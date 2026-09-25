कितनी सैलरी में खरीद पाएंगे Tata Aeris? जानें EMI का गणित

भारत की ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने बाजार में अपनी नई कॉम्पैक्ट सेडान टाटा एरिस को 5.29 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. बता दें कि, यह कार कंपनी के पोर्टफोलियो में टिगोर की जगह ले रही है और अपने मॉडर्न फीचर्स के चलते ग्राहकों को काफी आकर्षित कर रही है. जब भी बाजार में कोई नई गाड़ी आती है तो मिडिल परिवारों के मन में सबसे पहला सवाल बजट का ही आता है.

ऐसा अक्सर देखा जाता है कि, लोग फाइनेंस और EMI के उलझन भरे गणित को समझ नहीं पाते हैं. नई गाड़ी खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी जेब पर अचानक से कोई बड़ा आर्थिक बोझ न पड़े. जिसके चलते इस खबर में हम आपको आसान शब्दों में समझाएंगे कि टाटा एरिस के बेस वेरिएंट को घर लाने के लिए आपकी महीने की टेक-होम सैलरी कितनी होनी चाहिए और लोन पर हर महीने कितनी किस्त चुकानी होगी.

टाटा एरिस की कितनी है कीमत?

आपको बता दें कि, कंपनी ने टाटा एरिस की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.29 लाख रुपये रखी. लेकिन नई गाड़ी खरीदते समय आपको आरटीओ रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स और व्हीकल इंश्योरेंस जैसे जरूरी चार्ज भी देने होते हैं.

अगर हम दिल्ली जैसे शहर की बात करें तो सभी सरकारी टैक्स और इंश्योरेंस चार्ज जुड़ने के बाद बेस मॉडल का ऑन-रोड प्राइस लगभग 5.95 लाख रुपये के आसपास बैठता है. अलग-अलग राज्यों और शहरों के हिसाब से ऑन-रोड कीमत में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है.

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डाउन पेमेंट और लोन का सही हिसाब

जानकारी के लिए बता दें कि, कार खरीदते समय कुल ऑन-रोड कीमत का कम से कम 20 प्रतिशत हिस्सा डाउन पेमेंट के रूप में जमा करना चाहिए. अगर टाटा एरिस की ऑन-रोड कीमत 5.95 लाख रुपये मानी जाए तो आपको लगभग 1.20 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करनी होगी.

इसके बाद बाकी बचे 4.75 लाख रुपये की रकम के लिए बैंक से कार लोन लिया जा सकता है. यदि बैंक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की अनुमानित ब्याज दर पर 5 साल के लिए लोन मंजूर करता है तो आपकी मंथली EMI लगभग 9,860 रुपये बनेगी.

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कितनी सैलरी होनी चाहिए?

जब भी कोई कार खरीदने जाए तो उससे पहले अपने पर्सनल फाइनेंस का पूरा हिसाब-किताब कर लें. आपकी कार की मंथली EMI आपकी कुल टेक-होम सैलरी के 15 से 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए. अगर इस 20 प्रतिशत वाले नियम को आधार माना जाए और आपकी मासिक किस्त लगभग 9,860 रुपये आती है.

तो आपकी महीने की सैलरी कम से कम 50,000 रुपये होनी चाहिए. इतनी सैलरी होने पर आपकी मासिक बजट की व्यवस्था बिगड़ेगी नहीं और आप बिना किसी तनाव के अपने डेली खर्च चलाने के साथ-साथ हर महीने कार की किस्त भी आसानी से भर सकेंगे.

हमेशा इन बातों का रखें ध्यान

जानकारी दें दे कि, लोन अप्रूव कराने के लिए सिर्फ पर्याप्त सैलरी होना ही काफी नहीं होता है. बल्कि आपका क्रेडिट या सिबिल स्कोर भी बहुत मायने रखता है. यदि आपका सिबिल स्कोर 750 या उससे बेहतर है तो बैंक आपको कम ब्याज दर पर आसानी से लोन दे देते हैं.

वहीं, इसके अलावा लोन अप्लाई करने से पहले अपने सभी पुराने बकाया और क्रेडिट कार्ड बिल समय पर चुका दें. अगर आपकी मंथली सैलरी 50,000 रुपये से थोड़ी कम है तो आप शुरुआत में थोड़ा ज्यादा डाउन पेमेंट जमा करके अपनी मंथली EMI को अपने बजट के मुताबिक और कम कर सकते हैं.

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