हिंदी न्यूज़ऑटोडीलरशिप पर पहुंची Mahindra BE 6 Pack One, सिंगल चार्ज में 683 KM की धांसू रेंज, जल्द शुरू होगी डिलीवरी!

डीलरशिप पर पहुंची Mahindra BE 6 Pack One, सिंगल चार्ज में 683 KM की धांसू रेंज, जल्द शुरू होगी डिलीवरी!

महिंद्रा BE 6 इलेक्ट्रिक SUV का Pack One वैरिएंट डीलरशिप पर पहुंचना शुरू हो गया है. इसकी जल्द डिलीवरी शुरू होगी. आइए इसकी कीमत, फीचर्स, सेफ्टी और रेंज की पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 31 Oct 2025 10:45 AM (IST)
Preferred Sources

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है. कंपनी की नई Mahindra BE 6 Electric SUV लॉन्च के बाद से ही सुर्खियों में है. अब कंपनी ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि इसका Pack One वेरिएंट देशभर की डीलरशिप्स पर पहुंचना शुरू हो गया है, जिसका मतलब है कि जल्द ही ग्राहकों को इसकी डिलीवरी मिलने वाली है. यह SUV महिंद्रा के Born Electric प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जो कंपनी की अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक कारों की नींव मानी जा रही है.

कीमत और वेरिएंट्स

  • Mahindra BE 6 Electric SUV को कंपनी ने पांच वेरिएंट्स( Pack One, Pack One Above, Pack Two, Pack Three Select और Pack Three) में पेश किया है. इनकी एक्स-शोरूम कीमतें 18.90 लाख से 26.90 लाख के बीच तय की गई हैं. कीमत के लिहाज से यह SUV Tata Curvv EV, MG ZS EV और Hyundai Creta EV जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देती है.

पावर और रेंज

  • Mahindra BE 6 दो बैटरी पैक ऑप्शंस के साथ आती है-पहला, 59 kWh बैटरी पैक जो एक बार चार्ज करने पर 557 Km की रेंज देता है और दूसरा, 79 kWh बैटरी पैक जिसकी रेंज 683 Km (MIDC) तक है. SUV का हाई-एंड वेरिएंट 286 bhp की दमदार रियर मोटर के साथ आता है, जिससे यह हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक SUV बन जाती है. इसके अलावा, BE 6 में फास्ट चार्जिंग सिस्टम दिया गया है, जो कुछ ही मिनटों में 0 से 80% तक बैटरी चार्ज कर सकता है.

डिजाइन

  • Mahindra BE 6 का डिजाइन कंपनी की “Born Electric DNA” फिलॉसफी को दिखाता है. इसके फ्रंट में क्लोज्ड ग्रिल, Y-शेप LED DRLs, स्लीक हेडलैंप्स और आक्रामक बंपर दिए गए हैं जो इसे मॉडर्न और प्रीमियम लुक देते हैं. रियर में कनेक्टेड LED टेललाइट्स और BE बैजिंग SUV की मॉडर्न पहचान को पूरा करते हैं. शेप की बात करें तो यह SUV मिड-साइज सेगमेंट में आती है.

इंटीरियर

  • Mahindra BE 6 का केबिन पूरी तरह डिजिटल और प्रीमियम है. इसका Pack One वेरिएंट डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले सेटअप (इंफोटेनमेंट और डिजिटल क्लस्टर), वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, क्रूज कंट्रोल और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसी सुविधाओं से लैस है.

 सेफ्टी 

  • सेफ्टी के मामले में Mahindra BE 6 को भारतीय इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट का नया मानक कहा जा सकता है. इसमें 6 से 7 एयरबैग्स, लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी, लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB), और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे एडवांस फीचर्स मौजूद हैं.

टाटा, MG और ह्युंडई को देगी कड़ी टक्कर

  • Mahindra BE 6 का मुकाबला भारतीय बाजार में मुख्य रूप से Tata Curvv EV, MG ZS EV, Hyundai Creta EV, Tata Harrier EV और Mahindra XEV 9e से रहेगा. हालांकि, BE 6 अपनी 683 Km की रेंज, ADAS लेवल-2 टेक्नोलॉजी, और फास्ट चार्जिंग सिस्टम की बदौलत इन सभी से आगे निकलती नजर आती है.

Published at : 31 Oct 2025 10:45 AM (IST)
Tags :
Mahindra Delivery Electric SUV Mahindra BE 6
