100cc बाइक खरीदने का प्लान? इन 5 मॉडल्स में कौन देता है सबसे ज्यादा माइलेज, जानें

Best 100cc Bikes: अगर आप रोजमर्रा के काम और डेली कम्यूट के लिए 100cc बाइक हमेशा से ही भारतीय खरीदारों की पहली पसंद रही है. पेट्रोल के बढ़ते दामों के बीच हर कोई नई बाइक लेने से पहले उसके माइलेज और मेंटेनेंस पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है.

भारतीय ऑटो बाजार में हीरो, होंडा और टीवीएस जैसी कंपनियों के 5 पॉपुलर 100cc मॉडल्स मौजूद हैं जो अपनी जबरदस्त फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाने जाते हैं. अगर आप भी अपने लिए एक किफायती और टिकाऊ बाइक चुनने में उलझे हैं, तो चलिए जानते हैं इन टॉप 5 मॉडल्स की कीमत और माइलेज का पूरा हिसाब-किताब.

माइलेज के लिए दो धाकड़ बाइक

बता दें कि, 100cc सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प का दबदबा सालों से कायम है. देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक हीरो स्प्लेंडर प्लस अपने 97.2cc इंजन और i3S तकनीक के साथ आसानी से 65 से 70 किमी/लीटर का माइलेज दे देती है.

वहीं दूसरी तरफ हीरो एचएफ डीलक्स कम बजट वाले खरीदारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है. हल्की बॉडी और बेहद सस्ते मेंटेनेंस की वजह से यह बाइक भी लगभग 70 किमी/लीटर तक का एवरेज निकाल लेती है. जो हर रोज लंबी दूरी तय करने वालों के लिए बेस्ट है.

यह भी पढ़ें: 612 HP की ताकत और 100KM EV Range, Mercedes ने भारत में लॉन्च की धांसू Plug-in Hybrid

माइलेज के स्मूथ राइड का मज़ा

होंडा की होंडा शाइन 100 ने इस बजट सेगमेंट में आते ही अपनी मजबूत पकड़ बना ली है. इसमें 99.7cc का नया फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन दिया गया है. जो बहुत ही स्मूथ और बिना किसी वाइब्रेशन के चलता है.

यह बाइक आसानी से 60 से 65 किमी/लीटर से ज्यादा का ऑन रोड माइलेज निकाल देती है. इसका हल्का वजन और 786mm की कम सीट हाइट इसे शहर के ट्रैफिक में चलाने के लिए बेहद आसान बनाते हैं. अगर आप स्प्लेंडर का एक भरोसेमंद विकल्प तलाश रहे हैं तो शाइन 100 एक बेस्ट डील है.

फीचर्स के साथ माइलेज में भी नंबर-1

आपको बता दें कि, टीवीएस मोटर्स की टीवीएस स्पोर्ट को भारतीय सड़कों पर माइलेज का असली चैंपियन माना जाता है. इसका रिफाइंड इंजन हाईवे और शहर दोनों जगह 70 किमी/लीटर से ज्यादा का माइलेज देने का दम रखता है.

वहीं अगर आपको थोड़ी ज्यादा मजबूत बिल्ड क्वालिटी और फीचर्स चाहिए तो टीवीएस रैडियन एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है. रेडॉन में यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, साइड-स्टैंड इंडिकेटर और आरामदायक चौड़ी सीट मिलती है. यह बाइक भी लगभग 68 किमी/लीटर का माइलेज बहुत आराम से दे देती है.

यह भी पढ़ें: Fronx vs Venue, माइलेज के मामले में कौन है आगे? खरीदने से पहले जानें किस कार से होगी ज्यादा बचत