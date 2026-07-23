INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोRajmargYatra App: टोल से मिलेगी निजात, इस एक ऐप से घर बैठे बनवा सकेंगे लोकल पास, ऐसे करें डाउनलोड

RajmargYatra App: टोल से मिलेगी निजात, इस एक ऐप से घर बैठे बनवा सकेंगे लोकल पास, ऐसे करें डाउनलोड

RajmargYatra App: Rajmarg Yatra ऐप से पात्र वाहन मालिक टोल पास के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही फास्टैग, शिकायत, KYC और हाईवे से जुड़ी कई सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Babar Hussain |  Updated at : 23 Jul 2026 07:11 AM (IST)
Preferred Sources

Rajmarg Yatra App: नेशनल हाईवे को पास रहने हाले वालों को अब मिली है सुकून की सांस, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने अपने RajmargYatra मोबाइल ऐप में दो नए फीचर जोड़े हैं. NHAI ने राजमार्गयात्रा ऐप  में यात्रियों कि सफर को आसान बनाने के लेए डिजिटल लोकल पास और MargMitra हेल्प सेंटर शामिल हैं. अब आप लाइनों में खड़े होने के बजाए घर बैठे मोबाइल ऐप से चंद मिंटों में लोकल पास बनना सकते हैं. इसके साथ ही एक नया डिजिटल असिस्टेंट 'मार्गमित्र' भी शीरू किया गया है, ताकि हाईवे उपयोगकर्ताओं की मदद की जा सके. 

यहां उपलब्ध है यह सुविधा

NHAI के मुताबिक, डिजिटल लोकल पास की शुरुआत दिल्ली के अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 [UIR-2] मुंडका-बक्करनाला टोल प्लाजा तक हुई है. कुछ महीनों सें देश भर में मौजूद अन्य प्लाजों पर भी लागू किया जाएगा.

कैसे बनाएं घर बैठे लोकल टोल पास?

अब दिन रात टोल प्लाजा चक्कर काटने का सिर दर्द हुआ खत्म, RajmargYatra ऐप के जरिए पात्र लोग अपने स्मार्टफोन से ही महीने भर का अनलिमिटेड ट्रैवल वाला लोकल पास पलक झपकते बना सकते हैं. इस सुविधा का फायदा उन लोगों को मिल सकेगा जो किसी टोल प्लाजा से ठीक 20Km के दायरे में रहते हैं. पहले लोकल पास बनवाने के लिए लोगों को लाइनों में लगकर दस्तावेज जमा करने पड़ते थे. अब यह प्रोसेस ऑनलाइन होगी.  

यह भी पढ़ें: iPhone 20 Pro Max से सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी ऐप्पल, पहली बार मिलेगी 7 इंच की बिना बॉर्डर वाली स्क्रीन

ऐसे होगा ऑटो-वेरिफिकेशन FASTag और DigiLocker से 

रिपोर्टस के मुताबिक इसे FASTag और DigiLocker से जोड़ा गया है, ताके पास बनवाने का प्रोसेस तेज हो. यह ऐप आपकी पर्मीशन से आपका पता, वाहन नंहर और FASTag की जानकारी लेकर खुद ही चेक करता है. इलके अलावा यह ऐप GIS तकनीक का उपयोग करके आपके घर से टोल प्लाजा 20 किलेमीटर के दायर में है या नहीं, इसका वेरीफिकेशन भी खुद करता है. जिसके बाद आपका कागजी झंझट पूरी तरह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा. 

मार्ग मित्र हेल्प सेंटर में सुलझाएं इन उलझनों को

हाईवे यात्रियों की सुविधा के लिए NHAI ने Rajmargyatra ऐप में 'मार्ग मित्र' (MargMitra) हेल्प सेंटर जोड़ा है. यहां यात्री 22 भारतीय भाषाओं में बोलकर या टाइप करके अपनी परिशानियों को बता सकते हैं.

इस प्लेटफॉर्म पर फास्टैग रिचार्ज, KYC, रिफंड और ब्लैकलिस्ट स्टेटस जैसी जानकारी तुरंत मिल जाती है. साथ ही, यात्री ऐप से ही शिकायत दर्ज कर उसकी रियल-टाइम ट्रैकिंग कर सकते हैं. खराब वाहन, अतिक्रमण और सड़क सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं की शिकायत भी इसी ऐप के जरिए की जा सकती है. NHAI ने सभी एंड्रॉयड और iPhone यूजर्स से Rajmargyatra ऐप डाउनलोड करने की अपील की है.

यह भी पढ़ें: Galaxy Unpacked July 2026: सैमसंग आज लॉन्च करेगी तीन फोल्डेबल फोन, कब और कैसे देखें लाइव?

Published at : 23 Jul 2026 07:13 AM (IST)
Tags :
NHAI Toll Pass Rajmarg Yatra App MargMitra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
RajmargYatra App: टोल से मिलेगी निजात, इस एक ऐप से घर बैठे बनवा सकेंगे लोकल पास, ऐसे करें डाउनलोड
टोल से मिलेगी निजात, इस एक ऐप से घर बैठे बनवा सकेंगे लोकल पास, ऐसे करें डाउनलोड
ऑटो
E20 विवाद ने खोली पेट्रोल की क्वालिटी की पोल? Auto कंपनियों ने सरकार से की बड़ी मांग
E20 विवाद ने खोली पेट्रोल की क्वालिटी की पोल? Auto कंपनियों ने सरकार से की बड़ी मांग
ऑटो
CNG की जगह LNG पर क्यों चलाए जाते हैं हैवी ट्रक, जानें कितनी बढ़ जाती है कमर्शल व्हीकल की रेंज?
CNG की जगह LNG पर क्यों चलाए जाते हैं हैवी ट्रक, जानें कितनी बढ़ जाती है कमर्शल व्हीकल की रेंज?
ऑटो
Tata Tiago EV को मिलेगी नई चुनौती, 4.5 लाख रुपये की ये इलेक्ट्रिक कार मचा सकती है तहलका
Tata Tiago EV को मिलेगी नई चुनौती, 4.5 लाख रुपये की ये इलेक्ट्रिक कार मचा सकती है तहलका
Advertisement

वीडियोज

अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti
अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti #autolive
Chugalkhor Aunty: चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा
Bollywood News: शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज अफवाहों पर विराम, 24 दिसंबर 2026 को होगा बड़ा धमाका (22-07-2026)
E20 ethanol: अब ATM से निकलेगा इथेनॉल! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मान नहीं रहे ट्रंप, अमेरिका ने लगातार 12वें दिन फिर किया हमला तो गुस्से में बोला ईरान- 'आंख के बदले आंख...'
मान नहीं रहे ट्रंप, अमेरिका ने लगातार 12वें दिन फिर किया हमला तो गुस्से में बोला ईरान- 'आंख के बदले आंख...'
दिल्ली NCR
'लट्ठ मारकर भी वोट डलवाएंगे', सुनकर मंत्री ने दिया प्रोत्साहन! दतिया उपचुनाव के बीच इस वीडियो ने बढ़ाई हलचल
'लट्ठ मारकर भी वोट डलवाएंगे', सुनकर मंत्री ने दिया प्रोत्साहन! दतिया उपचुनाव के बीच इस वीडियो ने बढ़ाई हलचल
बॉलीवुड
कपूर खानदान के 10वीं पास करने वाले पहले लड़के हैं रणबीर, जानिए कितने पढ़े-लिखे हैं 'रामायण' के राम
कपूर खानदान के 10वीं पास करने वाले पहले लड़के हैं रणबीर, जानिए कितने पढ़े-लिखे हैं 'रामायण' के राम
स्पोर्ट्स
IND VS ZIM: 'वैभव सूर्यवंशी पर विरोधी टीमें निशाना साधेगी मगर...', मनिंदर सिंह का बड़ा बयान
IND VS ZIM: 'वैभव सूर्यवंशी पर विरोधी टीमें निशाना साधेगी मगर...', मनिंदर सिंह का बड़ा बयान
इंडिया
Explained: 380 दिन के किसान और 103 के एंटी CAA से बड़ा छात्र आंदोलन! इन दोनों से ज्यादा CJP को जन समर्थन क्यों?
380 दिन के किसान और 103 के एंटी CAA से बड़ा छात्र आंदोलन! दोनों से ज्यादा CJP को समर्थन क्यों?
इंडिया
PM मोदी की माफी से लेकर स्टूडेंट प्रोटेस्ट तक...पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 बड़ी बातें
PM मोदी की माफी से स्टूडेंट प्रोटेस्ट तक...पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 बड़ी बातें
विश्व
'हॉर्मुज में जहाज पर हुआ हमला तो उड़ा देंगे पुल-पावर प्लांट', ट्रंप ने ईरान को दी सीधी धमकी
'हॉर्मुज में जहाज पर हुआ हमला तो उड़ा देंगे पुल-पावर प्लांट', ट्रंप ने ईरान को दी सीधी धमकी
बिहार
पुलिस ने मारी लाठी तो भागे-भागे प्रशांत किशोर के पास पहुंचे छात्र, कहा- 'सम्राट चौधरी…'
पुलिस ने मारी लाठी तो भागे-भागे प्रशांत किशोर के पास पहुंचे छात्र, कहा- 'सम्राट चौधरी…'
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
ABP NEWS
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
ABP NEWS
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
ABP NEWS
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
Embed widget