नई Tata Punch से लेकर Hyundai Venue तक, मार्केट में लॉन्च होने जा रहीं ये पावरफुल SUVs

भारत का SUV बाजार अब और भी रोमांचक होने वाला है. देश की दो सबसे बड़ी कार कंपनियां Tata Motors और Hyundai अगले कुछ महीनों में अपनी पांच नई SUVs लॉन्च करने जा रही हैं. इन नई गाड़ियों की कीमत 7.5 लाख से 15 लाख रुपये के बीच होने की उम्मीद है. खास बात ये है कि ये सभी मॉडल पूरी तरह SUV सेगमेंट में होंगे और इनमें अपडेटेड डिजाइन, दमदार इंजन और नए फीचर्स देखने को मिलेंगे.

नई Hyundai Venue

Hyundai अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV Venue का Next जनरेशन मॉडल 4 नवंबर,2025 को लॉन्च करने जा रही है. नई वेन्यू का एक्सटीरियर पहले से ज्यादा बोल्ड और मस्कुलर होगा. इसमें नई ग्रिल, LED हेडलैंप्स, डायनेमिक टेललाइट्स और अपडेटेड बंपर डिजाइन मिलेगा. इंटीरियर में कंपनी बेहतरीन बदलाव-जैसे बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस कनेक्टिविटी, एयर प्यूरिफायर, और एडवांस सेफ्टी फीचर्स लाने वाली है.

Tata Punch Facelift

पिछले साल देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली मिनी SUV Tata Punch का फेसलिफ्ट मॉडल आने वाला है. नया Punch मॉडल और भी स्टाइलिश डिजाइन के साथ लॉन्च किया जाएगा. इसमें नए बंपर, नई ग्रिल, बेहतर हेडलैंप डिजाइन और नए अलॉय व्हील्स शामिल होंगे. इंटीरियर में भी खास बदलाव-जैसे इल्यूमिनेटेड ब्रांड लोगो वाला टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, और प्रीमियम सीट कवर देखने को मिलेंगे.

Tata Sierra

Tata Motors अपने आइकॉनिक मॉडल Tata Sierra को दो दशक बाद एक नए अवतार में वापस ला रही है. नई Sierra एक 5-डोर SUV होगी, जिसका लुक बॉक्स-शेप्ड और मॉडर्न डिजाइन वाला होगा. कंपनी इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड और टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ-साथ 1.5-लीटर टर्बो डीजल इंजन का विकल्प भी देगी. अंदर से यह SUV बेहद लग्जरी और एडवांस फीचर्स-जैसे फ्रंट पैसेंजर डिस्प्ले, 4-सीटर लाउंज वेरिएंट, और प्रीमियम फिनिश से लैस होगी टाटा सिएरा नवंबर में लॉन्च की जाएगी, जबकि इसका इलेक्ट्रिक वेरिएंट Sierra.ev अगले साल जनवरी 2026 में आने की संभावना है.

Tata Harrier Petrol

Tata Harrier अब पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ भी आने वाली है. कंपनी इसमें वही नया 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन देगी जो Sierra में देखने को मिलेगा. ये इंजन 168 हॉर्सपावर और 280 एनएम टॉर्क जनरेट करेगा. इसे मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन में पेश किया जाएगा. कंपनी दिसंबर में इस मॉडल को लॉन्च करने की योजना बना रही है. उम्मीद है कि नई हैरियर की शुरुआती कीमत मौजूदा 13.99 लाख (एक्स-शोरूम) से कम रखी जाएगी.

Tata Safari Petrol