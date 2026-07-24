#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोBikes100cc बाइक खरीदने का प्लान? इन 5 मॉडल्स में कौन देता है सबसे ज्यादा माइलेज, जानें

100cc बाइक खरीदने का प्लान? इन 5 मॉडल्स में कौन देता है सबसे ज्यादा माइलेज, जानें

Best 100cc Bikes: 100cc बाइक खरीदने का है प्लान? जानिए कौन सी बाइक देती है सबसे ज्यादा माइलेज. देखें कीमत और फीचर्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 24 Jul 2026 02:52 PM (IST)
Preferred Sources

Best 100cc Bikes: अगर आप  रोजमर्रा के काम और डेली कम्यूट के लिए 100cc बाइक हमेशा से ही भारतीय खरीदारों की पहली पसंद रही है. पेट्रोल के बढ़ते दामों के बीच हर कोई नई बाइक लेने से पहले उसके माइलेज और मेंटेनेंस पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है. 

भारतीय ऑटो बाजार में हीरो, होंडा और टीवीएस जैसी कंपनियों के 5 पॉपुलर 100cc मॉडल्स मौजूद हैं जो अपनी जबरदस्त फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाने जाते हैं. अगर आप भी अपने लिए एक किफायती और टिकाऊ बाइक चुनने में उलझे हैं, तो चलिए जानते हैं इन टॉप 5 मॉडल्स की कीमत और माइलेज का पूरा हिसाब-किताब.  

माइलेज के लिए दो धाकड़ बाइक   

बता दें कि, 100cc सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प का दबदबा सालों से कायम है. देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक हीरो स्प्लेंडर प्लस अपने 97.2cc इंजन और i3S तकनीक के साथ आसानी से 65 से 70 किमी/लीटर का माइलेज दे देती है. 

वहीं दूसरी तरफ हीरो एचएफ डीलक्स कम बजट वाले खरीदारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है. हल्की बॉडी और बेहद सस्ते मेंटेनेंस की वजह से यह बाइक भी लगभग 70 किमी/लीटर तक का एवरेज निकाल लेती है. जो हर रोज लंबी दूरी तय करने वालों के लिए बेस्ट है.

यह भी पढ़ें: 612 HP की ताकत और 100KM EV Range, Mercedes ने भारत में लॉन्च की धांसू Plug-in Hybrid

माइलेज के स्मूथ राइड का मज़ा  

होंडा की होंडा  शाइन 100 ने इस बजट सेगमेंट में आते ही अपनी मजबूत पकड़ बना ली है. इसमें 99.7cc का नया फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन दिया गया है. जो बहुत ही स्मूथ और बिना किसी वाइब्रेशन के चलता है. 

यह बाइक आसानी से 60 से 65 किमी/लीटर से ज्यादा का ऑन रोड माइलेज निकाल देती है. इसका हल्का वजन और 786mm की कम सीट हाइट इसे शहर के ट्रैफिक में चलाने के लिए बेहद आसान बनाते हैं. अगर आप स्प्लेंडर का एक भरोसेमंद विकल्प तलाश रहे हैं तो शाइन 100 एक बेस्ट डील है.

फीचर्स के साथ माइलेज में भी नंबर-1  

आपको बता दें कि, टीवीएस मोटर्स की टीवीएस स्पोर्ट को भारतीय सड़कों पर माइलेज का असली चैंपियन माना जाता है. इसका रिफाइंड इंजन हाईवे और शहर दोनों जगह 70 किमी/लीटर से ज्यादा का माइलेज देने का दम रखता है. 

वहीं अगर आपको थोड़ी ज्यादा मजबूत बिल्ड क्वालिटी और फीचर्स चाहिए तो टीवीएस रैडियन एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है. रेडॉन में यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, साइड-स्टैंड इंडिकेटर और आरामदायक चौड़ी सीट मिलती है. यह बाइक भी लगभग 68 किमी/लीटर का माइलेज बहुत आराम से दे देती है. 

यह भी पढ़ें: Fronx vs Venue, माइलेज के मामले में कौन है आगे? खरीदने से पहले जानें किस कार से होगी ज्यादा बचत

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 24 Jul 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
Hero Splendor Plus Best 100cc Bikes HF Deluxe Honda Shine 100
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बाइक
100cc बाइक खरीदने का प्लान? इन 5 मॉडल्स में कौन देता है सबसे ज्यादा माइलेज, जानें
100cc बाइक खरीदने का प्लान? इन 5 मॉडल्स में कौन देता है सबसे ज्यादा माइलेज, जानें
बाइक
Electric Scooter खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, जल्द होने वाला है नया धमाका
Electric Scooter खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, जल्द होने वाला है नया धमाका
बाइक
1 लाख की डाउन पेमेंट पर Royal Enfield Classic 350 खरीदें तो हर महीने कितनी बनेगी EMI?
1 लाख की डाउन पेमेंट पर Royal Enfield Classic 350 खरीदें तो हर महीने कितनी बनेगी EMI?
बाइक
Royal Enfield Classic 350 खरीदने वालों की हुई मौज, पहली बार मिलेंगे ये 2 बड़े फीचर्स
Royal Enfield Classic 350 खरीदने वालों की हुई मौज, पहली बार मिलेंगे ये 2 बड़े फीचर्स
Advertisement

वीडियोज

CJP Meets Govt. | Jantar Mantar Protest | Delhi में सरकार और Cockroach Janta Party के बीच बातचीत!
Jantar Mantar Protest | PM Modi On Paper Leak: मान गए वांगचुक...CJP का गेम ओवर? | Sonam Wangchuk
PM Modi On NEET | Jantar Mantar Protest: Paper Leak पर आने वाला है सख्त कानून! | Sonam | ABP
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike | Jantar Mantar: सरकार ने वांगचुक को मना लिया | JP Nadda
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike | Jantar Mantar: JP Nadda ने वांगचुक का ऐसे तुड़वाया अनशन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने छात्रों को जंतर मंतर जाने से रोका तो गुस्से में आए राहुल गांधी, जमकर सुनाया
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने छात्रों को जंतर मंतर जाने से रोका तो गुस्से में आए राहुल गांधी, जमकर सुनाया
दिल्ली NCR
CJP Jantar Mantar Protest Live: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं? कल दोपहर तक साफ हो जाएगी तस्वीर!
Live: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं? कल दोपहर तक साफ हो जाएगी तस्वीर!
क्रिकेट
‘क्या कमाल का खिलाड़ी है!’ वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी के मुरीद हुए शशि थरूर, दे दिया बड़ा बयान
‘क्या कमाल का खिलाड़ी है!’ वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी के मुरीद हुए शशि थरूर, दे दिया बड़ा बयान
Blog
Bihar Protest Viral Video: ई बिहार है बाबू! न लाठी का डर, न धुएं का असर... बिहारी लइकों का भौकाल हमेशा अमर!
ई बिहार है बाबू! न लाठी का डर, न धुएं का असर... बिहारी लइकों का भौकाल हमेशा अमर!
टेलीविजन
प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए एक्टर्स को मिल रहे हैं पैसे? एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी के खुलासे से मचा हड़कंप
'एक्टर्स को प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए मिल रहे पैसे', आकांक्षा पुरी का चौंकाने वाला खुलासा
इंडिया
Explained: सदन स्थगित, लेकिन प्रदर्शन पर डटा विपक्ष! CJP के अलावा राहुल ने अलग से रख दीं कौन सी 3 मांगे?
सदन स्थगित, लेकिन प्रदर्शन पर डटा विपक्ष! CJP के अलावा राहुल ने अलग से रख दीं कौन सी 3 मांगे?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव के समर्थन में आईं कुंडा विधायक राजा भैया की पत्नी, Video शेयर किया बड़ा दावा
अखिलेश यादव के समर्थन में आईं कुंडा विधायक राजा भैया की पत्नी, Video शेयर किया बड़ा दावा
शिक्षा
ISRO दे रहा स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप का मौका, जानें कौन सकता है अप्लाई? 
ISRO दे रहा स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप का मौका, जानें कौन सकता है अप्लाई? 
ABP NEWS
Viral Video : त्र्यंबकेश्वर में भगवान शिव ने खोल दी जटाएं!
Viral Video : त्र्यंबकेश्वर में भगवान शिव ने खोल दी जटाएं!
ABP NEWS
Viral Video : जैसलमेर में मानसून की 'ग्रैंड एंट्री'!
Viral Video : जैसलमेर में मानसून की 'ग्रैंड एंट्री'!
ABP NEWS
Viral Video : जब रेड लाइट सिग्नल को लाखों लोगों ने बना दिया अपना ऑफिस!
Viral Video : जब रेड लाइट सिग्नल को लाखों लोगों ने बना दिया अपना ऑफिस!
ABP NEWS
Viral Video : अकेली लड़की पूरे पुलिस तंत्र पर पड़ी भारी!
Viral Video : अकेली लड़की पूरे पुलिस तंत्र पर पड़ी भारी!
ABP NEWS
PM Modi on Paper Leak : छात्रों के साथ न्याय करेंगे पीएम मोदी, पेपर लीक पर तोड़ी चुप्पी
PM Modi on Paper Leak : छात्रों के साथ न्याय करेंगे पीएम मोदी, पेपर लीक पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget