5-स्टार होने के बावजूद भी हर एक्सीडेंट से नहीं बचा सकती आपकी गाड़ी, इस रिपोर्ट में हुआ खुलासा

आजकल नई कार खरीदते समय लोग सबसे पहले उसकी सेफ्टी रेटिंग देखते हैं. अगर किसी कार को 5-स्टार NCAP रेटिंग मिली हो तो माना जाता है कि वह बेहद सेफ है. लेकिन क्या हर तरह के हादसे में 5-स्टार रेटिंग वाली कार भी पूरी तरह सेफ्टी दे सकती है? हाल ही में यूरो NCAP की एक रिपोर्ट ने इसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ खास तरह के सड़क हादसों में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, एयरबैग और ADAS जैसे मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स भी यात्रियों की पूरी तरह रक्षा नहीं कर पाते.

रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चिंता 'रियर अंडररन क्रैश' को लेकर जताई गई. यह वह स्थिति होती है, जब कोई कार पीछे से किसी ट्रक या ट्रेलर से टकराकर उसके नीचे तक घुस जाती है. ऐसे हादसों में कार का अगला हिस्सा ट्रक के नीचे चला जाता है, जिससे कार का मजबूत सेफ्टी स्ट्रक्चर भी सही तरीके से काम नहीं कर पाता. यूरो NCAP का अनुमान है कि केवल यूरोप में ही हर साल ऐसे हादसों में करीब 400 लोगों की जान चली जाती है. यह रिसर्च ब्रिटेन मेंसड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों के आधार पर की गई.

पुराने ADAS सिस्टम हो रहे फेल

आजकल कई कारों में ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम दिया जा रहा है, जो टक्कर होने से पहले ब्रेक लगाने या ड्राइवर को चेतावनी देने का काम करता है. लेकिन टेस्टिंग में पाया गया कि कई पुराने ADAS सिस्टम सड़क पर खड़े ट्रक या ट्रेलर को समय रहते पहचान ही नहीं पाते. ऐसे में सिस्टम टक्कर रोकने में फेल हो जाता है. यूरो NCAP का कहना है कि सभी गाड़ियों में मॉडर्न ADAS सिस्टम आने में अभी कई साल लग सकते हैं.

यूरो NCAP ने 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली एक इलेक्ट्रिक कार का भी स्पेशल क्रैश टेस्ट किया. कार को 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ट्रेलर के पीछे टकराया गया. रिजल्ट चौंकाने वाले रहे. ट्रेलर का पिछला हिस्सा कार के क्रम्पल जोन को पार करते हुए सीधे यात्रियों के बैठने वाले हिस्से तक पहुंच गया. इससे यह साफ हुआ कि ऐसी स्थिति में सिर और गर्दन पर बेहद गंभीर और जानलेवा चोट लग सकती है. दूसरे टेस्ट में भी कार के अंदर तक भारी नुकसान हुआ, जिससे आगे बैठे यात्रियों की जान को गंभीर खतरा माना गया.

सेफ्टी डेमो का किया गया जिक्र

रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसे हादसों में केवल कार की मजबूती ही काफी नहीं होती. ट्रक के पीछे लगा अंडररन प्रोटेक्शन बैरियर भी उतना ही जरूरी होता है. अगर यह बैरियर मजबूत और सही डिजाइन का हो तो कार ट्रक के नीचे घुसने से काफी हद तक बच सकती है. लेकिन अगर यह कमजोर हो या सही तरीके से काम न करे, तो 5-स्टार रेटिंग वाली कार भी यात्रियों को पूरी सेफ्टी नहीं दे पाएगी.

रिपोर्ट में टाटा सिएरा EV के हालिया सेफ्टी डेमो का भी जिक्र किया गया है. उस डेमो में दिखाया गया था कि कार का ADAS सामने खड़े ट्रक को देखकर अपने-आप ब्रेक लगा देता है. इसके बाद पीछे से आए दूसरे ट्रक की टक्कर से SUV आगे वाले ट्रक से टकरा गई. कार का अगला हिस्सा ट्रक के नीचे जरूर गया, लेकिन कंपनी के मुताबिक यात्रियों का केबिन सुरक्षित रहा. हालांकि यूरो NCAP का कहना है कि हर अंडररन दुर्घटना की स्थिति एक जैसी नहीं होती. कई मामलों में ट्रेलर का पिछला हिस्सा कार के सुरक्षा ढांचे को पार करके सीधे केबिन में घुस सकता है, जिससे गंभीर या जानलेवा चोटें लग सकती हैं.

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