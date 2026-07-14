सड़क पर नहीं, हवा में दौड़ेगी बस, नितिन गडकरी ने बताया भारत के ट्रांसपोर्ट का भविष्य
Nitin Gadkari on Flying Bus: कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस के शुभारंभ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा एलान, जल्द आएगी हवा में उड़ने वाली बस.
Nitin Gadkari on Flying Bus: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी लगातार भारत के ट्रांसपोर्टेशन पर काम कर रहे हैं. एथेनॉल से चर्चा में बने हुए नितिन गडकरी अब एक और बयान देकर सुर्ख़ियों में आ गए हैं. गडकरी ने लखनऊ और कानपुर के बीच बने नए एक्सप्रेसवे के आधिकारिक उद्घाटन के मौके पर एक बेहद ही दिलचस्प बयान दिया है.
बता दें कि, उन्होंने मंच से कहा कि वे देश में जल्द ही हवा में उड़ने वाली बसें लाने की योजना पर काम कर रहे हैं. उन्होंने साफ किया कि भारत का भविष्य अब सिर्फ पारंपरिक सड़कों पर नहीं बल्कि हवा और बिजली से चलने वाले मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर टिका है. चलिए जानतें हैं क्या है यह पूरी खबर.
नितिन गडकरी का बड़ा बयान
बता दें कि, लखनऊ और कानपुर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने भाषण में कहा कि वे हमेशा नई टेक्नोलॉजी को देश में लाने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने याद दिलाया कि वे पहले देश में रोप-वे, केबल कार और पानी में उतरने वाला हवाई जहाज भी लेकर आए थे. अब उनका अगला बड़ा लक्ष्य देश के महानगरों और भारी ट्रैफिक वाले रूटों पर हवा में चलने वाली बसें शुरू करना है.
यह एक तरह का मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी होगा जो पूरी तरह बिजली से संचालित होगा. इस तकनीक के आने के बाद लोग बिना किसी ट्रैफिक जाम के पलक झपकते ही एक कोने से दूसरे कोने पहुंच जाएंगे और साथ ही प्रदूषण भी जीरो रहेगा.
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महज 40 मिनट में पूरा होगा सफर
आपको बता दें कि, लखनऊ और कानपुर एक्सप्रेसवे का काम बहुत पहले से चल रहा था. लेकिन अब एक्सप्रेसवे बनने से लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है. क्योंकि, यूपी के लोगों को 4,200 करोड़ रुपये की लागत से बने 63 किलोमीटर लंबे कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे की एक बड़ी सौगात मिली है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में शुरू हुए इस 6-लेन एक्सेस-कंट्रोल एक्सप्रेसवे ने दोनों शहरों की दूरी को बेहद कम कर दिया है.
पहले जहां लखनऊ से कानपुर जाने में करीब 3 घंटे का भारी ट्रैफिक झेलना पड़ता था, वहीं अब यह सफर महज 40 मिनट में पूरा हो जाएगा. उद्घाटन के तुरंत बाद खुद तीनों दिग्गज नेताओं ने कार से इस नए एक्सप्रेसवे पर ट्रायल सफर भी किया.
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