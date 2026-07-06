बार-बार तोड़ते हैं ट्रैफिक रूल्स तो आसानी से रिन्यू नहीं होगा DL, सरकार ला रही यह नियम

अगर आप डेली कार चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए है. क्योंकि, अगर आप भी गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेते हैं तो इस आदत को बदल लीजिए. बता दें कि, सरकार अब ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों पर नकेल कसने के लिए एक बेहद कड़ा नियम लाने की तैयारी में है.

क्योंकि अब सड़कों पर बार-बार लापरवाही करना सीधे आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर असर डाल सकता है और अगर आपकी चालान हिस्ट्री खराब रही है तो अगली बार आपका लाइसेंस इतनी आसानी से रिन्यू नहीं होगा. तो चलिए बेहद ही आसान भाषा में समझते हैं कि सरकार के इस नए प्लान के बारे में.

खराब चालान हिस्ट्री वालों की अब खैर नहीं

बता दें कि, सड़क परिवहन मंत्रालय के नए रूल के मुताबिक जो लोग बार-बार ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं उन्हें अब बख्शा नहीं जाएगा. ऐसे लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस जब रिन्यू होने के लिए आएगा तो उन्हें फिर से एक ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा.

इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ कागजात जमा करने या फीस भरने से अब आपका काम नहीं चलेगा. आपको आरटीओ के सामने दोबारा साबित करना होगा कि आप सड़क पर गाड़ी चलाने के लायक हैं या नहीं.

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फंस सकता है आपका रिन्यूअल?

नए रूल के हिसाब से अगर आप बार-बार रेड लाइट पर नियमों को तोड़ते हैं तय स्पीड लिमिट से तेज गाड़ी चलाते हैं और बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट के पकड़े जाते हैं. तो आपकी गिनती रिपीट ऑफेंडर्स में होने लगेगी.

इसके अलावा खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने या शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसी गंभीर गलतियों पर तो आरटीओ सीधे आपका लाइसेंस रिन्यू करने से मना भी कर सकता है और उस पर लंबी रोक लगा सकता है.

हादसे रोकने की बड़ी मुहिम

बता दें कि, सरकार के इस सख्त नियम के लाने के पीछे एक बड़ा मकसद है. सड़क हादसों में कमी लाना और लोगों की जान बचाना. अक्सर देखा जाता है कि लोग चालान का जुर्माना भरकर दोबारा वही गलती करने लगते हैं.

लेकिन जब बात सीधे लाइसेंस रद्द होने या दोबारा टेस्ट देने पर आएगी तो लोग डरेंगे और नियमों का पालन करेंगे. यह नियम उन ड्राइवरों को सुधारने के लिए एक कड़ा सबक साबित होगा जो दूसरों की जान भी खतरे में डालते हैं.

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