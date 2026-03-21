BNCAP टेस्ट में किन गाड़ियों ने मारी बाजी? जानें 2026 की बेस्ट सेफ्टी वाली कारें

भारत सरकार ने 2023 में Bharat NCAP यानी BNCAP शुरू किया ताकि भारत में बिकने वाली कारों की सुरक्षा को जांचा जा सके. इस टेस्ट में कारों का क्रैश टेस्ट किया जाता है और फिर उन्हें 1 से 5 स्टार तक की रेटिंग दी जाती है. जितनी ज्यादा स्टार रेटिंग, उतनी ही ज्यादा कार सुरक्षित मानी जाती है. आज के समय में कार खरीदते समय सिर्फ माइलेज या डिजाइन नहीं, बल्कि सेफ्टी भी बहुत जरूरी हो गई है. BNCAP की मदद से ग्राहकों को साफ पता चलता है कि कौन सी कार दुर्घटना में ज्यादा सुरक्षित है. आइए जानते हैं कि 2026 BNCAP टेस्ट में किन गाड़ियों ने बाजी मारी है.

Tata और Vinfast की कारों ने मारी बाजी

2026 में BNCAP के टेस्ट में कई नई कारों ने शानदार प्रदर्शन किया है. Tata Sierra ने एडल्ट और बच्चों दोनों के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल की है. इसमें मजबूत बॉडी के साथ 6 एयरबैग, ABS, ESC और पार्किंग सेंसर जैसे जरूरी फीचर्स मिलते हैं. Vinfast की इलेक्ट्रिक कार VF7 और VF6 भी इस लिस्ट में शामिल हैं. इन दोनों कारों को भी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. खास बात यह है कि इन कारों में 7 एयरबैग और बच्चों की सुरक्षा के लिए ISOFIX जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जिससे यह फैमिली के लिए एक अच्छा विकल्प बनती हैं. वहीं Tata Punch ने भी एक बार फिर साबित किया कि छोटी कार भी सुरक्षित हो सकती है. इसे भी 5-स्टार रेटिंग मिली है और यह पेट्रोल और CNG दोनों में सुरक्षित मानी गई है.

2026 की टॉप 5-स्टार सेफ्टी कारों की झलक

इस साल Tata Harrier EV और Mahindra XEV 9e जैसी कारों ने सबसे ज्यादा 77 अंक हासिल किए हैं. Mahindra BE 6, Tata Punch EV और Tata Sierra भी टॉप लिस्ट में शामिल हैं. इसके अलावा Hyundai Tucson, Toyota Innova Hycross, Tata Nexon, Mahindra XUV400 और Maruti Dzire जैसी कारों को भी 5-स्टार रेटिंग मिली है. कुछ कारें जैसे Honda Amaze और Citroen Aircross को 5-स्टार एडल्ट सेफ्टी तो मिली, लेकिन चाइल्ड सेफ्टी में 4-स्टार ही मिल पाए. वहीं Maruti Baleno जैसी कारों को 4-स्टार या उससे कम रेटिंग मिली है.

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