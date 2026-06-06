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हिंदी न्यूज़ऑटोएक ही गुच्छे में कई चाबियां रखना कार के लिए पड़ सकता है महंगा, वजह जानिए

एक ही गुच्छे में कई चाबियां रखना कार के लिए पड़ सकता है महंगा, वजह जानिए

Car Keychain: कार की चाबी के साथ बहुत ज्यादा चाबियां रखने से इग्निशन सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है. अगर आप यह लंबे समय तक करते हैं तो खराबी और महंगा रिपेयर का खर्च सामने आ सकता है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 06 Jun 2026 01:47 PM (IST)
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Car Keychain: अधिकतर लोग अपनी कार की चाबी के साथ घर, ऑफिस, अलमारी और दूसरी कई चाबियां एक ही कीचेन में लगाकर रखते हैं. देखने में यह तरीका सुविधाजनक जरूर लगता है, लेकिन ऑटो एक्सपर्ट्स के अनुसार यह आदत आपकी कार के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है. खासकर उन गाड़ियों में जहां पारंपरिक इग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल होता है, वहां भारी कीचेन लंबे समय में कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है. 

कई वाहन मालिक इस बात पर ध्यान नहीं देते कि चाबी के साथ लटक रहा अतिरिक्त वजन इग्निशन सिलेंडर और उससे जुड़े हिस्सों पर लगातार दबाव डालता रहता है. शुरुआत में इसका असर नजर नहीं आता, लेकिन समय के साथ यह छोटी सी लापरवाही महंगे रिपेयर बिल में बदल सकती है. इसलिए अगर आपकी कार की चाबी के साथ बड़ा गुच्छा लगा हुआ है, तो उसके नुकसान के बारे में जानना जरूरी है.

इग्निशन सिस्टम पर पड़ता है अतिरिक्त दबाव

ऑटो विशेषज्ञों के मुताबिक जब कार की चाबी के साथ कई दूसरी चाबियां और भारी कीचेन जुड़े होते हैं, तो उनका पूरा वजन इग्निशन स्विच पर पड़ता है. ड्राइविंग के दौरान सड़क के झटकों और वाहन के कंपन के कारण यह वजन लगातार हिलता रहता है. इससे इग्निशन सिलेंडर के अंदर मौजूद मैकेनिकल हिस्सों पर अतिरिक्त दबाव बन सकता है. लंबे समय तक ऐसा होने पर चाबी घुमाने में दिक्कत आ सकती है या इग्निशन सिस्टम समय से पहले खराब हो सकता है. 

कुछ मामलों में चाबी फंसने या वाहन स्टार्ट होने में परेशानी जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं. यही वजह है कि कई ऑटो एक्सपर्ट कार की चाबी को जितना संभव हो हल्का रखने की सलाह देते हैं. यह एक छोटा कदम है, लेकिन इससे वाहन के महत्वपूर्ण हिस्सों की उम्र बढ़ सकती है और अनावश्यक मरम्मत खर्च से बचाव हो सकता है.

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स्मार्ट की और आधुनिक कारों में भी जरूरी है सावधानी

कई लोग सोचते हैं कि पुश बटन स्टार्ट और स्मार्ट की वाली नई कारों में यह समस्या नहीं होती. हालांकि ऐसे वाहनों में भी भारी कीचेन पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जाता. ज्यादा वजन होने पर स्मार्ट Key गिरने, खोने या उसके बाहरी हिस्से को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ सकता है. इसके अलावा बार-बार टकराने से Key के बटन और इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों पर भी असर पड़ सकता है. 

विशेषज्ञों का सुझाव है कि कार की चाबी के साथ केवल जरूरी चाबियां ही रखें और बड़े या धातु के भारी सजावटी कीचेन से बचें. इससे चाबी संभालना आसान रहता है और उसके खराब होने की संभावना भी कम हो जाती है. कार की बेहतर देखभाल केवल इंजन और सर्विस तक सीमित नहीं होती, बल्कि ऐसी छोटी आदतें भी वाहन को लंबे समय तक बेहतर स्थिति में बनाए रखने में मदद करती हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 06 Jun 2026 01:47 PM (IST)
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Auto Tips Car Maintenance Car Key Car Keychain Ignition Switch
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