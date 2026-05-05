Summer Car Tips: गर्मी में कार चला रहे हैं? ये 5 जरूरी टिप्स आपकी गाड़ी को रखेंगे सुरक्षित

भारत जैसे देश में गर्मी के मौसम में तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है, जिससे कार पर काफी असर पड़ता है. ज्यादा गर्मी में इंजन, टायर, बैटरी और AC जैसे हिस्सों पर दबाव बढ़ जाता है. अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो गाड़ी अचानक खराब हो सकती है. इसलिए गर्मी में कार की सही देखभाल करना बहुत जरूरी हो जाता है. थोड़ी सी सावधानी से आप महंगे रिपेयर से बच सकते हैं और अपनी जर्नी को सुरक्षित बना सकते हैं.

इंजन कूलेंट का ध्यान रखें

गर्मी में इंजन जल्दी गरम हो सकता है, इसलिए कूलेंट का सही लेवल होना बहुत जरूरी है. कूलेंट इंजन को ठंडा रखने में मदद करता है. अगर यह कम हो जाए या खराब हो जाए, तो इंजन ओवरहीट हो सकता है. समय-समय पर कूलेंट चेक करें और जरूरत हो तो बदलें. साथ ही रेडिएटर और पाइप में लीकेज की जांच भी करें.

टायर प्रेशर नियमित चेक करें

गर्मी में टायर के अंदर की हवा फैल जाती है, जिससे प्रेशर बढ़ सकता है. ज्यादा प्रेशर होने पर टायर फटने का खतरा भी रहता है. इसलिए हफ्ते में एक बार टायर प्रेशर जरूर चेक करें और कंपनी के बताए लेवल पर ही रखें. साथ ही टायर में दरार या ज्यादा घिसाव भी देखें, क्योंकि गर्मी में रबर जल्दी खराब होता है.

बैटरी की सेहत बनाए रखें

ज्यादा गर्मी बैटरी के लिए नुकसानदायक हो सकती है. इससे बैटरी का पानी सूख सकता है और उसकी लाइफ कम हो जाती है. बैटरी के टर्मिनल साफ रखें और अगर बैटरी पुरानी हो गई है, तो उसे चेक जरूर करवाएं. इससे अचानक गाड़ी बंद होने की परेशानी से बचा जा सकता है.

कार के अंदरूनी हिस्सों को धूप से बचाएं

सीधी धूप में कार खड़ी रहने से अंदर का हिस्सा बहुत गर्म हो जाता है. इससे सीट, डैशबोर्ड और अन्य हिस्सों को नुकसान हो सकता है. सनशेड का इस्तेमाल करें या गाड़ी को छांव में पार्क करें. इससे कार का अंदरूनी हिस्सा सुरक्षित रहेगा और बैठते समय ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी.

AC की परफॉर्मेंस बनाए रखें

गर्मी में आरामदायक ड्राइव के लिए AC का सही काम करना बहुत जरूरी है. अगर AC कम ठंडा कर रहा है या बदबू आ रही है, तो तुरंत चेक करवाएं. एयर फिल्टर साफ रखें और जरूरत हो तो बदलें. इससे AC की कूलिंग बेहतर होती है और सफर आरामदायक बनता है.

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