बकल रिमाइंडर शामिल हैं. इसके अलावा इसके AGS वेरिएंट्स में ESP और हिल होल्ड असिस्ट जैसा फीचर भी मिलता है जो चढ़ाई पर गाड़ी को पीछे फिसलने से रोकता है.

क्या है कीमत?

बता दें कि, मारुति एस-प्रेसो की एक्स-शोरूम कीमत 3.50 लाख रुपये से शुरू होकर 5.27 लाख रुपये तक जाती है. अपने सेगमेंट में यह कार रेनॉ क्विड और मारुति की ही ऑल्टो के10 को सीधी टक्कर देती है. कम मेंटेनेंस, बेहतरीन रीसेल वैल्यू और मारुति के विशाल सर्विस नेटवर्क के कारण यह पहली बार कार खरीदने वालों और सिटी कम्यूटर्स की पहली पसंद बनी हुई है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 31 Aug 2026 01:17 PM (IST)
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