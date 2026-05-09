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हिंदी न्यूज़ऑटोTata Curvv से लेकर Hyundai Venue तक, ये 5 डीजल SUV जो देती हैं दमदार पावर और शानदार माइलेज

Tata Curvv से लेकर Hyundai Venue तक, ये 5 डीजल SUV जो देती हैं दमदार पावर और शानदार माइलेज

भारत में किफायती डीजल SUV की बात करें तो Tata Nexon और Mahindra XUV 3XO जैसी गाड़ियां इस लिस्ट में शामिल हैं. अगर आप नई SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 09 May 2026 08:27 AM (IST)
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भारत में सख्त एमिशन नियम लागू होने के बाद भी डीजल SUVs की मांग कम नहीं हुई है. आज भी कई लोग लंबी दूरी, बेहतर माइलेज और मजबूत परफॉर्मेंस के लिए डीजल इंजन को पसंद करते हैं. खासकर SUV सेगमेंट में डीजल मॉडल काफी पॉपुलर हैं. अगर आप नई डीजल SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो बाजार में कई शानदार विकल्प मौजूद हैं.

Tata Curvv अपने डिजाइन से बना रही अलग पहचान

Tata Curvv अपने स्टाइलिश कूपे SUV डिजाइन की वजह से काफी चर्चा में है. इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन दिया गया है, जो 118 हॉर्सपावर और 260 Nm टॉर्क जनरेट करता है. यह SUV मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स विकल्पों में उपलब्ध है. कंपनी ने इसकी कीमत 11.2 लाख रुपये से शुरू रखी है, जबकि टॉप मॉडल की कीमत 19.1 लाख रुपये तक जाती है.

Kia Syros में मिलती है प्रीमियम फील

Kia Syros एक प्रीमियम कॉम्पैक्ट SUV है, जो शानदार फीचर्स और आरामदायक केबिन के लिए पसंद की जा रही है. इसमें 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 116 हॉर्सपावर और 250 Nm टॉर्क देता है. इसकी खास बात पीछे की वेंटिलेटेड और रिक्लाइनिंग सीटें हैं. इसकी कीमत 10 लाख से 15.8 लाख रुपये के बीच है.

Tata Nexon अब भी बनी हुई है लोगों की पसंद

Tata Nexon भारतीय बाजार की सबसे पॉपुलर SUVs में शामिल है. इसमें 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 115 हॉर्सपावर और 260 Nm टॉर्क जनरेट करता है. यह SUV भी मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों विकल्पों में आती है. इसकी कीमत 9 लाख से 14.22 लाख रुपये तक है, जिससे यह एक किफायती विकल्प बनती है.

Mahindra XUV 3XO देती है दमदार परफॉर्मेंस

Mahindra XUV 3XO अपनी मजबूत परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है. इसमें 1.5 लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो 117 हॉर्सपावर और 300 Nm टॉर्क जनरेट करता है. यह SUV कम स्पीड पर भी अच्छा कंट्रोल और स्मूद ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है. इसकी कीमत 8.95 लाख से 13.43 लाख रुपये के बीच रखी गई है.

Hyundai Venue रोजाना इस्तेमाल के लिए शानदार

Hyundai Venue डीजल SUV सेगमेंट में एक भरोसेमंद नाम बन चुकी है. इसमें 1.5 लीटर इंजन मिलता है, जो 116 हॉर्सपावर और 250 Nm टॉर्क देता है. इसका आरामदायक केबिन और अच्छे फीचर्स इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए बेहतर विकल्प बनाते हैं. इसकी कीमत 9.88 लाख से 15.64 लाख रुपये के बीच है.

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Published at : 09 May 2026 08:27 AM (IST)
Tags :
Hyundai Venue Mahindra XUV 3XO Kia Syros Tata Curvv
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