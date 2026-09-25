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हिंदी न्यूज़ऑटोकितनी सैलरी में खरीद पाएंगे Tata Aeris? जानें EMI का गणित

कितनी सैलरी में खरीद पाएंगे Tata Aeris? जानें EMI का गणित

टाटा मोटर्स ने पेश की नई Tata Aeris. जानें कितनी सैलरी पर मिल सकती है यह सेडान और 5.29 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर कितनी बनेगी आपकी मंथली EMI.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 25 Sep 2026 05:10 PM (IST)
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भारत की ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने बाजार में अपनी नई कॉम्पैक्ट सेडान टाटा एरिस को 5.29 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. बता दें कि, यह कार कंपनी के पोर्टफोलियो में टिगोर की जगह ले रही है और अपने मॉडर्न फीचर्स के चलते ग्राहकों को काफी आकर्षित कर रही है. जब भी बाजार में कोई नई गाड़ी आती है तो मिडिल परिवारों के मन में सबसे पहला सवाल बजट का ही आता है.

ऐसा अक्सर देखा जाता है कि, लोग फाइनेंस और EMI के उलझन भरे गणित को समझ नहीं पाते हैं. नई गाड़ी खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी जेब पर अचानक से कोई बड़ा आर्थिक बोझ न पड़े. जिसके चलते इस खबर में हम आपको आसान शब्दों में समझाएंगे कि टाटा एरिस के बेस वेरिएंट को घर लाने के लिए आपकी महीने की टेक-होम सैलरी कितनी होनी चाहिए और लोन पर हर महीने कितनी किस्त चुकानी होगी.

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टाटा एरिस की कितनी है कीमत?

आपको बता दें कि, कंपनी ने टाटा एरिस की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.29 लाख रुपये रखी. लेकिन नई गाड़ी खरीदते समय आपको आरटीओ रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स और व्हीकल इंश्योरेंस जैसे जरूरी चार्ज भी देने होते हैं.

अगर हम दिल्ली जैसे शहर की बात करें तो सभी सरकारी टैक्स और इंश्योरेंस चार्ज जुड़ने के बाद बेस मॉडल का ऑन-रोड प्राइस लगभग 5.95 लाख रुपये के आसपास बैठता है. अलग-अलग राज्यों और शहरों के हिसाब से ऑन-रोड कीमत में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है.

कितनी सैलरी में खरीद पाएंगे Tata Aeris? जानें EMI का गणित

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डाउन पेमेंट और लोन का सही हिसाब

जानकारी के लिए बता दें कि, कार खरीदते समय कुल ऑन-रोड कीमत का कम से कम 20 प्रतिशत हिस्सा डाउन पेमेंट के रूप में जमा करना चाहिए. अगर टाटा एरिस की ऑन-रोड कीमत 5.95 लाख रुपये मानी जाए तो आपको लगभग 1.20 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करनी होगी.

इसके बाद बाकी बचे 4.75 लाख रुपये की रकम के लिए बैंक से कार लोन लिया जा सकता है. यदि बैंक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की अनुमानित ब्याज दर पर 5 साल के लिए लोन मंजूर करता है तो आपकी मंथली EMI लगभग 9,860 रुपये बनेगी.

कितनी सैलरी में खरीद पाएंगे Tata Aeris? जानें EMI का गणित

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कितनी सैलरी होनी चाहिए?

जब भी कोई कार खरीदने जाए तो उससे पहले अपने पर्सनल फाइनेंस का पूरा हिसाब-किताब कर लें. आपकी कार की मंथली EMI आपकी कुल टेक-होम सैलरी के 15 से 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए. अगर इस 20 प्रतिशत वाले नियम को आधार माना जाए और आपकी मासिक किस्त लगभग 9,860 रुपये आती है.

तो आपकी महीने की सैलरी कम से कम 50,000 रुपये होनी चाहिए. इतनी सैलरी होने पर आपकी मासिक बजट की व्यवस्था बिगड़ेगी नहीं और आप बिना किसी तनाव के अपने डेली खर्च चलाने के साथ-साथ हर महीने कार की किस्त भी आसानी से भर सकेंगे.

हमेशा इन बातों का रखें ध्यान

जानकारी दें दे कि, लोन अप्रूव कराने के लिए सिर्फ पर्याप्त सैलरी होना ही काफी नहीं होता है. बल्कि आपका क्रेडिट या सिबिल स्कोर भी बहुत मायने रखता है. यदि आपका सिबिल स्कोर 750 या उससे बेहतर है तो बैंक आपको कम ब्याज दर पर आसानी से लोन दे देते हैं.

वहीं, इसके अलावा लोन अप्लाई करने से पहले अपने सभी पुराने बकाया और क्रेडिट कार्ड बिल समय पर चुका दें. अगर आपकी मंथली सैलरी 50,000 रुपये से थोड़ी कम है तो आप शुरुआत में थोड़ा ज्यादा डाउन पेमेंट जमा करके अपनी मंथली EMI को अपने बजट के मुताबिक और कम कर सकते हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 25 Sep 2026 05:10 PM (IST)
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