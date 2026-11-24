कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लंदन का रहे थे मगर उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है. सौरव ने लंदन न दिए जाने पर दिल्ली एयरपोर्ट से ही एक वीडियो शेयर किया है. उन्हें जाने से रोकने पर सीजेपी नेता अभिजीत दीपके सरकार पर भड़क गए हैं. उन्होंने कहा, काश सौरव ने कोई कोई वित्तीय घोटाला किया होता.

दीपके ने सोशल मीडिया पर सौरव दास का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, काश सौरव ने कोई बैंक लूटा होता या फाइनेंशियल फ्रॉड किया होता. तब सरकार ने निश्चित रूप से उसे लंदन जाने के लिए उड़ान भरने की अनुमति दे दी होती.

Wish Saurav had looted a bank or committed financial fraud, then the government would definitely have allowed him to fly to London. — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) November 23, 2026

सौरव को ऑक्सफोर्ड में इंविटेशन से जलते हैं

दीपके ने लिखा, ''सौरव को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि सत्ता में बैठे किसी अनपढ़ गंवार कोजिसे खुद दुनिया भर में घूमना-फिरना पसंद है, इस बात से जलन हो रही है कि सौरव को ऑक्सफोर्ड से निमंत्रण मिला है.''

Saurav was invited to speak at a conference at the University of Oxford, but looks like some anpadh gawar in power, who himself loves travelling around the world, is jealous of Saurav getting an invitation from Oxford. — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) November 23, 2026

सौरव दास को आया गुस्सा

सौरव ने वीडियो में जानकारी दी है कि उनकी फ्लाइट रात 1 बजे की थी और उन्हें बोर्ड करने से रोक दिया गया. उन्होंने वीडियो में कहा, ''मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर हूं. मेरी फ्लाइट दिल्ली से लंदन की एक बजे रात को थी. मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जा रहा था, जहां पर महान लोग पढ़े हैं. यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन ने मुझे बुलाया था लेक्चर देने और पैनल चर्चा के लिए. मैं उसी के लिए लंदन जा रहा था. जैसे ही मैं इमिग्रेशन चेक पर गया तब मुझे पता चला कि मेरा पासपोर्ट, फ्लैग कर दिया गया है. कायर सरकार ने देश से बाहर जाने से रोक दिया.''

सौरव ने आगे कहा, काश मैं नीरव मोदी और विजय माल्या होता. मैं करोड़ों रुपये बैंको से लूट लेता. सौरव का ये वीडियो सभी सीजेपी के नेता शेयर कर रहे हैं.

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