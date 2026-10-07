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हिंदी न्यूज़ऑटोमार्केट में धूम मचाने आ रही है Tata की Avinya X, जानें कब होगी लॉन्च?

मार्केट में धूम मचाने आ रही है Tata की Avinya X, जानें कब होगी लॉन्च?

Tata Avinya X भारत में 2027 में लॉन्च होगी. यह कंपनी की नई प्रीमियम EV ब्रांड की पहली प्रोडक्शन कार होगी और Freelander platform पर तैयार होगी

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 07 Oct 2026 10:48 AM (IST)
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Tata Motors अपनी नई प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार ब्रांड Avinya को भारतीय बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है. इस ब्रांड की पहली प्रोडक्शन कार Avinya X होगी, जिसे 2025 Bharat Mobility Global Expo में कॉन्सेप्ट के रूप में दिखाया गया था. अब इसका प्रोडक्शन वर्जन भारत में टेस्टिंग के दौरान भी नजर आ चुका है. 

Tata ने जून 2026 में पुष्टि की थी कि पहली Avinya कार 2027 में भारत में लॉन्च होगी. इसलिए फिलहाल इसे 2026 में लॉन्च होने वाली कार कहना सही नहीं होगा. Avinya को Tata की मौजूदा EV लाइनअप से ऊपर रखा जाएगा और इसका मकसद प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार बाजार में मजबूत पहचान बनाना है. कंपनी इसके लिए अलग तरह का प्रीमियम ग्राहक अनुभव तैयार करने की भी योजना बना रही है.

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डिजाइन में दिखेगा बिल्कुल अलग अंदाज.

Avinya X का डिजाइन Tata की मौजूदा कारों से काफी अलग है. कॉन्सेप्ट में इसे कूपे जैसी रूफलाइन, चौड़े स्टांस और फ्लश डोर हैंडल के साथ दिखाया गया था. इसमें Matrix LED लाइटिंग, Active Aero Elements और Aero Wheels जैसे डिजाइन एलिमेंट्स भी दिए गए हैं. हालांकि प्रोडक्शन मॉडल में कॉन्सेप्ट के सभी डिजाइन एलिमेंट्स वैसे ही मिलेंगे, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है. हाल में टेस्टिंग के दौरान दिखे प्रोटोटाइप से संकेत मिलता है कि प्रोडक्शन SUV का सिल्हूट कॉन्सेप्ट के करीब रखा जा सकता है. इंटीरियर को लेकर भी हाल में डिजाइन पेटेंट सामने आया है, जिससे पता चलता है कि Tata इस कार में मिनिमल और टेक्नोलॉजी-केंद्रित केबिन देने की तैयारी कर रही है.

नई टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म पर होगी तैयार.

Avinya प्रोजेक्ट में Tata ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है. पहले इसे JLR के EMA प्लेटफॉर्म पर बनाने की योजना थी, लेकिन अब पहली Avinya कार के लिए Chery-JLR यानी CJLR के Freelander प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा. Tata के मुताबिक इससे डेवलपमेंट टाइमलाइन को तेज करने और लागत को बेहतर तरीके से संभालने में मदद मिल सकती है. पहली कार का प्रोडक्शन Tata Passenger Vehicles-JLR की Panapakkam, Tamil Nadu स्थित नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में होगा. बैटरी क्षमता, मोटर पावर और आधिकारिक रेंज जैसे आंकड़े अभी कंपनी ने जारी नहीं किए हैं. कुछ रिपोर्ट्स में 65-80 kWh बैटरी की संभावना बताई गई है, लेकिन इसे अभी confirmed specification नहीं माना जाना चाहिए.

2027 में होगी एंट्री, कीमत अभी साफ नहीं.

Tata Avinya X की भारत में लॉन्चिंग 2027 के लिए तय की गई है, लेकिन कंपनी ने अभी exact launch date घोषित नहीं की है. कीमत की भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. Avinya को Harrier EV से ऊपर प्रीमियम पोजिशनिंग दी जाएगी, इसलिए इसकी कीमत Tata की मौजूदा EVs से काफी ज्यादा होने की उम्मीद है. बाजार में इसकी अनुमानित कीमत 30 लाख रुपये से ऊपर बताई जा रही है, लेकिन final price लॉन्च के समय ही सामने आएगी. Avinya X के जरिए Tata का मुकाबला सिर्फ सामान्य EVs से नहीं, बल्कि प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUVs और कारों से होगा. अगर कंपनी कीमत, रेंज, चार्जिंग और प्रीमियम अनुभव का सही संतुलन बना पाती है, तो Avinya Tata Motors के लिए एक नई premium EV पहचान बनाने की दिशा में अहम कदम हो सकती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 07 Oct 2026 10:48 AM (IST)
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TATA Avinya X
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