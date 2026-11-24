दुनिया की दिग्गज चिप निर्माता कंपनी Nvidia में बड़ा उलटफेर हुआ है. कंपनी के बोर्ड ने इस्तीफा देने के महज 11 दिन बाद जेन्सेन हुआंग को फिर से अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और निदेशक नियुक्त कर दिया है. यह फैसला ऐसे समय आया है, जब छह दिन पहले ही बोर्ड के चेयरमैन हार्वे जोन्स ने साफ कहा था कि हुआंग को CEO पद पर वापस लाने की उसकी कोई योजना नहीं है.

कई महिलाओं के साथ विवाहेतर संबंधों और उनमें से एक के चीन की जासूस होने के आरोपों के बीच उनका पद छोड़ना पड़ा था. हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों का मानना था कि हुआंग को इस बात की जानकारी नहीं थी कि एलिस हुआंग कथित तौर पर चीन के लिए सूचनाएं जुटा रही थीं.

ट्रंप ने किया था हुआंग का समर्थन

23 नवंबर को कंपनी ने बताया कि बोर्ड ने कई दौर की बातचीत और बैठकों के बाद सर्वसम्मति से उनकी वापसी का फैसला किया. इस खबर के बाद Nvidia के शेयरों में 30 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की गई. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हुआंग का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया.

जासूसी के आरोप से शुरू हुआ विवाद

इस पूरे विवाद की शुरुआत अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में हुई. 29 अक्टूबर को न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिकी अधिकारियों ने हांगकांग में रहने वाली एलिस हुआंग को चीन की खुफिया एजेंसी का एजेंट माना है. वह सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड में पूर्व कार्यकारी रह चुकी थीं, जो Nvidia की ग्राहक थी. इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में एलिस और जेन्सेन हुआंग के करीबी संबंधों का पता चला था.

हुआंग को नहीं दी गई थी कोई चेतावनी

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, हुआंग को कभी ऐसी चेतावनी नहीं दी गई थी, जिसे 'डिफेंसिव ब्रीफिंग' कहा जाता है. इसके जरिये अमेरिकी नागरिकों को बताया जाता है कि विदेशी खुफिया एजेंसियां उन्हें निशाना बना सकती हैं. अधिकारियों को यह भी नहीं लगता था कि हुआंग को एलिस की कथित जासूसी गतिविधियों की जानकारी थी.

विवाहेतर संबंध की बात स्वीकार की थी

8 नवंबर को हुआंग ने विवाहेतर संबंध की बात स्वीकार की और कंपनी ने स्वतंत्र जांच शुरू करने की घोषणा की. अगले दिन ट्रंप ने कहा कि हुआंग ने उन्हें बताया था कि उन्हें एलिस के जासूस होने का पता नहीं था. ट्रंप ने कहा, "मुझे उन पर भरोसा है." चीन ने जासूसी के आरोपों को खारिज किया, जबकि मेगास्पीड ने अपने कारोबार को वैध बताया.

12 नवंबर को दिया इस्तीफा, CFO बनीं अंतरिम CEO

12 नवंबर को Nvidia ने घोषणा की कि जेन्सेन हुआंग तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष, CEO और निदेशक पद से इस्तीफा दे रहे हैं. कंपनी की मुख्य वित्त अधिकारी कॉलेट क्रेस को अंतरिम CEO बनाया गया. इस घटनाक्रम पर ट्रंप ने इसे दुखद बताते हुए 'भयानक मामला' कहा था. इसी दौरान Nvidia के शेयरों में कारोबार के दौरान 30 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई.

मस्क ने शुरू की वापसी की मुहिम

13 नवंबर को अरबपति एलन मस्क ने सोशल मीडिया मंच X पर लिखा कि हुआंग को वापस लाने के लिए याचिका शुरू हुई है और वह भी उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं. Musk का कहना था कि हुआंग के बिना कंपनी कई अहम सौदे गंवा सकती है, क्योंकि इनमें से कई लिखित अनुबंध के बजाय उनके व्यक्तिगत भरोसे पर आधारित हैं.

बोर्ड ने पहले किया था वापसी से इनकार

16 नवंबर को ट्रंप ने हुआंग की वापसी का खुला समर्थन किया. एलिस के जासूस होने की जानकारी पर उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है. हालांकि, अमेरिकी वाणिज्य और न्याय विभाग ने मेगास्पीड की जांच की पुष्टि की. जांच का विषय संवेदनशील सेमीकंडक्टर और चिप की चीन की ओर कथित अवैध आपूर्ति था.

चिप निर्यात और वित्तीय जांच से बढ़ी मुश्किलें

18 से 20 नवंबर के बीच Nvidia की मुश्किलें और बढ़ीं. कंपनी पर अमेरिकी अधिकारियों की कथित मिलीभगत से चीन को अहम चिप पहुंचाने के आरोपों की जांच तेज हुई. 20 नवंबर को कंपनी के शेयरों में फिर बड़ी गिरावट आई.

ट्रंप के संदेश के बाद बोर्ड का फैसला

21 और 22 नवंबर को ट्रंप ने फिर कहा कि वह चाहते हैं कि हुआंग को दूसरा मौका मिले. उन्होंने Nvidia को अमेरिका के लिए बेहद अहम कंपनी बताया. इसी दौरान न्यूयॉर्क टाइम्स की एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया कि ट्रंप के सलाहकारों ने उन्हें कम से कम दो बार एलिस के चीन की जासूसी एजेंसी से कथित संबंधों की जानकारी दी थी. रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया. अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को संदेह था कि चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय ने एलिस को भर्ती किया था.

कंपनी की नियामकीय फाइलिंग के अनुसार, बोर्ड ने 22 नवंबर को ही हुआंग की तत्काल प्रभाव से वापसी का फैसला कर लिया था. 23 नवंबर को कंपनी ने इसकी औपचारिक घोषणा की. हुआंग ने कहा कि औद्योगिक क्रांति के नए दौर की शुरुआत में Nvidia जैसी अहम तकनीकी कंपनी का नेतृत्व करने के लिए लौटना उनके लिए सम्मान की बात है.

स्वतंत्र समिति की जांच रहेगी जारी

बोर्ड ने स्पष्ट किया कि स्वतंत्र समिति की जांच जारी रहेगी और हुआंग इसमें सहयोग करेंगे. कंपनी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और निर्यात नियंत्रण से जुड़े जोखिमों की निगरानी के लिए एक नई समिति बनाने के साथ मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने की योजना भी बताई है. ट्रंप ने हुआंग को 'महान देशभक्त' बताया. वहीं, एलिस हुआंग के आखिरी बार बीजिंग में होने की खबर सामने आई थी.

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