उत्तर प्रदेश में ठंड के साथ कोहरे की मार भी जारी हैं. इन दिनों सुबह के समय प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में धुंध और घना कोहरा देखने को मिल रहा हैं, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है. वहीं सड़कों पर आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रही है. दूसरी तरफ ठंड के साथ पश्चिमी यूपी के बड़े शहरों हवा की गुणवत्ता भी खराब होने लगी है. ख़ासतौर से नोएडा-गाजियाबाद में हाल ज्यादा खराब है.

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज 24 नवंबर मंगलवार को पश्चिमी और पूर्वी संभागों में मौसम शुष्क रहेगा, इस दौरान सुबह के समय कहीं-कहीं छिछला कोहरा रह सकता हैं लेकिन धीरे-धीरे धुंध की परत हट जाएगी और दिन में धूप निकलेगी. वहीं पूर्वांचल में भी आज मौसम साफ़ ही रहने का अनुमान हैं. लेकिन कुछ जगहों पर घने कोहरे की चेतावनी दी गई है. प्रदेश में कहीं कोई बारिश का अनुमान नहीं है.

इन जिलों में घने कोहरे का अलर्ट

यूपी में आज सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, आज़मगढ़, मऊ, बलिया और गाज़ीपुर में आज घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी गई है. इन जिलों में कोहरे का यलो अलर्ट भी जारी किया गया है. आंकड़ों के मुताबिक वाराणसी में न्यूनतम दृश्यता 100 मीटर तक दर्ज की गई. जिससे लोगों को सड़कों पर आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ख़ासतौर से खुले इलाकों और ग्रामीण इलाकों में कोहरे का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है.

नोएडा में ठंड के साथ हवा में प्रदूषण

राजधानी लखनऊ में आज मौसम शुष्क रहेगा, इस दौरान सुबह के समय हल्की धुंध रह सकती हैं लेकिन, दिन चढ़ने के साथ धुंध छँट जाएंगी और खिली-खिली धूप निकलेगी. दिल्ली से सटे नोएडा-गाजियाबाद में ठंड के साथ हवा में प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है. नोएडा में चार प्रमुख स्थानों पर आज एक्यूआई 200 से 250 के बीच रिकॉर्ड किया गया जो ख़राब श्रेणी की हवा मानी जाती है. जबकि गाजियाबाद में भी एक्यूआई 200 के आसपास ही दर्ज किया गया.

बीते 24 घंटों में नजीबाबाद प्रदेश के सबसे ठंडा इलाका रहा. यहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया. वहीं हरदोई, इटावा, मुज़फ़्फ़रनगर और फ़तेहपुर में भी सबसे कम तापमान दर्ज किया गया. बहराइच प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री तक की गिरावट आएगी जिससे ठंड और बढ़ेगी.