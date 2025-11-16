Suzuki Motorcycles ने अपनी मशहूर सुपरस्पोर्ट सीरीज GSX-R की 40वीं Anniversary के मौके पर एक नया और खास एडिशन लॉन्च किया है. जुलाई 2025 में पेश किए गए इस GSX-R1000R 40th Anniversary Edition की कीमत अब आधिकारिक रूप से घोषित कर दी गई है. ये मॉडल फिलहाल UK और यूरोप के लिए लॉन्च किया गया है और इसकी शुरुआती कीमत 17,599 पाउंड (लगभग 20.52 लाख रुपये) तय की गई है.

दरअसल, इस खास एडिशन को केवल एक रेट्रो डिजाइन तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसमें कई टेक्निकल अपडेट और नए मैकेनिकल बदलाव किए गए हैं. इससे यह पहले से ज्यादा पावरफुल, एयरोडायनामिक और स्थिर हो गई है. नई कलर थीम के साथ यह बाइक पुराने GSX-R मॉडल्स की याद भी दिलाती है, जो इसे एक कलेक्टर्स एडिशन बनाती है.

नए 1000cc इंजन के साथ पावरफुल परफॉर्मेंस

इस स्पेशल एडिशन GSX-R1000R में Suzuki ने एक नया डिजाइन किया हुआ 1000cc इनलाइन-फोर इंजन दिया है. इसमें नए क्रैंकशाफ्ट, क्रैंककेस, हल्के पिस्टन और मजबूत कनेक्टिंग रॉड्स शामिल किए गए हैं. इन बदलावों की वजह से इंजन का कंप्रेशन रेशियो बढ़ा है, जिससे परफॉर्मेंस और रेस्पॉन्स दोनों बेहतर हुआ है. कंपनी ने VVT सिस्टम को बरकरार रखा है, लेकिन फ्यूल पंप और इंजेक्टर्स को अपग्रेड किया गया है. इस अपडेटेड इंजन के साथ बाइक 193 hp की पावर और 110 Nm का टॉर्क बनाती है, जो इसे ट्रैक और हाईवे दोनों पर स्टेबल बनाता है.

नई कार्बन विंगलेट डिजाइन और मजबूत सस्पेंशन

Suzuki का दावा है कि इस एडिशन की सबसे खास चीज इसके हल्के कार्बन विंगलेट्स हैं. ये विंगलेट न केवल देखने में स्पोर्टी लगते हैं, बल्कि हाई-स्पीड पर बाइक को बेहतर डाउनफोर्स और स्टेबिलिटी भी देते हैं. कंपनी ने साफ कहा है कि इन्हें केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि असली परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है. फ्रेम की बात करें तो इसमें पहले की तरह मजबूत ट्विन-स्पार एल्युमिनियम फ्रेम दिया गया है. सस्पेंशन सेटअप में आगे Showa Balance Free Fork और पीछे Balance Free Rear Shock मिलता है, जो कॉर्नरिंग और ब्रेकिंग के दौरान बाइक को बेहतरीन कंट्रोल देता है.

Suzuki GSX-R1000R के फीचर्स और रेट्रो कलर थीम

बाइक में 320mm के बड़े फ्रंट फ्लोटिंग डिस्क और Brembo के चार-पिस्टन मोनोब्लॉक कैलिपर्स दिए गए हैं, जिससे ब्रेकिंग बेहद शार्प हो जाती है. टायरों में Bridgestone RS11 स्पोर्ट टायर मिलते हैं जो ट्रैक्शन और रोड ग्रिप को बेहतर करते हैं. डिजाइन की बात करें तो यह एडिशन खास रेट्रो शैली में बनाया गया है. इसमें तीन कलर्स में थीम दी गई है-ब्लू-व्हाइट, रेड-व्हाइट और येलो-मैट ब्लू. फेयरिंग, टैंक और सीट पर GSX-R ब्रांडिंग, एनिवर्सरी लोगो और बेलीपैन पर रेट्रो ‘R’ का मार्क मिलता है, जो इसे खास पहचान देता है.

यह भी पढ़ें

Wagon R से लेकर Hyundai Exter: ये हैं 10 लाख रुपए से कम में टॉप माइलेज वाली कारें, देखें लिस्ट