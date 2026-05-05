इलेक्ट्रिक कार बाजार में टाटा नंबर 1, अप्रैल में सबसे ज्यादा बिक्री, जानें बाकी कंपनियों का हाल

आज के समय में इलेक्ट्रिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है. कम रनिंग कॉस्ट और बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से लोग इन्हें ज्यादा पसंद कर रहे हैं. साथ ही, इनमें मिलने वाले मॉडर्न फीचर्स भी इन्हें खास बनाते हैं. अप्रैल 2026 के सेल्स आंकड़े बताते हैं कि इस सेगमेंट में कंपनियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. हालांकि मार्च के मुकाबले अप्रैल में बिक्री में थोड़ी गिरावट जरूर आई है, लेकिन कुल आंकड़े अभी भी मजबूत हैं.

अप्रैल 2026 में कुल कितनी EV बिकी?

रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2026 में भारत में कुल 22,677 इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री हुई. यह आंकड़ा मार्च 2026 के 23,097 यूनिट्स से थोड़ा कम है. वहीं फरवरी में 14,438 और जनवरी 2026 में 18,851 इलेक्ट्रिक कारें बिकी थीं. इससे साफ है कि साल की शुरुआत से EV की मांग लगातार बनी हुई है, भले ही महीने-दर-महीने थोड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा हो.

टाटा बनी सबसे बड़ी EV कंपनी

अप्रैल 2026 में टाटा मोटर्स ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेचकर पहला स्थान हासिल किया. कंपनी ने इस महीने कुल 8,507 यूनिट्स की बिक्री की. टाटा नेक्सॉन EV और पंच EV जैसी गाड़ियों का इसमें बड़ा योगदान रहा. इन गाड़ियों की कीमत और फीचर्स ग्राहकों को काफी पसंद आ रहे हैं, जिसकी वजह से टाटा लगातार मार्केट में आगे बनी हुई है.

महिंद्रा और MG ने भी दिखाई ताकत

महिंद्रा इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रही. कंपनी को अप्रैल में 5,394 ग्राहक मिले, जो इसके मजबूत प्रदर्शन को दिखाता है. वहीं MG कंपनी ने 4,978 यूनिट्स बेचकर तीसरा स्थान हासिल किया. MG की इलेक्ट्रिक कारें भी ग्राहकों के बीच धीरे-धीरे पॉपुलर हो रही हैं.

बाकी कंपनियों का प्रदर्शन कैसा रहा?

वियतनाम की कंपनी VinFast ने अप्रैल में 1,231 इलेक्ट्रिक कारें बेचीं, जो एक अच्छा संकेत है क्योंकि कंपनी ने हाल ही में भारत में एंट्री की है. मारुति सुजुकी ने 1,222 यूनिट्स बेचकर पांचवां स्थान हासिल किया. वहीं Hyundai को 512, BYD को 467 और Kia को 321 ग्राहक मिले. अन्य कंपनियों ने मिलकर सिर्फ 25 यूनिट्स की बिक्री की.

ये भी पढ़ें: कम बजट में दमदार परफॉर्मेंस! ये हैं 2 लाख के अंदर की 5 बेस्ट बाइक्स, देखें ये लिस्ट