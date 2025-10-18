हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोअब और भी सेफ हुई Tata Nexon, लेवल 2 ADAS फीचर के साथ नया रेड डार्क एडिशन लॉन्च, जानें कीमत

अब और भी सेफ हुई Tata Nexon, लेवल 2 ADAS फीचर के साथ नया रेड डार्क एडिशन लॉन्च, जानें कीमत

Tata की सबसे पॉपुलर SUV Nexon को अब लेवल-2 ADAS फीचर और नया Red Dark Edition मिला है. आइए इस SUV के सेफ्टी फीचर्स, डिजाइन अपडेट्स और कीमत के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 18 Oct 2025 01:09 PM (IST)
Preferred Sources

भारत की अग्रणी ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPV) ने अपनी सबसे पॉपुलर SUV Tata Nexon को एक नए और एडवांस रूप में पेश किया है. कंपनी ने इसमें लेवल-2 ADAS (Advanced Driver Assistance System) फीचर जोड़ा है, जिससे यह SUV अब पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और सुरक्षित बन गई है. इसके साथ ही Tata Motors ने एक नया और बेहद स्टाइलिश Red Dark Edition भी लॉन्च किया है, जो Nexon को प्रीमियम लुक और लग्जरी इंटीरियर का नया आयाम देता है. आइए विस्तार से जानते हैं.

अब ड्यूल 5-स्टार रेटिंग के साथ Nexon 

  • Tata Nexon भारत की पहली ऐसी SUV रही है जिसे Global NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी. अब यह SUV एक और नया रिकॉर्ड बना चुकी है. इसे भारत NCAP (BNCAP) से भी 5-स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है. सितंबर 2025 में Nexon देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी बनी, जिससे यह साबित होता है कि भारतीय ग्राहक इस SUV पर पूरा भरोसा करते हैं. इसी सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए कंपनी ने Red Dark Edition पेश किया है, जो Nexon को और भी प्रीमियम बनाता है.

ADAS फीचर

  • Tata Nexon में अब जोड़ा गया है लेवल-2 ADAS सिस्टम, जो ड्राइविंग को और आसान और सुरक्षित बनाता है. यह फीचर ड्राइवर की मदद करता है ताकि सड़क पर गलतियों की संभावना कम हो सके. ADAS सिस्टम में कई एडवांस तकनीकें शामिल हैं, जैसे-Autonomous Emergency Braking (AEB) जो खतरा भांपकर खुद ब्रेक लगाता है, Forward Collision Warning (FCW) जो आगे मौजूद वाहन से टक्कर की चेतावनी देता है, Lane Keep Assist (LKA) जो गाड़ी को लेन में बनाए रखता है और Traffic Sign Recognition (TSR) जो ट्रैफिक साइन पहचानकर ड्राइवर को अलर्ट करता है.

Tata Nexon Red Dark Edition

  • नए Red Dark Edition में Tata Motors ने Nexon के लुक और इंटीरियर दोनों को और ज्यादा प्रीमियम बनाया है. इस एडिशन में रेड और ब्लैक थीम वाला स्पोर्टी इंटीरियर, रेड लेदर सीट्स, और सॉफ्ट-टच फिनिशिंग दी गई है जो इसे बाकी वेरिएंट्स से अलग बनाती है. SUV में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, रियर सनशेड, और 26.03 सेमी Harman टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो ब्लूटूथ, वॉयस कंट्रोल और वायरलेस कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है. ये एडिशन न सिर्फ दिखने में प्रीमियम है, बल्कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस के मामले में भी बेहद आरामदायक है.

कीमत और वेरिएंट्स

  • Tata Motors ने नए वेरिएंट्स की कीमतें भी घोषित की हैं. Nexon Fearless+ PS DCA ADAS, जो इसका टॉप वेरिएंट है, की कीमत 13.53 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है. कंपनी का कहना है कि नया Nexon ADAS और Red Dark Edition ग्राहकों को सेफ्टी, टेक्नोलॉजी और स्टाइल का ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन देता है जो इस सेगमेंट में अब तक नहीं देखा गया.

ये भी पढ़ें: GST कट के बाद कितनी EMI पर मिल रही Toyota Fortuner? इन गाड़ियों को देती है टक्कर

Published at : 18 Oct 2025 01:09 PM (IST)
Tags :
Tata Nexon Auto News Tata Nexon ADAS Red Dark Edition Tata Nexon 2025 Price Level 2 ADAS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?
चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
इंडिया
बिहार जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बिहार जाने वाली गरीब रथ में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बॉलीवुड
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कब करेंगे नए घर में प्रवेश? शेयर किया पब्लिक स्टेटमेंट
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कब करेंगे नए घर में प्रवेश? शेयर किया पब्लिक स्टेटमेंट
Advertisement

वीडियोज

Upendra Kushwaha की सभा में इंतजाम फेल, खाने के चक्कर में भीड़ हुई बेकाबू!
Diwali से पहले दिल्ली-NCR जाम! Gurugram हाईवे पर रेंगती रही सैकड़ों गाड़ियां
सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में सस्पेंस बरकरार
Coimbatore Terror: खौफ का दूसरा नाम बना Rolex हाथी, 4 किसानों को उतारा था मौत के घाट, अब हुआ कैद
Bihar Star War: Khesari का 'खेला' शुरू, Chhapra में RJD का बड़ा दांव!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?
चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
इंडिया
बिहार जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बिहार जाने वाली गरीब रथ में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बॉलीवुड
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कब करेंगे नए घर में प्रवेश? शेयर किया पब्लिक स्टेटमेंट
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कब करेंगे नए घर में प्रवेश? शेयर किया पब्लिक स्टेटमेंट
विश्व
T-Dome: चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: श्रद्धालुओं से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलटी, 6 की मौत और 10 से ज्यादा घायल
महाराष्ट्र: श्रद्धालुओं से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलटी, 6 की मौत और 10 से ज्यादा घायल
हेल्थ
Body Detox: दिवाली से पहले करें बॉडी डिटॉक्स, वरना मिठाइयां बन सकती हैं बीमारी की वजह
दिवाली से पहले करें बॉडी डिटॉक्स, वरना मिठाइयां बन सकती हैं बीमारी की वजह
यूटिलिटी
रात 11 बजे के बाद करते हैं लड़कियों को मैसेज तो पड़ जाएंगे मुसीबत में, जान लें ये वाला कानून
रात 11 बजे के बाद करते हैं लड़कियों को मैसेज तो पड़ जाएंगे मुसीबत में, जान लें ये वाला कानून
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Embed widget