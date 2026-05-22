Suffocation Risk Inside Car: कार में बंद हो जाए तो कितनी देर में घुट जाता है दम, क्या है जान बचाने का तरीका?
Suffocation Risk Inside Car: कार खरीदने का सबका सपना होता है लेकिन इसमें फंस जाने से क्या हो सकता है, आइए जानते हैं इसके बारे में.
Suffocation Risk Inside Car: भारत में गर्मी इस समय अपने चरम पर है. हर तरफ इंसान परेशान है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इतनी गर्मी के बीच अगर कोई किसी कार के अंदर लॉक हो जाए तो उसके साथ क्या होगा? इस हालत में कुछ ही समय के अंदर दम घुटने से इंसान की तड़प कर मौत हो जाएगी? कई बार ऐसे दर्दनाक मामले सामने आते हैं, जिसमें बहुत से लोगों और बच्चों की जान चली जाती है.
ऐसी घटनाएं कई बार सामने आई हैं, इसके बावजूद लोग इस खतरे को हल्के में लेते हैं. ऐसे में इसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है कि कार के अंदर फंस जाने पर व्यक्ति के पास खुदको बचाने का कितना समय होता है? और ऐसी हालत में कैसे बचा जा सकता है.
कार बन सकती है चैंबर
एक कार के अंदर हवा खिड़कियों या AC द्वारा ही अंदर जाती है. अगर यह दोनों बंद हो जाएं और कोई इसके अंदर फंस जाए तो यह चलती-फिरती मौत से कम नहीं है. बंद कार के अंदर वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं हो पाता है और कार के अंदर का तापमान भी बहुत तेजी से बढ़ता है. एक रिसर्च के मुताबिक, बाहर का तापमान अगर 35 डिग्री सेल्सियस हो तो बंद कार के अंदर केवल 20 से 30 मिनट में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच सकता है. ऐसी स्थिति में शरीर का तापमान तेजी से बढ़ता है और इंसान को घबराहट, चक्कर, सांस लेने में दिक्कत और बेहोशी तक आ सकती है.
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कितने देर में घुट सकता है दम?
- 15 से 20 मिनट में बेचैनी और सांस लेने में दिक्कत शुरू हो सकती है.
- 30 मिनिट के बाद शरीर पर गंभीर असर जैसे- बेहोश हो जाना आदि शुरू हो सकता है.
- 1 घंटे से ज्यादा होने पर यह जानलेवा हो सकता है.
फंस जाने पर क्या करें?
- लगातार हॉर्न बजाकर सहायता पाने की कोशिश करें.
- फोन अगर पास में हो तो परिवार, पुलिस या इमरजेंसी नंबर पर काल करें.
- अगर बाहर निकलने का कोई रास्ता न बचे तो सीसा तोड़ने की कोशिश करें.
- बच्चे अगर साथ में कार में हो तो उन्हें घबराने न दें और बुद्धि के साथ काम लें.
कुछ गलतियां कभी न करें?
- भूलकर भी बच्चों और पालतू जानवरों को कार के अंदर न छोड़ें.
- कार पार्क करते समय एक बार जरूर चेक कर लें.
- एक स्पेयर चाभी कार के अंदर ही रखें.
- बंद कार में सोने की कोशिश न करें .
कार के अंदर फंसना मामूली बात नहीं है, कुछ ही मिनटों की लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है, खासकर गर्मियों में बंद कार के अंदर तापमान और ऑक्सीजन की स्थिति तेजी से बिगड़ती है, इसलिए सतर्क रहना और सही समय पर मदद लेना ही सबसे बड़ा बचाव है.
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Source: IOCL