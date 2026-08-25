कैसा है Audi Q3 का फर्स्ट लुक? लॉन्चिंग से खासियत तक सब जानें

ऑडी की पॉपुलर लग्जरी SUV Q3 अब नए और ज्यादा मॉडर्न लुक के साथ आने वाली है. लंबे समय से बाजार में मौजूदा Q3 को नई जनरेशन मॉडल रिप्लेस करेगी. नई SUV में डिजाइन से लेकर इंटीरियर, टेक्नोलॉजी और फीचर्स तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं. कंपनी ने इसे ज्यादा प्रीमियम और दमदार लुक देने के साथ-साथ ऐसा इंजन भी दिया है, जो इस सेगमेंट में इसे खास बनाता है.

भारत में नई Audi Q3 की लॉन्चिंग अक्टूबर 2026 के आसपास होने की उम्मीद है. लॉन्च के बाद यह एंट्री-लेवल लग्जरी SUV सेगमेंट में BMW X1 और Mercedes-Benz GLA जैसी कारों को टक्कर देगी.

कैसा है गाड़ी का डिजाइन?

नई Audi Q3 के डिजाइन में सबसे ज्यादा बदलाव इसके एक्सटीरियर में नजर आते हैं. कंपनी ने SUV के फ्रंट को पहले की तुलना में ज्यादा अग्रेसिव, चौड़ा और मस्कुलर लुक दिया है. इसमें स्प्लिट हेडलैंप डिजाइन मिलता है, जिसमें हेडलैंप और LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स को अलग-अलग हिस्सों में रखा गया है. इससे कार का फ्रंट काफी आधुनिक दिखाई देता है. इसकी सिंगलफ्रेम ग्रिल भी पहले से बड़ी है और इसका डिजाइन ज्यादा चौड़ा रखा गया है. ग्रिल और लाइटिंग के इस नए सेटअप की वजह से Q3 को सड़क पर पहले से ज्यादा दमदार रोड प्रेजेंस मिलती है.

पीछे की तरफ भी नई Q3 का डिजाइन ज्यादा आकर्षक बनाया गया है. रियर प्रोफाइल को चौड़ा दिखाने पर खास ध्यान दिया गया है और नई लाइटिंग डिजाइन इसे आधुनिक लुक देती है. कुल मिलाकर नई Q3 का बाहरी डिजाइन पुराने मॉडल की तुलना में ज्यादा शार्प और स्पोर्टी है. यानी जो ग्राहक Audi की पारंपरिक प्रीमियम डिजाइन के साथ कुछ नया और ज्यादा बोल्ड लुक चाहते हैं, उनके लिए यह बदलाव खास हो सकता है.

साइज की बात करें तो नई Q3 पुराने मॉडल से बड़ी है. इसकी लंबाई 4,531mm और व्हीलबेस 2,681mm है. कार का बढ़ा हुआ आकार न सिर्फ इसे सड़क पर ज्यादा प्रीमियम और दमदार मौजूदगी देता है, बल्कि केबिन के अंदर भी ज्यादा जगह मिलने की उम्मीद है. खासतौर पर लंबे व्हीलबेस का फायदा पीछे बैठने वाले यात्रियों को मिल सकता है. रोजाना शहर में इस्तेमाल के साथ लंबी दूरी की यात्रा के दौरान भी यह अतिरिक्त स्पेस और बेहतर केबिन एक्सपीरियंस उपयोगी हो सकता है.

गाड़ी का केबिन और पावरट्रेन

नई Q3 का केबिन पुराने मॉडल की तुलना में काफी ज्यादा मॉडर्न नजर आता है. डैशबोर्ड पर बड़ी स्क्रीन और डिजिटल डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है, जिससे अंदर से SUV ज्यादा टेक्नोलॉजी से लैस महसूस होती है. इसमें 12.8 इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन और 11.9 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले दिया गया है. बड़ी स्क्रीन की वजह से नेविगेशन, मीडिया और दूसरे कनेक्टेड फीचर्स को इस्तेमाल करना आसान हो सकता है.

Audi ने हर चीज को टचस्क्रीन पर निर्भर नहीं किया है. कुछ जरूरी और रोजाना इस्तेमाल होने वाले फंक्शंस के लिए फिजिकल बटन भी दिए गए हैं. इससे ड्राइविंग के दौरान क्लाइमेट कंट्रोल जैसे बेसिक फंक्शंस को जल्दी इस्तेमाल करने में सुविधा मिल सकती है. केबिन में नया फोर-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है, जो इसके इंटीरियर को अलग और ज्यादा प्रीमियम लुक देता है.

फीचर्स की बात करें तो नई Audi Q3 को काफी अच्छी तरह से फीचर-लोडेड बनाया गया है. इसमें डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जिससे ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर अपनी जरूरत के हिसाब से अलग तापमान सेट कर सकते हैं. इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है. पैनोरमिक सनरूफ के कारण केबिन ज्यादा खुला और प्रीमियम महसूस हो सकता है.

इंजन के मामले में नई Q3 का सबसे बड़ा आकर्षण इसका 2.0-लीटर TFSI टर्बो पेट्रोल इंजन है. यह इंजन 204bhp की पावर पैदा करता है और इसे 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. इस सेगमेंट में मौजूद कई प्रतिद्वंद्वी मॉडल छोटे इंजन के साथ आते हैं, ऐसे में Q3 का बड़ा 2.0-लीटर इंजन उन ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है जो लग्जरी SUV के साथ मजबूत परफॉर्मेंस चाहते हैं.

भारत में लॉन्च होने के बाद नई Audi Q3 का सीधा मुकाबला BMW X1 और Mercedes-Benz GLA जैसी एंट्री-लेवल लग्जरी SUVs से होगा. इस सेगमेंट में ग्राहक केवल ब्रांड ही नहीं, बल्कि डिजाइन, फीचर्स, स्पेस, परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी को भी काफी महत्व देते हैं. ऐसे में नई Q3 के पास इन सभी क्षेत्रों में खुद को मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करने का मौका है.

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