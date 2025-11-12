एक्सप्लोरर
Wagon R से लेकर Hyundai Exter: ये हैं 10 लाख रुपए से कम में टॉप माइलेज वाली कारें, देखें लिस्ट
अगर आपका बजट 10 लाख रुपए तक है, तो अब आपको माइलेज और फीचर्स में समझौता नहीं करना पड़ेगा. Maruti Celerio से लेकर Tata Punch SUV जैसी कई बेहतरीन कारें मौजूद हैं जो बजट में फिट बैठती हैं.
भारत में हाल ही में हुई GST कटौती के बाद कार खरीदने वालों में उत्साह बढ़ गया है. वहीं पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के बीच लोग अब ऐसी कारें ढूंढ रहे हैं जो ज्यादा माइलेज दें और जेब पर हल्की पड़ें. अगर आपका बजट 10 लाख तक है, तो बाजार में कई ऐसी कारें मौजूद हैं जो शानदार माइलेज, मॉडर्न डिजाइन और भरोसेमंद परफॉर्मेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देती हैं.
Maruti Suzuki Celerio
- Maruti Suzuki Celerio भारत की सबसे किफायती और पॉपुलर हैचबैक कारों में से एक है. इसका डिजाइन स्लीक और मॉडर्न है, जबकि इसका मेंटेनेंस खर्च बेहद कम है. कंपनी का दावा है कि Celerio पेट्रोल में 26.6 km/l और CNG में 35.12 km/kg तक का माइलेज देती है. रियल वर्ल्ड में यह आंकड़ा थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी यह अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा Fuel बचाने वाली कार है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 4.69 लाख (एक्स-शोरूम) है. जो लोग रोज शहर में ड्राइव करते हैं और एक कम खर्चीली कार चाहते हैं, उनके लिए Celerio एक बेहतर विकल्प है.
Maruti Suzuki Wagon R
- Wagon R का बॉक्सी डिजाइन और High सीटिंग पॉजिशन इसे बेहद आरामदायक बनाता है. यह कार 26.1 km/l तक का माइलेज देती है, जिससे यह पेट्रोल खर्च के मामले में भी शानदार है. लगभग 4.98 लाख से शुरू होने वाली Wagon R उन परिवारों के लिए परफेक्ट है जो स्पेस, कम मेंटेनेंस और बेहतर परफॉर्मेंस चाहते हैं.
Maruti Suzuki Alto K10
- अगर आप अपनी पहली कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो Alto K10 एक बेहतर विकल्प है. यह छोटी, हल्की और आसान हैंडलिंग वाली कार है. इसका माइलेज 24.8 km/l तक का है, और इसकी कीमत 3.69 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. ये कार कम खर्च और भरोसेमंद ड्राइविंग का बढ़िया पैकेज है.
Hyundai Exter
- Hyundai Exter उन खरीदारों के लिए है जो SUV जैसा लुक चाहते हैं, लेकिन बजट सीमित है. इस कार की कीमत 5.68 लाख से शुरू होती है और यह 19 km/l का माइलेज देती है. इसमें हाई ग्राउंड क्लियरेंस, मॉडर्न डिजाइन और एडवांस फीचर्स दिए गए हैं.
Tata Punch
- Tata Punch उन लोगों के लिए है जो मजबूत बॉडी, SUV फील और बेहतर परफॉर्मेंस चाहते हैं. इसे ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. इसका माइलेज 18 km/l तक है और कीमत लगभग 6 लाख से शुरू होती है. Punch छोटे परिवारों और युवाओं दोनों के लिए एक सेफ और स्मार्ट विकल्प है.
