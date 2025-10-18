हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
GST कट के बाद कितनी EMI पर मिल रही Toyota Fortuner? इन गाड़ियों को देती है टक्कर

GST कट के बाद कितनी EMI पर मिल रही Toyota Fortuner? इन गाड़ियों को देती है टक्कर

Toyota Fortuner: टोयोटा फॉर्च्यूनर पेट्रोल और डीजल दोनों पावरट्रेन के साथ आती है. इस गाड़ी में 2694 cc, DOHC, डुअल VVT-i इंजन लगा है, जिससे 166 PS की पावर मिलती है और 245 Nm का टॉर्क जनरेट होता है.

18 Oct 2025 11:29 AM (IST)
भारतीय बाजार में टोयोटा फॉर्च्यूनर काफी पॉपुलर है. आम आदमी से लेकर सेलिब्रिटीज तक इस गाड़ी को खूब पसंद किया जाता है. नए जीएसटी रेट लागू होने के बाद गाड़ी की कीमत भी कम कर दी गई है.ऐसे में अगर आप दिवाली के मौके पर टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके लिए ऑन-रोड कीमत, डाउन पेमेंट और EMI का हिसाब जानना होगा. 

जीएसटी कटौती के बाद Toyota Fortuner पर 3.49 लाख रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है. इस गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत अब 33.64 लाख रुपये से शुरू होकर 48.85 लाख रुपये के बीच है. अगर आप राजधानी दिल्ली में इस गाड़ी का बेस वेरिएंट (4x2 AT 2.7 Petrol) खरीदते हैं तो इसकी ऑन-रोड कीमत, आरटीओ और इंश्योरेंस समेत करीब 39.36 लाख रुपये देने होंगे. 

कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी गाड़ी? 

अगर आप Toyota Fortuner खरीदने के लिए 6 लाख रुपये की डाउन करते हैं और बाकी के 33.36 लाख कार लोन के तौर पर लेते हैं तो यह लोन आपको 9 फीसदी की ब्याज दर पर 5 साल के लिए मिल जाएगा. इसके लिए आपको EMI 69-70 हजार रुपये देनी होगी. 

Toyota Fortuner का पावरट्रेन 

टोयोटा फॉर्च्यूनर पेट्रोल और डीजल दोनों पावरट्रेन के साथ आती है. इस गाड़ी में 2694 cc, DOHC, डुअल VVT-i इंजन लगा है. इस इंजन से 166 PS की पावर मिलती है और 245 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. वहीं इस गाड़ी में 2755 cc के डीजल इंजन का ऑप्शन भी शामिल है. इस इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन में 204 PS की पावर और 420 Nm का टॉर्क मिलता है. वहीं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ पावर को 204 PS की ही मिलती है. लेकिन टॉर्क 500 Nm का जनरेट होता है.

टोयोटा फॉर्च्यूनर में स्मार्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसमें टचस्क्रीन इंटरफेस, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स शामिल हैं. गाड़ी में लगा स्टीयरिंग व्हील बेहतर क्वालिटी की लेदर से बना है, जो कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है. इस गाड़ी में मल्टी-इंफॉर्मेशन डिस्प्ले लगी है, जिससे डैशबोर्ड पर ड्राइवर को रियल टाइम जानकारी मिलती रहती है. Toyota Fortuner भारतीय बाजार में Skoda Kodiaq, Toyota Hilux, Jeep Meridian और Hyundai Tucson जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है. 

फेस्टिव सीजन में इन कारों पर मिल रहा है 5 लाख रुपये तक का डिस्काउंट, देखिए पूरी लिस्ट 

18 Oct 2025 11:29 AM (IST)
Toyota Fortuner Toyota Motors Toyota Fortuner Finance Plan GST Reforms 2025
