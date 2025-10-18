अब और भी सेफ हुई Tata Nexon, लेवल 2 ADAS फीचर के साथ नया रेड डार्क एडिशन लॉन्च, जानें कीमत

भारत की अग्रणी ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPV) ने अपनी सबसे पॉपुलर SUV Tata Nexon को एक नए और एडवांस रूप में पेश किया है. कंपनी ने इसमें लेवल-2 ADAS (Advanced Driver Assistance System) फीचर जोड़ा है, जिससे यह SUV अब पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और सुरक्षित बन गई है. इसके साथ ही Tata Motors ने एक नया और बेहद स्टाइलिश Red Dark Edition भी लॉन्च किया है, जो Nexon को प्रीमियम लुक और लग्जरी इंटीरियर का नया आयाम देता है. आइए विस्तार से जानते हैं.

अब ड्यूल 5-स्टार रेटिंग के साथ Nexon

Tata Nexon भारत की पहली ऐसी SUV रही है जिसे Global NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी. अब यह SUV एक और नया रिकॉर्ड बना चुकी है. इसे भारत NCAP (BNCAP) से भी 5-स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है. सितंबर 2025 में Nexon देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी बनी, जिससे यह साबित होता है कि भारतीय ग्राहक इस SUV पर पूरा भरोसा करते हैं. इसी सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए कंपनी ने Red Dark Edition पेश किया है, जो Nexon को और भी प्रीमियम बनाता है.

ADAS फीचर

Tata Nexon में अब जोड़ा गया है लेवल-2 ADAS सिस्टम, जो ड्राइविंग को और आसान और सुरक्षित बनाता है. यह फीचर ड्राइवर की मदद करता है ताकि सड़क पर गलतियों की संभावना कम हो सके. ADAS सिस्टम में कई एडवांस तकनीकें शामिल हैं, जैसे-Autonomous Emergency Braking (AEB) जो खतरा भांपकर खुद ब्रेक लगाता है, Forward Collision Warning (FCW) जो आगे मौजूद वाहन से टक्कर की चेतावनी देता है, Lane Keep Assist (LKA) जो गाड़ी को लेन में बनाए रखता है और Traffic Sign Recognition (TSR) जो ट्रैफिक साइन पहचानकर ड्राइवर को अलर्ट करता है.

Tata Nexon Red Dark Edition

नए Red Dark Edition में Tata Motors ने Nexon के लुक और इंटीरियर दोनों को और ज्यादा प्रीमियम बनाया है. इस एडिशन में रेड और ब्लैक थीम वाला स्पोर्टी इंटीरियर, रेड लेदर सीट्स, और सॉफ्ट-टच फिनिशिंग दी गई है जो इसे बाकी वेरिएंट्स से अलग बनाती है. SUV में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, रियर सनशेड, और 26.03 सेमी Harman टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो ब्लूटूथ, वॉयस कंट्रोल और वायरलेस कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है. ये एडिशन न सिर्फ दिखने में प्रीमियम है, बल्कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस के मामले में भी बेहद आरामदायक है.

कीमत और वेरिएंट्स

Tata Motors ने नए वेरिएंट्स की कीमतें भी घोषित की हैं. Nexon Fearless+ PS DCA ADAS, जो इसका टॉप वेरिएंट है, की कीमत 13.53 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है. कंपनी का कहना है कि नया Nexon ADAS और Red Dark Edition ग्राहकों को सेफ्टी, टेक्नोलॉजी और स्टाइल का ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन देता है जो इस सेगमेंट में अब तक नहीं देखा गया.

ये भी पढ़ें: GST कट के बाद कितनी EMI पर मिल रही Toyota Fortuner? इन गाड़ियों को देती है टक्कर