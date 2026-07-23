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हिंदी न्यूज़ऑटोE20 विवाद ने खोली पेट्रोल की क्वालिटी की पोल? Auto कंपनियों ने सरकार से की बड़ी मांग

E20 विवाद ने खोली पेट्रोल की क्वालिटी की पोल? Auto कंपनियों ने सरकार से की बड़ी मांग

E20 Petrol: E20 पेट्रोल नहीं, मिलावटी ईंधन बना गाड़ियों के खराब होने की वजह, ऑटो कंपनियों ने सरकार से पेट्रोल पंपों पर फ्यूल क्वालिटी चेकिंग की बड़ी मांग की है. जानिए पूरी खबर.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 23 Jul 2026 06:58 AM (IST)
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E20 Petrol: अभी भारत में सबसे बड़ा मुद्दा एथेनॉल बना हुआ है. क्योंकि, जब से पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है उसके बाद से लोगों को नाराजगी बढ़ती जा रही है. क्योंकि, लोगों का मानना है कि, एथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही हैं और इसका खामियाजा ऑटोमोबाइल कंपनियों को भुगतना पड़ रहा है. लेकिन सरकार का मानना है कि, एथेनॉल से गाड़ी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है बस थोड़ा बहुत माइलेज में अंतर आ सकता है. 

लेकिन इस बीच ऑटोमोबाइल कंपनियों का कहना है कि असली वजह E20 ईंधन नहीं, बल्कि पेट्रोल पंपों पर मिलने वाला मिलावटी फ्यूल है. जबकि इस बढ़ते विवाद के बीच वाहन निर्माताओं ने सरकार से ईंधन की गुणवत्ता को सुधारने और पेट्रोल पंपों पर सख्त चेकिंग की बड़ी मांग उठाई है.

मिलावटी तेल बन रहा है असली विलेन

बता दें कि, हाल ही में भारत में वायरल हुए कुछ मामलों में टोयोटा जैसी प्रमुख कार कंपनियों ने तकनीकी जांच के बाद यह साफ किया है कि गाड़ियों के फ्यूल सिस्टम में आ रही खराबी एथेनॉल की वजह से नहीं. बल्कि पेट्रोल में पानी और कचरा मिलने के कारण हो रही है. 

जानकारी दें दें कि, एथेनॉल का स्वभाव है की वह नमी और पानी को बहुत तेजी से सोखता है. अगर पेट्रोल पंप के अंडरग्राउंड टैंक में सही रखरखाव न हो या रिसाव हो तो एथेनॉल पानी के साथ मिलकर अलग हो जाता है. जिससे इंजन को भारी नुकसान पहुंचता है.

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ऑटो कंपनियों ने की सरकार से बड़ी मांग

एथेनॉल को लेकर हो रहे बवाल के बीच वाहन निर्माताओं ने सरकार से मांग की है कि देश भर के फ्यूल स्टेशनों पर फ्यूल की क्वालिटी कंट्रोल की निगरानी को सख्त किया जाए. जबकि कंपनियों का कहना है कि E20 कम्प्लायंट गाड़ियों को एथेनॉल मिक्स के हिसाब से ही डिजाइन और टेस्ट किया गया है. 

इसलिए समस्या ईंधन के फॉर्मूले में नहीं बल्कि सप्लाई चेन और स्टोरेज में हो रही मिलावट व लापरवाही में है. इसके साथ ही कंपनियों ने पेट्रोल पंपों के स्टोरेज टैंकों के आधुनिक मानकीकरण की बात भी की है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 23 Jul 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
E20 Petrol Fuel Contamination Issue Toyota Hycross Contaminated Fuel Breakdown Vehicle Manufacturers Fuel Quality Demand Government Ethanol Blended Petrol Adulteration Checks
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