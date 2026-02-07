टाटा मोटर्स की नई SUV Tata Sierra ने भारतीय ऑटो बाजार में आते ही धमाल मचा दिया है. बुकिंग शुरू होने के कुछ ही समय में इस SUV को 1 लाख से ज्यादा ऑर्डर मिल चुके हैं. कंपनी ने Tata Sierra की आधिकारिक बुकिंग 16 दिसंबर 2025 से शुरू की थी और पहले ही दिन 70,000 से ज्यादा लोगों ने इसे बुक कराया. इतनी मजबूत मांग को देखते हुए टाटा मोटर्स ने इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने का फैसला किया है.

तेजी से बिकने वाली SUVs में शामिल हुई Sierra

बुकिंग के आंकड़े बताते हैं कि Tata Sierra देशभर में ग्राहकों को खूब पसंद आ रही है. बड़े शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों में भी इस SUV की मांग लगातार बनी हुई है. यही वजह है कि Tata Sierra टाटा मोटर्स की सबसे तेज 1 लाख बुकिंग पाने वाली गाड़ियों में शामिल हो गई है. कुछ वेरिएंट्स पर वेटिंग पीरियड भी बढ़ गया है, जिसे कम करने के लिए कंपनी लगातार हालात की समीक्षा कर रही है.

प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी में टाटा मोटर्स

दरअसल, बढ़ती डिमांड को देखते हुए टाटा मोटर्स अपने प्लांट्स में Tata Sierra का उत्पादन बढ़ाने की तैयारी कर रही है. इसके तहत शिफ्ट टाइमिंग को बेहतर किया जाएगा, सप्लायर से ज्यादा पार्ट्स मंगाए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर दूसरी गाड़ियों की क्षमता को Sierra के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि प्रोडक्शन धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा, ताकि क्वालिटी से कोई समझौता न हो.

इंजन, फीचर्स और कीमत

Tata Sierra में 1.5 लीटर के तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन शामिल हैं. ट्रांसमिशन के लिए 6-स्पीड मैनुअल, 7-स्पीड DCT और 6-स्पीड ऑटोमैटिक का विकल्प मिलता है. इस SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये है, जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत 21.29 लाख रुपये तक जाती है. खास बात यह है कि बेस मॉडल से ही इसमें अच्छे फीचर्स मिलना शुरू हो जाते हैं.

Creta और Seltos को देगी कड़ी टक्कर

नई Tata Sierra मिड-साइज SUV सेगमेंट में Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara, Honda Elevate और Toyota Hyryder जैसी गाड़ियों को सीधी टक्कर दे रही है. प्रीमियम फीचर्स, बड़ा केबिन और सही कीमत के कारण Sierra इस सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनकर उभरी है.

