हिंदी न्यूज़ऑटोCNG अवतार में पेश हुई Suzuki Access, अब बढ़ेगा माइलेज, घटेगा खर्च, जानें कीमत

CNG अवतार में पेश हुई Suzuki Access, अब बढ़ेगा माइलेज, घटेगा खर्च, जानें कीमत

Suzuki ने 2025 Japan Auto Show में अपने पॉपुलर स्कूटर Access का CNG वेरिएंट पेश किया है. ये स्कूटर पेट्रोल और CNG दोनों पर चलेगा. आइए इसके डिजाइन, फीचर्स और लॉन्च डिटेल्स पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 31 Oct 2025 04:04 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच Suzuki ने अपने सबसे पॉपुलर स्कूटर Access 125 को एक नया रूप दिया है. कंपनी ने 2025 Japan Auto Show में इसका CNG वेरिएंट पेश किया है, जो न सिर्फ जेब के लिए हल्का होगा बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद साबित होगा. नया मॉडल माइलेज, डिजाइन और सेफ्टी – तीनों ही मामलों में पहले से बेहतर है. आइए विस्तार से जानते हैं.

डिजाइन

  • Suzuki ने Access 125 CNG को इस तरह डिजाइन किया है कि इसका क्लासिक लुक बरकरार रहे, लेकिन इसमें मॉडर्न टच भी मिले. स्कूटर में अब ग्रीन और ब्लू डुअल-टोन ग्राफिक्स, साइड पैनल पर CNG बैजिंग, और नया डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो पेट्रोल और CNG दोनों टैंक की जानकारी दिखाता है. इसके साथ ही LED हेडलैंप, क्रोम फिनिशिंग, और प्रीमियम सीट क्वालिटी स्कूटर को पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं. कंपनी ने इसे खासतौर पर इको-फ्रेंडली डिजाइन के साथ पेश किया है.

इंजन और परफॉर्मेंस

  • Suzuki Access CNG में वही 125cc एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है जो पेट्रोल वर्जन में मिलता है, लेकिन इसमें अब CNG फ्यूल सिस्टम जोड़ा गया है. ये स्कूटर बाय-फ्यूल टेक्नोलॉजी पर काम करता है-यानी इसे पेट्रोल और CNG, दोनों फ्यूल पर चलाया जा सकता है. कंपनी के मुताबिक, CNG मोड में स्कूटर की टॉप स्पीड थोड़ी कम होगी, लेकिन माइलेज में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. Suzuki का दावा है कि Access 125 CNG एक किलो गैस में 60 से 70 किलोमीटर तक चलेगा, जो पेट्रोल मॉडल की तुलना में करीब 30–40% ज्यादा माइलेज है. CNG मोड में स्कूटर की राइड स्मूद रहती है और जब इसे पेट्रोल पर स्विच किया जाता है तो इसकी परफॉर्मेंस वही रहती है जो स्टैंडर्ड Access 125 में मिलती है.

सेफ्टी और टेक्नोलॉजी

  • Suzuki ने Access 125 CNG में सेफ्टी फीचर्स पर खास ध्यान दिया है. इसमें एक डुअल-फ्यूल स्विचिंग सेफ्टी सिस्टम दिया गया है, जो फ्यूल मोड बदलते समय किसी भी गैस लीकेज को रोकता है. इसके साथ ही इसमें लीक डिटेक्शन सेंसर और ऑटो कट-ऑफ वॉल्व जैसी तकनीकें भी शामिल हैं, जो खतरे की स्थिति में फ्यूल सप्लाई को अपने आप बंद कर देती हैं. टेक्नोलॉजी के मामले में भी स्कूटर को अपग्रेड किया गया है. अब इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, और USB चार्जिंग पोर्ट जैसे मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं. इन सबके साथ Access 125 CNG न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि आज के युवाओं की जरूरतों के हिसाब से पूरी तरह अपडेटेड भी है.

लॉन्च और कीमत

  • Japan Auto Show में पेश किए जाने के बाद Suzuki Access 125 CNG को भारत में 2026 की शुरुआत तक लॉन्च किया जा सकता है. कंपनी इसे पहले दिल्ली, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में लॉन्च करेगी, जहां पहले से CNG स्टेशन की अच्छी सुविधा मौजूद है.

Published at : 31 Oct 2025 03:54 PM (IST)
Suzuki Access CNG Suzuki Access 125 CNG Scooter Suzuki CNG Scooter
