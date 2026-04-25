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हिंदी न्यूज़ऑटोसिंगल चार्ज में 400 KM रेंज देगा ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानिए कितनी कीमत पर हुआ लॉन्च?

सिंगल चार्ज में 400 KM रेंज देगा ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानिए कितनी कीमत पर हुआ लॉन्च?

Simple Ultra Scooter: सिंपल एनर्जी कंपनी ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर Simple Ultra लॉन्च किया है. कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 400 किलोमीटर तक चल सकता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 25 Apr 2026 10:59 AM (IST)
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आज के समय में इलेक्ट्रिक स्कूटर तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि लोग पेट्रोल के बढ़ते खर्च से बचना चाहते हैं. इसके साथ ही इलेक्ट्रिक स्कूटर पर्यावरण के लिहाज से भी काफी बेहतर हैं. इसी वजह से कंपनियां लगातार नए और ज्यादा बेहतर स्कूटर बाजार में ला रही हैं. अब एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर सामने आया है जो अपनी लंबी रेंज और एडवांस फीचर्स के चलते काफी चर्चा में है.

Simple Energy ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर Simple Ultra लॉन्च किया है. कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 400 किलोमीटर तक चल सकता है. इतनी ज्यादा रेंज आमतौर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में नहीं मिलती, इसलिए इसे खास माना जा रहा है. इसका मतलब है कि अगर आप रोजाना स्कूटर चलाते हैं तो आपको बार-बार चार्ज करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी.

स्कूटर की कीमत और टॉप स्पीड

इस स्कूटर की कीमत लगभग 2.35 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. यह कीमत थोड़ी ज्यादा जरूर लग सकती है, लेकिन इसमें मिलने वाली रेंज और फीचर्स इसे प्रीमियम बनाते हैं. कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरू कर दी है और कुछ जगहों पर इसकी डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है, यानी ग्राहक अब इसे खरीदकर इस्तेमाल कर सकते हैं.

अगर इसके बैटरी और परफॉर्मेंस की बात करें, तो इसमें बड़ा 6.5kWh का बैटरी पैक दिया गया है. यही बैटरी इसकी लंबी रेंज का मुख्य कारण है. इसके साथ ही यह स्कूटर काफी तेज भी है और इसकी टॉप स्पीड करीब 115 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है. यह स्कूटर तेजी से स्पीड पकड़ता है, जिससे शहर और हाईवे दोनों जगह इसे चलाना आसान हो जाता है.

कैसे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के फीचर्स?

फीचर्स के मामले में भी यह स्कूटर काफी आगे है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें आपको स्पीड, बैटरी, नेविगेशन जैसी जरूरी जानकारी मिलती है. इसके अलावा इसमें कनेक्टेड टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे आप अपने मोबाइल से स्कूटर को जोड़ सकते हैं. इसमें अलग-अलग राइडिंग मोड भी दिए गए हैं, जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से परफॉर्मेंस और बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं. सेफ्टी के लिए इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, जो खराब सड़कों पर स्कूटर को संभालने में मदद करते हैं.

अगर आसान शब्दों में समझें तो Simple Ultra उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो लंबी दूरी तय करते हैं और बार-बार चार्जिंग से बचना चाहते हैं. यह स्कूटर खासतौर पर उन लोगों के लिए अच्छा है जो एक बार चार्ज करके कई दिनों तक आराम से स्कूटर चलाना चाहते हैं.

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Published at : 25 Apr 2026 10:59 AM (IST)
Tags :
Simple Energy Simple Ultra Scooter Simple Energy Electric Scooter
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