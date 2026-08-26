IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसिर्फ 14 रन से चूकी श्रीलंका, कोलंबो टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों का जलवा, सारांश भी चमके

सिर्फ 14 रन से चूकी श्रीलंका, कोलंबो टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों का जलवा, सारांश भी चमके

कोलंबो टेस्ट में भारत ने 213 रनों की बढ़त हासिल की है. श्रीलंका की पहली पारी 290 रनों पर सिमट गई है, जिससे वह फॉलोऑन तक पहुंचने से महज 14 रन से चूक गया. सोनल दिनुषा ने शतक लगाया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 26 Aug 2026 10:45 AM (IST)
Preferred Sources

कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका की पहली पारी 290 रनों पर सिमट गई है. सोनल दिनुषा की ऐतिहासिक शतकीय पारी के बावजूद श्रीलंका फॉलो-ऑन नहीं बचा सका. टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी 503 के स्कोर पर घोषित की थी, जिसके बाद फॉलो-ऑन बचाने के लिए श्रीलंका को कम से कम 304 रन बनाने थे, लेकिन वह 14 रन पीछे रह गई.

भारतीय टीम ने श्रीलंका को दोबारा बैटिंग का न्योता दिया है. श्रीलंका को 290 के स्कोर पर समेटकर टीम इंडिया ने पहली पारी में 213 रनों की बढ़त हासिल की है. अगर भारतीय गेंदबाज, श्रीलंका की दूसरी पारी को 213 से कम स्कोर पर रोक देते हैं तो टीम इंडिया पारी के अंतर से जीत दर्ज कर लेगी.

चौथे दिन श्रीलंका ने 265/8 से अपने स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन वह स्कोरबोर्ड में सिर्फ 25 रन ही जोड़ पाया. इसी बीच सोनल दिनुषा ने शतक लगाया. इसी के साथ वो ऐसे केवल दूसरे श्रीलंकाई खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में भारत के खिलाफ पहले दोनों टेस्ट मैचों में शतक लगाया है.

चौथे दिन भारत के लिए दोनों विकेट सारांश जैन ने लिए. सारांश का यह इंटरनेशनल डेब्यू मैच है और तीसरे दिन के अंत तक कोई विकेट नहीं ले पाए थे. चौथे दिन उन्होंने लाहिरु कुमारा और सोनल दिनुषा का विकेट लिया.

श्रीलंका के 7 विकेट महज 173 रन पर गिर गए थे, उसके लिए 200-220 रन के स्कोर तक पहुंच पाना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन सोनल दिनुषा ने दिलेरी दिखाते हुए 103 रनों की जुझारू पारी खेली और अपनी टीम को फॉलोऑन स्कोर के करीब तो ले गए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी.

यह भी पढ़ें: सितंबर में BCCI की सालाना बैठक, भारत में नई टीम लाने पर होगी चर्चा!

भारत के सभी गेंदबाजों को सफलता

भारत का एक भी गेंदबाज ऐसा नहीं रहा, जिसे विकेट ना मिला हो. सबसे ज्यादा प्रभावित प्रसिद्ध कृष्णा ने किया. श्रीलंका की पिच आमतौर पर ढाई से 3 दिन के बाद स्पिनरों के लिए मददगार बन जाती हैं, फिर भी प्रसिद्ध कृष्णा ने घातक गेंदबाजी करते हुए 3 बल्लेबाजों को आउट किया. मानव सुतार ने भी 3 विकेट चटकाए. वहीं चौथे दिन सारांश जैन ने 2 विकेट लिए, वहीं मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा को भी एक-एक सफलता मिली.

यह भी पढ़ें:

'वायरल गर्ल' मेधावी बिधूड़ी ने विराट कोहली से की खास रिक्वेस्ट

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 26 Aug 2026 10:27 AM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka IND VS SL Sonal Dinusha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
सिर्फ 14 रन से चूकी श्रीलंका, कोलंबो टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों का जलवा, सारांश भी चमके
सिर्फ 14 रन से चूकी श्रीलंका, कोलंबो टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों का जलवा, सारांश भी चमके
क्रिकेट
IND vs SL Live Score: फॉलोऑन नहीं बचा पाई श्रीलंका की दूसरी पारी शुरू, 213 रन पीछे
Live: फॉलोऑन नहीं बचा पाई श्रीलंका की दूसरी पारी शुरू, 213 रन पीछे
क्रिकेट
'यह कैसा पाखंड है...', क्यों बुरी तरह भड़क उठे सुनील गावस्कर
'यह कैसा पाखंड है', क्यों बुरी तरह भड़क उठे सुनील गावस्कर
क्रिकेट
'वायरल गर्ल' मेधावी बिधूड़ी ने विराट कोहली से की खास रिक्वेस्ट
'वायरल गर्ल' मेधावी बिधूड़ी ने विराट कोहली से की खास रिक्वेस्ट
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड की मोहब्बत पर मौत की स्क्रिप्ट !
कचरे में फेंकी एक्सपायर्ड चॉकलेट, लूटने उमड़ी भीड़!
'ऑल इंडिया पॉलिसी'..रोजगार मांगोगे,मिलेगी लाठी !
Kriti Sanon के रक्षाबंधन ऐड पर भड़कीं Kangana Ranaut
युवाओं की आवाज क्यों नहीं सुन रही सम्राट सरकार? पटना में बवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आप कौन होते हैं...', स्कूल में हिजाब वाले मामले पर भड़के ओवैसी
'आप कौन होते हैं...', स्कूल में हिजाब वाले मामले पर भड़के ओवैसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
स्कूलों में हिजाब विवाद पर मायावती की प्रतिक्रिया, BSP चीफ ने की ये अपील
स्कूलों में हिजाब विवाद पर मायावती की प्रतिक्रिया, BSP चीफ ने की ये अपील
विश्व
अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट पर रोक, ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला
अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट पर रोक, ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला
बॉलीवुड
यश की 'टॉक्सिक' की बंपर ओपनिंग तय, सुबह 10 बजे तक 23 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन
'टॉक्सिक' की बंपर ओपनिंग तय, सुबह 10 बजे तक 23 करोड़ के हुई पार
क्रिकेट
सिर्फ 14 रन से चूकी श्रीलंका, कोलंबो टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों का जलवा, सारांश भी चमके
सिर्फ 14 रन से चूकी श्रीलंका, कोलंबो टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों का जलवा, सारांश भी चमके
इंडिया
'मेरी मां का परिवार भारत में...', भागवत के कार्यक्रम से चिढ़े जोहरान ममदानी?
'मेरी मां का परिवार भारत में...', भागवत के कार्यक्रम से चिढ़े जोहरान ममदानी?
बिहार
बिहार में इंटरकास्ट मैरिज करने पर सरकार देगी ढाई लाख रुपये! CM सम्राट का ऐलान
बिहार में इंटरकास्ट मैरिज करने पर सरकार देगी ढाई लाख रुपये! CM सम्राट का ऐलान
ट्रेंडिंग
छुट्टी मांगने पर बॉस ने दिया ऐसा रिप्लाई, चैट हो गई वायरल
छुट्टी मांगने पर बॉस ने दिया ऐसा रिप्लाई, चैट हो गई वायरल
ENT LIVE
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
ENT LIVE
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Embed widget