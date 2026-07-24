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हिंदी न्यूज़ऑटो36 लाख रुपये की SUV, लेकिन खरीद पाएंगे सिर्फ 85 लोग, Jeep Meridian में क्या है इतना खास?

36 लाख रुपये की SUV, लेकिन खरीद पाएंगे सिर्फ 85 लोग, Jeep Meridian में क्या है इतना खास?

Jeep Meridian: जीप ने लॉन्च की मेरीडियन 85th एनिवर्सरी एडिशन, 36.05 लाख रुपये कीमत और सिर्फ 85 यूनिट्स उपलब्ध. CARA AI वॉयस असिस्टेंट और लग्जरी फीचर्स से है लैस. जानिए डिटेल्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 24 Jul 2026 05:22 PM (IST)
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Jeep Meridian: अमेरिकन कार निर्माता कंपनी जीप ने अपने 85 साल के इतिहास का जश्न मनाते हुए भारतीय बाजार में एक बहुत ही खास और लिमिटेड एडिशन एसयूवी उतारी है. कंपनी ने अपनी पॉपुलर 7-सीटर एसयूवी का जीप मेरिडियन 85th एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च किया है. 

36.05 लाख एक्स-शोरूम की शुरुआती कीमत पर आई यह गाड़ी कोई आम गाड़ी नहीं है. ऐसा इस लिए क्योंकि पूरे देश में इसकी सिर्फ 85 यूनिट्स ही बेची जाएंगी. यही असली वजह है कि यह कार एसयूवी लवर्स और कलेक्टर्स के लिए बेहद खास बन गई है. तो चलिए जानते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास दिया गया है.

एक्सक्लूसिव लुक्स के साथ प्रीमियम इंटीरियर

आपको बता दें कि, यह लिमिटेड एडिशन मॉडल जीप मेरीडियन के टॉप-स्पेक ओवरलैंड वेरिएंट पर आधारित है. बाहरी लुक को और ज्यादा स्पोर्टी और आकर्षक बनाने के लिए इसमें ग्लॉस ब्लैक 18-इंच के एलॉय व्हील्स, एक्सक्लूसिव 85th एनिवर्सरी की बैजिंग और बॉडी डेकल्स दिए गए हैं. 

वहीं, केबिन के अंदर कदम रखते ही आपको ऑल-ब्लैक इंटीरियर के साथ मायान गोल्ड के लग्जरी एक्सेंट्स देखने को मिलते हैं. जो इसे नॉर्मल मॉडल से बिल्कुल अलग और प्रीमियम लुक देते हैं. इसके अलावा कस्टमर्स के लिए खास 85th एनिवर्सरी AXS एक्सेसरीज पैकेज का ऑप्शन भी रखा गया है.

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AI वॉयस असिस्टेंट और हाई-टेक फीचर्स

जानकारी दें दे इस स्पेशल एडिशन का सबसे बड़ा हाइलाइट नया CARA AI वॉयस असिस्टेंट सिस्टम है. स्टेलांटिस का यह एडवांस्ड एआई सिस्टम आपकी नेचुरल आवाज को आसानी से समझता है. इसके जरिए आप केवल बोलकर नेविगेशन, वेदर अपडेट्स, म्यूजिक, फोन कॉल्स, रिमाइंडर और कार के कई फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं. 

यह एआई असिस्टेंट हिंदी और कई भारतीय भाषाओं समेत 52 भाषाओं को सपोर्ट करता है. इसके साथ ही इसमें स्काई लाउंज पैनोरमिक सनरूफ इल्यूमिनेशन और एम्बीएंट लाइटिंग भी मिलती है.

2.0L दमदार डीजल इंजन और 4x4 की ताकत

बता दें कि, परफॉर्मेंस के मामले में जीप ने इस एनिवर्सरी एडिशन में अपने भरोसेमंद इंजन पर ही दांव खेला है. इसमें 2.0-लीटर का 4-सिलेंडर मल्टीजेट डीजल इंजन दिया गया है. जो 168 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. 

इस पावरफुल इंजन को 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. ऑफ-रोडिंग और हर तरह के रास्तों पर बेहतरीन ग्रिप के लिए यह एसयूवी 2-व्हील ड्राइव 2WD और 4-व्हील ड्राइव 4WD दोनों ऑप्शंस में उपलब्ध है. जो जीप की असली ऑफ-रोडिंग विरासत को बरकरार रखती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 24 Jul 2026 05:22 PM (IST)
Tags :
Jeep Meridian 85th Anniversary Edition Price India Jeep Meridian Limited Edition 85 Units Features Jeep CARA AI Voice Assistant Features Jeep Meridian Overland 85th Anniversary Specs
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