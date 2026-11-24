BMW iX4 Electric Coupe SUV: ऑटोमोबाइल जगत की दिग्गज कार कंपनी BMW इन दिनों काफी सुर्ख़ियों में है. क्योंकि कंपनी अभी कई नई गाड़ियों पर काम कर रही है. जिसमें BMW iX4 इलेक्ट्रिक कूपे-SUV का नाम शामिल है. क्योंकि कंपनी ने भारत में इस मॉडल को पेटेंट करा लिया है.

बता दें कि भारत में डिजाइन पेटेंट दाखिल होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च 2027 में इंटरनेशनल बिक्री शुरू होने के कुछ ही समय बाद इसे भारत में भी लॉन्च किया जा सकता है. भारतीय बाजार में इसकी संभावित एक्स-शोरूम कीमत 90 लाख से 95 लाख रुपये के बीच रहने का अनुमान है. जहां इसका सीधा मुकाबला अपकमिंग Mercedes-Benz GLC इलेक्ट्रिक से होगा. चलिए जानतें हैं डिटेल्स में इस गाड़ी के बारें में.

स्पोर्टी कूपे-SUV डिजाइन

आपको बता दें कि नई BMW iX4 असल में iX3 का ज्यादा स्पोर्टी और कूपे-स्टाइल वर्जन है. जिसमें पीछे की ओर स्लोपिंग रूफलाइन और छोटे ओवरहैंग दिए गए हैं. जबकि इसके फ्रंट में BMW की सिग्नेचर किडनी ग्रिल, डुअल-पॉड हेडलाइट्स और साइड में नीले ब्रेक कैलिपर्स के साथ 20-इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं.

वहीं पीछे की तरफ क्लियर-लेंस टेल-लैंप्स, बूट लिड स्पॉइलर और तराशा हुआ रियर बंपर दिया गया है और इसके टॉप-स्पेक M60 xDrive वेरिएंट को और भी आक्रामक बनाने के लिए इसमें इल्यूमिनेटेड किडनी ग्रिल, येलो डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs), बड़े 21-इंच के अलॉय व्हील्स, स्पोर्टी ORVMs और एक बड़ा रियर स्पॉइलर जोड़ा गया है.

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17.9-इंच डायमंड टचस्क्रीन

गाड़ी के केबिन के अंदर BMW ने बेहद आधुनिक और फ्यूचरिस्टिक लेआउट दिया है. क्योंकि डैशबोर्ड के बीच में 17.9-इंच की डायमंड शेप इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन लगी है और विंडशील्ड के निचले हिस्से में एक छोर से दूसरे छोर तक फैला पैनोरामिक विजन डिस्प्ले मिलता है.

कूपे रूफलाइन के बावजूद इसमें 490 लीटर का व्यावहारिक बूट स्पेस दिया गया है. जबकि इसके 40 xDrive और 50 xDrive वेरिएंट्स में पैनोरमिक सनरूफ, मेमोरी फंक्शन वाली इलेक्ट्रिक फ्रंट सीटें, कस्टमाइजेबल एम्बिएंट लाइटिंग और 7-स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है. वहीं टॉप M60 xDrive में M स्पोर्ट सीट्स और 13-स्पीकर वाला हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम दिया गया है.

828 किमी तक की रेंज

आपको बता दें कि 800-वोल्ट Neue Klasse आर्किटेक्चर पर बनी BMW iX4 को इन्टेरशनल बाजार में तीन ऑल-व्हील-ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में उतारा जाएगा. जबकि इसके एंट्री-लेवल 40 xDrive वेरिएंट में 82.6 kWh का बैटरी पैक और डुअल-मोटर सेटअप मिलता है. जो 374 hp की पावर और 520 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

इसके साथ ही यह कार 5.6 सेकंड में 0-100 km/h की रफ्तार पकड़ सकती है और सिंगल चार्ज में 638 किमी की रेंज देती है. सबसे लंबी रेंज चाहने वालों के लिए मिड-स्पेक 50 xDrive वेरिएंट में बड़ा 108.7 kWh का बैटरी पैक दिया गया है. जो 828 किमी तक की शानदार रेंज का दावा करता है.

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