मार्च 2026 में EV खरीदने वालों के लिए बड़ा मौका, टाटा और हुंडई की EV पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और इसी बीच कार कंपनियां ग्राहकों को अट्रैक्टिव करने के लिए शानदार ऑफर्स दे रही हैं. अगर आप नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो मार्च 2026 आपके लिए सबसे बेहतर समय हो सकता है. इस महीने कई बड़ी कंपनियां अपने इलेक्ट्रिक मॉडल्स पर भारी छूट दे रही हैं. इसका मुख्य कारण स्टॉक क्लियर करना और नए मॉडल्स के लिए जगह बनाना है. ऐसे में ग्राहकों को कम कीमत में बेहतर गाड़ियां खरीदने का मौका मिल रहा है.

टाटा मोटर्स दे रही है शानदार डिस्काउंट

टाटा मोटर्स इस समय अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो पर जबरदस्त ऑफर्स दे रही है. कंपनी की Tiago EV पर करीब 2.1 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है. वहीं Nexon EV पर भी ग्राहकों को करीब 1.2 लाख रुपये तक का फायदा मिल सकता है. अगर आप नई और स्टाइलिश SUV लेना चाहते हैं, तो Curvv.ev पर सबसे ज्यादा करीब 3.8 लाख रुपये तक की बचत मिल रही है. टाटा के पास फिलहाल 6 इलेक्ट्रिक मॉडल्स हैं और आने वाले समय में Sierra EV भी लॉन्च होने वाली है.

MG और Mahindra के ऑफर्स भी कम नहीं

MG Motor अपने Windsor EV पर एक खास ऑफर दे रही है, जिसमें ग्राहकों को एक साल तक फ्री पब्लिक चार्जिंग मिलती है. ये ऑफर उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जो रोजाना लंबी जर्नी करते हैं. इसके अलावा बिजनेस यूजर्स टैक्स में भी फायदा उठा सकते हैं और लगभग 13.17 लाख रुपये तक का डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, जिससे कुल खर्च काफी कम हो जाता है. Mahindra भी अपने ग्राहकों को अट्रैक्टिव करने में पीछे नहीं है. कंपनी XUV400 पर करीब 4 लाख रुपये तक की छूट दे रही है. वहीं BE 6 और XEV 9e जैसे नए मॉडल्स पर भी लगभग 2.95 लाख रुपये तक का फायदा मिल रहा है.

Hyundai Ioniq 5 पर सबसे बड़ा ऑफर

अगर आप प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं, तो Hyundai Ioniq 5 इस समय सबसे बड़ा मौका दे रही है. कंपनी अपने पुराने मॉडल पर करीब 10 लाख रुपये तक की भारी छूट दे रही है. इसका कारण यह है कि Hyundai जल्द ही इसका नया फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने वाली है. ऐसे में पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए कंपनी यह बड़ा डिस्काउंट दे रही है.

मार्च में EV खरीदना क्यों है फायदेमंद?

बता दें कि मार्च का महीना कार खरीदने के लिए खास माना जाता है क्योंकि इस समय कंपनियां अपने पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए बड़े ऑफर्स देती हैं. इसके अलावा, बिजनेस यूजर्स को टैक्स में ज्यादा फायदा मिलता है, जिससे कुल खर्च और कम हो जाता है. यही वजह है कि इस समय EV खरीदना एक अच्छा फैसला हो सकता है.

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